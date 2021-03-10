Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Атлетик Б
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|17 (2)
|0.68
|2.
|Льоренте Маркос
|8
|0.32
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.28
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.16
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.08
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.08
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.08
|8.
|Коке Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Лемар Тома
|1
|0.04
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.04
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.04
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|7
|0.28
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.2
|3.
|Муньяин Икер
|4
|0.16
|4.
|Гарсия Рауль
|4 (2)
|0.16
|5.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.12
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.12
|7.
|Капа Андер
|2
|0.08
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.04
|11.
|Йерай Альварес
|1
|0.04
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.04
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|11
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|6
|0
|4.
|Суарес Луис
|4
|0
|5.
|Карраско Янник
|4
|0
|6.
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|4
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|9.
|Лемар Тома
|3
|0
|10.
|Корреа Анхель
|3
|0
|11.
|Хименес Хосе
|3
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|13.
|Льоренте Маркос
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Коста Диего
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|7
|1
|2.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|3.
|Гарсия Дани
|6
|0
|4.
|Йерай Альварес
|6
|0
|5.
|Лопес Унаи
|5
|0
|6.
|Весга Микель
|5
|0
|7.
|Нуньес Унай
|5
|0
|8.
|Капа Андер
|4
|0
|9.
|Венседор Унай
|4
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Кодро Кенан
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.7% (4)
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|23.91% (11)
|Атлетик Б
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|33.33% (11)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте
Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +12 =4 -4Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро
Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|48 - 17
|59
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|36 - 29
|33
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|35 - 35
|32
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|22 - 42
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 8
|30
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|10.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Исход игры
Атлетико М
94.7% (144)
Ничья
3.9% (6)
Атлетик Б
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
36.2% (55)
1:0 Атлетико М
27% (41)
2:0 Атлетико М
21.7% (33)
3:1 Атлетико М
7.2% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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