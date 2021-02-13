Кадевере пока не может подняться с газона, ему стали оказывать медицинскую помощь.

А теперь сам Бенламри больно получил по ноге.

Диоманде забросил мяч со своей половины в чужую штрафную на Кадевере, и того переиграл в борьбе Ристич так, что даже угловой не был назначен после ухода мяча за лицевую.

...И стартовал он с атаки "Монпелье".

Мавидиди увёл мяч к центру от Дюбуа с левой стороны и нанёс плотный удар - Лопеш перевёл на угловой.

"Лион" после корнера у своих ворот провёл контратаку, и Ауа из зоны правого инсайда пробил низом в руки Омлину.

Ристич получил жёлтую карточку за то, что наступил на ногу Кадевере.

Первый тайм

— Замена у "Монпелье" в перерыве: Вахи появляется на мосте вместо Делора.

— Перерыв! "Лион" отыгрался на 2-й добавленной минуте первого тайма. Во второй половине матча должно быть жарко! Ну а пока отдохнём.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! Лукас Пакета!

Токо Экамби навесил с левого края, Ауа пробил головой. Омлин отразил этот удар, но на добивании оказался Пакета.

45' Кадевере на правом полуфланге стал перекладывать мяч с ноги на ногу и нарвался на потерю мяча.

45' 2 добавленные минуты ещё играть командам в первом тайме.

45' "Монпелье" перекусил атаку соперника в районе линии своей штрафной.

44' Токо Экамби перестарался в атакующей фазе, подтолкнув соперника в спину.

43' Ауа из-за пределов штрафной пытался закинуть мяч кручёным образом в дальний угол, но полетел снаряд правее створа.

43' Хозяева разыграли штрафной, последовала высокая подача в штрафную, и Омлин без проблем поймал мяч.

42' Судья провёл устную беседу с нарушившим правила Молле.

41' Преуспел "Монпелье" в разрушении чужой атаки на подступах к своей штрафной.

40' Саванье знатно пробил с левого полуфланга - чуть выше перекладины по центру ворот.

40' Прострел Мавидиди с левого края снят защитником "Лиона".

39' Надо прибавлять "Лиону", если он хочет взобраться на первое место.

38' "Лион" заработал штрафной в средней части поля на правом фланге.

37' Депай упал после контакта с Конгре, но довольно быстро поднялся, так как свистка не последовало.

36' Офсайд с опозданием зафиксирован у "Монпелье".

35' Токо Экамби отдавал передачу к центру с левого фланга и снабдил мячом оппонента.

34' В контратаке пытался сравнять счёт "Лион", но гости заблокировали удар по их воротам.

33' Дюбуа потерял мяч на правом фланге обороны, и Мавидиди за малым не поразил низом левый угол - совсем немного мимо.

32' Депай полунавесил-полупробил с корнера во внешнюю сторону сетки.

31' Токо Экамби развернулся и пальнул из полукруга штрафной - Омлин перевёл на угловой.

30' С домашней заготовкой исполнили штрафной лионцы, но не хватило им точности, упустили они мяч в штрафной противника.

29' Ристич подтолкнул Кадевере в спину на своей половине поля.

28' Хозяева начинают новую атаку из глубины поля.

27' "Лион" заработал аут на левом фланге.

26' У "Лиона" вынужденная замена центрального защитника: Бенламри выходит вместо Марсело Фильо.

25' Хромает Диоманде.

25' Лаборд пробовал заработать угловой, но Антони Лопеш выбьет мяч от ворот.

24' Ауа не удержал мяч на правом фланге в атаке, проиграв единоборство Ферри.

23' Чтобы вернуться на первое место, "Лиону" необходима сегодня победа.

22' "Монпелье" опять вырвался в атаку, и Лаборд опасно пробивал с правого полуфланга - мимо ствоора.

21' "Лион" поплатился за то, что позволил сопернику несколько минут поиграть первым номером.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Тежи Саванье!

Делор подхватил мяч около левого углового флажка и подал в центр штрафной, откуда Саванье расстрелял головой владения Антони Лопеша.

20' Снова в позиционном нападении находятся гости.

19' Потерял "Монпелье" мяч в центре поля, но контратаки у "Лиона" не получилось.

18' Гости в последние минуты перехватили инициативу.

17' Ристич навешивал с левого края - хозяйская защита справилась с этой подачей.

16' В штангу попал "Монпелье"!

15' "Лион" задал игре неплохой темп, и "Монпелье" тоже старается не задерживаться в центре поля.

14' Фильо получил медицинскую помощь и вернулся в игру.

12' Лаборд наносил удар с правого полуфланга - низом рядом с дальней штангой.

12' Кадевере принял мяч на левом полуфланге и пробил с левой обводящим выстрелом - удар был заблокирован.

12' Ну и правильно - пенальти там не должно быть, поскольку трое лионцев перед падением столкнулись друг с другом.

11' Сразу 3 игрока "Лиона" упали в чужой штрафной во время подачи корнера, но нет пенальти.

10' Ауа отобрал мяч возле чужой штрафной и хлёстко пробил - рикошет от Конгре отправил снаряд на угловой.

9' Теперь Дюбуа мелко сфолил против Саванье. "Монпелье" подал со штрафного неудачно, остроты не вышло.

8' Диоманде пробил головой после подачи штрафного из глубины - в руки Омлину.

7' Прихватили в середине поля Кадевере.

6' Лионцы совершили отбор в районе чужой штрафной, и Пакета вырвался на рандеву с Омлином, но затянул с ударом и позволил вратарю "Монпелье" себя обокрасть.

5' Игрок "Монпелье" пробил головой после навеса с левого фланга - мяч спокойно пришёл в руки Лопеша после рикошета от газона.

4' "Монпелье" тоже проводил свою атаку не на самой малой скорости, но упустили гости мяч за правую боковую.

3' Депай попал сопернику в руку, разыграли хозяева штрафной в центре поля.

2' Лионцы намерены быстро открыть счёт, продолжают они свои атаки.

1' Угловой исполнили хозяева, и тоже могли забить на ближней штанге, но получился удар мимо ворот.

1' "Лион" сразу же бросился в атаку, и Кадевере из пределов штрафной пальнул выше левой девятки. Из-за рикошета будет угловой.