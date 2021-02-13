Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Удар от ворот произведет Реймс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Какута Гаэль бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Банса Саймон получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Банса Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Конан Гислен получил желтую карточку от судьи

42' Плохо сыграл Натанаэль Мбуку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Натанаэль Мбуку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Сотока Флорьян из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Какута Гаэль и попал в каркас ворот!

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Сотока Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Выглядело как неплохой момент. Фофана Секо из команды Ланс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Фас Ваут из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

26' Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

26' Лоик Баде из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Удар от ворот произведет Реймс

24' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Реймс

22' Сотока Флорьян из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

19' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Реймс

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Реймс

7' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Реймс

2' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Реймс начинает с центра поля