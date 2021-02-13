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  3. Франция
Лион
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
20' Гол
Саванье Тежи
1:1
45' Гол
Пакета Лукас
49' Желтая карточка
Ристич Михайло
54'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
Лион
4-3-3
Монпелье
4-1-4-1

Ход матча

20'
0:1
Саванье Тежи
(Делор Анди)
26'
Бенламри Джамеледдин
Фильо Марсело
 
45'
Пакета Лукас
1:1
46'
 
Вахи Элю
Делор Анди
49'
 
Ристич Михайло

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 13 (6) 0.52
2. Экамби Карл Токо 11 0.44
3. Кадевере Тино 9 0.36
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.12
5. Пакета Лукас 3 0.12
6. Дюбуа Лео 2 0.08
7. Фильо Марсело 2 0.08
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.36
2. Лаборд Гаэтан 9 0.36
3. Саванье Тежи 5 (2) 0.2
4. Мавидиди Стефи 4 0.16
5. Молле Флоран 3 0.12
6. Конгре Даниэль 2 0.08
7. Шкулетич Петар 2 0.08
8. Мендеш Педру II 2 0.08
9. Вахи Элю 2 0.08
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 4 1
3. Корне Максвелл 5 0
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Диоманде Синали 2 0
14. Бар Мельвен 0 1
15. Лопеш Антони 1 0
16. Депай Мемфис 1 0
17. Андерсен Йоаким 1 0
18. Какере Максанс 1 0
19. Лукас Жан 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 6.52% (3) 17.39% (8) 30.43% (14) 10.87% (5) 21.74% (10) 13.04% (6)
 Монпелье 10.26% (4) 10.26% (4) 12.82% (5) 25.64% (10) 23.08% (9) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо
Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс
ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним

Последние игры между собой

Лион: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монпелье 2:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Лион Лига 1
Монпелье 1:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Кубок Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Монпелье Кубок Лион 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион 1:1 Заявка 25 15 8 2 51 - 21 53
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
10. Монпелье 1:1 Заявка 25 9 6 10 40 - 45 33
11. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лион 1:1 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
8. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье 1:1 Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион 1:1 Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
8. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье 1:1 Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • Второй тайм
  • Опасный момент
    54'
    Диоманде забросил мяч со своей половины в чужую штрафную на Кадевере, и того переиграл в борьбе Ристич так, что даже угловой не был назначен после ухода мяча за лицевую.
  • Травма, повреждение
    53'
    А теперь сам Бенламри больно получил по ноге.
  • Фол, нарушение
    52'
    Бенламри допустил мелкий фол в центре поля.
  • 51'
     Игра возобновилась.
  • Травма, повреждение
    50'
    Кадевере пока не может подняться с газона, ему стали оказывать медицинскую помощь.

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  • Желтая карточка
    49'
    Ристич получил жёлтую карточку за то, что наступил на ногу Кадевере.
  • 48'
    Ристич вбросит аут на чужой половине из-за левой бровки.
  • 47'
    "Лион" после корнера у своих ворот провёл контратаку, и Ауа из зоны правого инсайда пробил низом в руки Омлину.
  • Опасный момент
    46'
    Мавидиди увёл мяч к центру от Дюбуа с левой стороны и нанёс плотный удар - Лопеш перевёл на угловой.
  • 46'
    ...И стартовал он с атаки "Монпелье".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Замена
    Замена у "Монпелье" в перерыве: Вахи появляется на мосте вместо Делора.
  • Перерыв
    Перерыв! "Лион" отыгрался на 2-й добавленной минуте первого тайма. Во второй половине матча должно быть жарко! Ну а пока отдохнём.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! Лукас Пакета!
    Токо Экамби навесил с левого края, Ауа пробил головой. Омлин отразил этот удар, но на добивании оказался Пакета.
  • 45'
    Кадевере на правом полуфланге стал перекладывать мяч с ноги на ногу и нарвался на потерю мяча.
  • Дополнительное время
    45'
    2 добавленные минуты ещё играть командам в первом тайме.
  • 45'
    "Монпелье" перекусил атаку соперника в районе линии своей штрафной.
  • Фол, нарушение
    44'
    Токо Экамби перестарался в атакующей фазе, подтолкнув соперника в спину.
  • 43'
    Ауа из-за пределов штрафной пытался закинуть мяч кручёным образом в дальний угол, но полетел снаряд правее створа.
  • 43'
    Хозяева разыграли штрафной, последовала высокая подача в штрафную, и Омлин без проблем поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья провёл устную беседу с нарушившим правила Молле.
  • 41'
    Преуспел "Монпелье" в разрушении чужой атаки на подступах к своей штрафной.
  • Опасный момент
    40'
    Саванье знатно пробил с левого полуфланга - чуть выше перекладины по центру ворот.
  • 40'
    Прострел Мавидиди с левого края снят защитником "Лиона".
  • 39'
    Надо прибавлять "Лиону", если он хочет взобраться на первое место.
  • Фол, нарушение
    38'
    "Лион" заработал штрафной в средней части поля на правом фланге.
  • Судья
    37'
    Депай упал после контакта с Конгре, но довольно быстро поднялся, так как свистка не последовало.
  • Офсайд
    36'
    Офсайд с опозданием зафиксирован у "Монпелье".
  • 35'
    Токо Экамби отдавал передачу к центру с левого фланга и снабдил мячом оппонента.
  • 34'
    В контратаке пытался сравнять счёт "Лион", но гости заблокировали удар по их воротам.
  • Опасный момент
    33'
    Дюбуа потерял мяч на правом фланге обороны, и Мавидиди за малым не поразил низом левый угол - совсем немного мимо.
  • 32'
    Депай полунавесил-полупробил с корнера во внешнюю сторону сетки.
  • Опасный момент
    31'
    Токо Экамби развернулся и пальнул из полукруга штрафной - Омлин перевёл на угловой.
  • 30'
    С домашней заготовкой исполнили штрафной лионцы, но не хватило им точности, упустили они мяч в штрафной противника.
  • Фол, нарушение
    29'
    Ристич подтолкнул Кадевере в спину на своей половине поля.
  • 28'
    Хозяева начинают новую атаку из глубины поля.
  • 27'
    "Лион" заработал аут на левом фланге.
  • 26'
    У "Лиона" вынужденная замена центрального защитника: Бенламри выходит вместо Марсело Фильо.
  • Травма, повреждение
    25'
    Хромает Диоманде.
  • 25'
    Лаборд пробовал заработать угловой, но Антони Лопеш выбьет мяч от ворот.
  • 24'
    Ауа не удержал мяч на правом фланге в атаке, проиграв единоборство Ферри.
  • 23'
    Чтобы вернуться на первое место, "Лиону" необходима сегодня победа.
  • Опасный момент
    22'
    "Монпелье" опять вырвался в атаку, и Лаборд опасно пробивал с правого полуфланга - мимо ствоора.
  • 21'
    "Лион" поплатился за то, что позволил сопернику несколько минут поиграть первым номером.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Тежи Саванье!
    Делор подхватил мяч около левого углового флажка и подал в центр штрафной, откуда Саванье расстрелял головой владения Антони Лопеша.
  • 20'
    Снова в позиционном нападении находятся гости.
  • 19'
    Потерял "Монпелье" мяч в центре поля, но контратаки у "Лиона" не получилось.
  • 18'
    Гости в последние минуты перехватили инициативу.
  • 17'
    Ристич навешивал с левого края - хозяйская защита справилась с этой подачей.
  • Штанга
    16'
    В штангу попал "Монпелье"!
  • 15'
    "Лион" задал игре неплохой темп, и "Монпелье" тоже старается не задерживаться в центре поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Фильо получил медицинскую помощь и вернулся в игру.
  • 12'
    Лаборд наносил удар с правого полуфланга - низом рядом с дальней штангой.
  • 12'
    Кадевере принял мяч на левом полуфланге и пробил с левой обводящим выстрелом - удар был заблокирован.
  • 12'
    Ну и правильно - пенальти там не должно быть, поскольку трое лионцев перед падением столкнулись друг с другом.
  • Судья
    11'
    Сразу 3 игрока "Лиона" упали в чужой штрафной во время подачи корнера, но нет пенальти.
  • Угловой
    10'
    Ауа отобрал мяч возле чужой штрафной и хлёстко пробил - рикошет от Конгре отправил снаряд на угловой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Теперь Дюбуа мелко сфолил против Саванье. "Монпелье" подал со штрафного неудачно, остроты не вышло.
  • 8'
    Диоманде пробил головой после подачи штрафного из глубины - в руки Омлину.
  • Фол, нарушение
    7'
    Прихватили в середине поля Кадевере.
  • Опасный момент
    6'
    Лионцы совершили отбор в районе чужой штрафной, и Пакета вырвался на рандеву с Омлином, но затянул с ударом и позволил вратарю "Монпелье" себя обокрасть.
  • 5'
    Игрок "Монпелье" пробил головой после навеса с левого фланга - мяч спокойно пришёл в руки Лопеша после рикошета от газона.
  • 4'
    "Монпелье" тоже проводил свою атаку не на самой малой скорости, но упустили гости мяч за правую боковую.
  • Фол, нарушение
    3'
    Депай попал сопернику в руку, разыграли хозяева штрафной в центре поля.
  • 2'
    Лионцы намерены быстро открыть счёт, продолжают они свои атаки.
  • Угловой
    1'
    Угловой исполнили хозяева, и тоже могли забить на ближней штанге, но получился удар мимо ворот.
  • Опасный момент
    1'
    "Лион" сразу же бросился в атаку, и Кадевере из пределов штрафной пальнул выше левой девятки. Из-за рикошета будет угловой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер всем любителям футбола! В 25-м туре чемпионата Франции борец за чемпионство "Лион" сыграет дома с середняком таблицы "Монпелье". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    овую 
    • Прогнозы 144
    Лион 97.9% (141)
    X 1.4% (2)
    Монпелье 0.7% (1)
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    1.67 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монпелье
    1.66
    3.65
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.55 6.50
  1.66 3.65 6.07

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5.5 5.5
5.98 1.16 2.77 1.49 2.72 1.49 2.30 1.66 2.92 1.43 2.26 1.68 1.96 1.92 1.65 2.33 1.48 2.76 1.26 4.12 1.10 8.38
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
3.42 1.33 2.74 1.49 2.00 1.88 1.41 3.01 1.23 4.38 1.63 2.35 1.41 3.03
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Прогнозы на матч Лион 1:1 Монпелье

Исход игры
Лион
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Монпелье
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (75)
Меньше
46.43% (65)
Обе команды забьют
Да
55% (77)
Нет
45% (63)
Популярный счёт
2:1 Лион
37.5% (54)
2:0 Лион
29.9% (43)
1:0 Лион
13.9% (20)
3:1 Лион
12.5% (18)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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