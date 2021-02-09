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Стадион:
Монпелье

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 13 (6) 0.54
2. Экамби Карл Токо 11 0.46
3. Кадевере Тино 9 0.38
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.13
5. Дюбуа Лео 2 0.08
6. Пакета Лукас 2 0.08
7. Фильо Марсело 2 0.08
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 9 0.38
2. Делор Анди 9 0.38
3. Саванье Тежи 4 (2) 0.17
4. Мавидиди Стефи 4 0.17
5. Молле Флоран 3 0.13
6. Конгре Даниэль 2 0.08
7. Шкулетич Петар 2 0.08
8. Мендеш Педру II 2 0.08
9. Вахи Элю 2 0.08
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 4 1
3. Корне Максвелл 5 0
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Диоманде Синали 2 0
14. Бар Мельвен 0 1
15. Лопеш Антони 1 0
16. Депай Мемфис 1 0
17. Андерсен Йоаким 1 0
18. Какере Максанс 1 0
19. Лукас Жан 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Мавидиди Стефи 3 0
12. Ристич Михайло 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 6.52% (3) 17.39% (8) 30.43% (14) 10.87% (5) 21.74% (10) 13.04% (6)
 Монпелье 10.26% (4) 10.26% (4) 12.82% (5) 25.64% (10) 23.08% (9) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо
Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс
ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним

Последние игры между собой

Лион: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монпелье 2:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Лион Лига 1
Монпелье 1:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Кубок Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Монпелье Кубок Лион 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
3. ПСЖ Заявка 24 16 3 5 55 - 14 51
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 23 8 5 10 27 - 31 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
13. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Лион 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монпелье
    1.40
    5.55
    7.77
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.39 5.15 7.30
      1.40 5.55 7.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
    6.00 1.16 2.79 1.48 2.49 1.59 2.17 1.76 1.88 2.03 1.69 2.29 1.53 2.67 1.27 4.10
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
    3.47 1.35 2.77 1.50 2.02 1.89 1.69 2.27 1.49 2.81
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    Прогнозы на матч Лион - Монпелье

    Исход игры
    Лион
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.52% (25)
    Нет
    40.48% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    33.3% (15)
    2:0 Лион
    20% (9)
    1:0 Лион
    17.8% (8)
    3:1 Лион
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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