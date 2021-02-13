Лион
1:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Гроупама Арена
Монпелье
0:1
20' ГолСаванье Тежи
1:1
45' ГолПакета Лукас
49' Желтая карточкаРистич Михайло
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
31 Коцца НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
20'
0:1
45'
1:1
46'
49'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|13 (6)
|0.52
|2.
|Экамби Карл Токо
|11
|0.44
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.36
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.12
|5.
|Пакета Лукас
|3
|0.12
|6.
|Дюбуа Лео
|2
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.36
|2.
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.36
|3.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.2
|4.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.16
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.12
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.08
|7.
|Шкулетич Петар
|2
|0.08
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0.08
|9.
|Вахи Элю
|2
|0.08
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|11.
|Суке Арно
|1
|0.04
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|4
|1
|3.
|Корне Максвелл
|5
|0
|4.
|Бруно Моура
|4
|0
|5.
|Ауа Уссем
|2
|1
|6.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|9.
|Пакета Лукас
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Диоманде Синали
|2
|0
|14.
|Бар Мельвен
|0
|1
|15.
|Лопеш Антони
|1
|0
|16.
|Депай Мемфис
|1
|0
|17.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|18.
|Какере Максанс
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|5
|1
|2.
|Илтон Виторино
|2
|2
|3.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|4.
|Суке Арно
|4
|0
|5.
|Ферри Жордан
|4
|0
|6.
|Делор Анди
|4
|0
|7.
|Мендеш Педру II
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|6.52% (3)
|17.39% (8)
|30.43% (14)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|Монпелье
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +15 =4 -1Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =4 -9Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс
ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним
Последние игры между собой
Лион: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монпелье 1:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Кубок Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Монпелье Кубок Лион 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|25
|15
|8
|2
|51 - 21
|53
|4.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|50 - 35
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Метц
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 45
|33
|11.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|22 - 39
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|20 - 51
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|17 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лион
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|8.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.62
|3.55
|6.50
|
|1.66
|3.65
|6.07
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 1:1 Монпелье
Исход игры
Лион
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Монпелье
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (75)
Меньше
46.43% (65)
Обе команды забьют
Да
55% (77)
Нет
45% (63)
Популярный счёт
2:1 Лион
37.5% (54)
2:0 Лион
29.9% (43)
1:0 Лион
13.9% (20)
3:1 Лион
12.5% (18)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!