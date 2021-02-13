  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
1:1
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
1:0
13' Гол
Зенели Арбер
43' Желтая карточка
Конан Гислен
1:0
45' Не забитый пенальти
Какута Гаэль
49' Желтая карточка
Фас Ваут
1:1
61' Гол
Сотока Флорьян
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Банса Саймон
90'+7
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
16
Лека
Жан-Луи
4
Баде
Луак
24
Гради
Жонатан
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
23
Банса
Саймон
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
Реймс
4-3-3
Ланс
3-4-3

Ход матча

13'
Зенели Арбер
1:0
43'
Конан Гислен
 
45'
1:0
Какута Гаэль
49'
Фас Ваут
 
61'
1:1
Сотока Флорьян
(Клаусс Джонатан)
65'
 
Банса Саймон
69'
Туре Эль Билал
Мбюкю Натанаэль
 
78'
Де Смет Тибо
Конан Гислен
 
78'
Кутеса Дерек
Кафаро Матьё
 
82'
 
Жан Корентин
Банса Саймон
82'
 
Силла Иссиага
Айдара Массадио
87'
Сирхейс Кай
Зенели Арбер
 
87'
 
Маурисио Тони
Какута Гаэль
87'
 
Мишлен Клеман
Клаусс Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.48
2. Зенели Арбер 3 0.12
3. Кафаро Матьё 3 0.12
4. Мбюкю Натанаэль 2 0.08
5. Туре Эль Билал 2 0.08
6. Абдельамид Юнис 2 0.08
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.36
2. Сотока Флорьян 7 (1) 0.28
3. Ганаго Игнатиус 5 0.2
4. Мюинга Арно 4 0.16
5. Банса Саймон 3 0.12
6. Дукуре Шейк 2 0.08
7. Медина Факундо 2 0.08
8. Силла Иссиага 1 0.04
9. Маурисио Тони 0 0
10. Клаусс Джонатан 0 0
11. Фофана Секо 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 9 1
2. Кассама Морету 7 2
3. Шавалерин Ксавье 6 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Фокет Томас 3 0
6. Конан Гислен 3 0
7. Туре Эль Билал 3 0
8. Бериша Валон 2 0
9. Абдельамид Юнис 2 0
10. Кутеса Дерек 2 0
11. Кафаро Матьё 2 0
12. Сирхейс Кай 2 0
13. Де Смет Тибо 2 0
14. Мбюкю Натанаэль 2 0
15. Донис Анастасиос 0 1
16. Райкович Предраг 1 0
17. Хорнби Фрэйзер 1 0
18. Диа Булайе 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Медина Факундо 7 0
4. Баде Луак 5 1
5. Дукуре Шейк 6 0
6. Сотока Флорьян 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 28.57% (8) 10.71% (3) 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5) 10.71% (3)
 Ланс 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 21.21% (7) 12.12% (4) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс
Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс
Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Ланс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Ланс 4:4 Реймс Лига 1 Ланс 1:1 Реймс Товарищеские матчи Реймс 2:0 Ланс Кубок Реймс 3:1 Ланс Лига 2
Ланс 3:2 Реймс Кубок Ланс 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 4:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:2 Реймс Лига 2 Ланс 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:2 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион 1:1 Заявка 25 15 8 2 51 - 21 53
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
10. Монпелье 1:1 Заявка 25 9 6 10 40 - 45 33
11. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лион 1:1 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
8. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье 1:1 Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион 1:1 Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
8. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье 1:1 Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Реймс: 41%, Ланс: 59%.
  • 48'
    Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 47'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 47'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Зенели Арбер наказан за толчок Гради Жонатан
  • Офсайд
    46'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс в офсайде
  • Травма, повреждение
    46'
    Банса Саймон возвращается на поле.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 42%, Ланс: 58%.
  • Описание гола
    45'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Какута Гаэль бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Банса Саймон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Банса Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    43'
    Конан Гислен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    ПЕНАЛЬТИ! - Конан Гислен совершил грубый фол. Банса Саймон заработал пенальти!
  • 42'
    Фофана Секо из команды Ланс делает передачу одноклубнику.
  • 42'
    Плохо сыграл Натанаэль Мбуку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    42'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой слева.
  • 42'
    Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Натанаэль Мбуку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Кассама Морету из команды Реймс играет слишком грубо. Банса Саймон оказался на газоне.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Ланс: 57%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Сотока Флорьян из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 39'
    Фофана Секо из команды Ланс делает навес прямо в штрафную.
  • 39'
    Айдара Массадио из команды Ланс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 39'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 39'
    Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Какута Гаэль и попал в каркас ворот!
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    38'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 38'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 37'
    Кафаро Матьё пробует нанести удар издали, но Лека Жан-Луи держит все под контролем
  • 37'
    Шавалерин Ксавье нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Сотока Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 36'
    Зенели Арбер мяч отрикошетил от ворот
  • 35'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Ланс: 57%.
  • 35'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Медина Факундо из команды Ланс играет слишком грубо. Кафаро Матьё оказался на газоне.
  • 33'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 33'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 33'
    Ланс контролирует мяч.
  • 32'
    Ланс контролирует мяч.
  • 32'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 32'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Выглядело как неплохой момент. Фофана Секо из команды Ланс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 31'
    Ланс контролирует мяч.
  • 30'
    Реймс контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 42%, Ланс: 58%.
  • 30'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 29'
    Хороший удар издали нанес Кафаро Матьё, но отличный сейв сделал Лека Жан-Луи. Угловой.
  • 29'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Фас Ваут из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Угловой
    27'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
  • 26'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 26'
    Лоик Баде из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 37%, Ланс: 63%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 25'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 24'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 24'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ланс контролирует мяч.
  • 23'
    Реймс контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 22'
    Сотока Флорьян из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 22'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Опасность предотвращена - Фас Ваут из команды Реймс вступил в отбор удачно
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 36%, Ланс: 64%.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Сотока Флорьян из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 19'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Кафаро Матьё из команды Реймс играет слишком грубо. Гради Жонатан оказался на газоне.
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 17'
    Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 17'
    Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Ланс: 53%.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Реймс забивает головой!
  • 13'
    Диа Булайе нанес удар, мяч был парирован, но Лека Жан-Луи не удержал его в руках.
  • 13'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • 12'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Банса Саймон наказан за толчок Манетси Маршал
  • 11'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 11'
    Какута Гаэль из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Ланс: 57%.
  • 10'
    Какута Гаэль пробует нанести удар издали, но Райкович Предраг держит все под контролем
  • 10'
    Какута Гаэль из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кафаро Матьё наказан за толчок Сотока Флорьян
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 7'
    Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    5'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Банса Саймон не пострадал и надо продолжать игру!
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 23%, Ланс: 77%.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Реймс 28.9% (41)
X 45.8% (65)
Ланс 25.4% (36)
Все прогнозы
2.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
  7.98 1.47 4.20

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
7.94 1.11 2.80 1.47 3.13 1.39 2.41 1.61 1.79 2.09 1.53 2.60 1.30 3.65 1.39 3.10 1.26 3.98 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.50 1.56 2.06 1.83 1.59 2.45 1.38 3.14 1.15 5.73 1.43 2.92 1.16 5.61
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Прогнозы на матч Реймс 1:1 Ланс

Исход игры
Реймс
28.9% (41)
Ничья
45.8% (65)
Ланс
25.4% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Реймс
12.7% (18)
1:0 Реймс
12.7% (18)
1:2 Ланс
12% (17)
0:1 Ланс
11.3% (16)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Реймс
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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