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Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
10
Корреа
Анхель
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
6
Весга
Микель
27
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Атлетико М
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 17 (2) 0.68
2. Льоренте Маркос 8 0.32
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.28
4. Корреа Анхель 4 0.16
5. Карраско Янник 2 0.08
6. Ньигес Сауль 2 0.08
7. Коста Диего 2 (1) 0.08
8. Коке Хорхе 1 0.04
9. Лемар Тома 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 7 0.28
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.2
3. Муньяин Икер 4 0.16
4. Гарсия Рауль 4 (2) 0.16
5. Вильялибре Асьер 3 0.12
6. Лопес Унаи 3 0.12
7. Капа Андер 2 0.08
8. Де Маркос Оскар 1 0.04
9. Нуньес Унай 1 0.04
10. Сансет Ойян 1 0.04
11. Йерай Альварес 1 0.04
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.04
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 11 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 6 0
4. Суарес Луис 4 0
5. Карраско Янник 4 0
6. Фелипе Аугусто IV 4 0
7. Фелиш Жоау 4 0
8. Кондогбия Жоффрей 3 0
9. Лемар Тома 3 0
10. Корреа Анхель 3 0
11. Хименес Хосе 3 0
12. Эрмосо Марио 3 0
13. Льоренте Маркос 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Коста Диего 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 7 1
2. Гарсия Рауль 6 1
3. Гарсия Дани 6 0
4. Йерай Альварес 6 0
5. Лопес Унаи 5 0
6. Весга Микель 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Капа Андер 4 0
9. Венседор Унай 4 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Кодро Кенан 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.7% (4) 10.87% (5) 17.39% (8) 19.57% (9) 19.57% (9) 23.91% (11)
 Атлетик Б 18.18% (6) 9.09% (3) 9.09% (3) 18.18% (6) 12.12% (4) 33.33% (11)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте
Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро
Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 25 18 5 2 48 - 17 59
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Атлетик Б Заявка 25 9 6 10 36 - 29 33
9. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
10. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
11. Леванте Заявка 26 7 11 8 35 - 35 32
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 27 - 8 30
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
8. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
10. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Атлетико М 95.7% (44)
    X 2.2% (1)
    Атлетик Б 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Атлетик Б
    1.90
    3.35
    5.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.88 3.28 5.55
    Бонус: 10 000 ₽ 1.84 3.25 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.34 5.65
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.35 5.30
      1.87 3.23 5.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.40 1.09 3.48 1.31 2.32 1.61 1.78 2.21 1.42 2.90 1.23 4.22 1.12 6.25 1.01 16.00
    7.00 1.10 2.70 1.46 2.02 1.80 1.56 2.44 1.20 4.60 1.06 9.40
    6.95 1.06 5.75 1.11 2.64 1.46 1.99 1.82 1.65 2.57 1.26 3.85 1.18 4.70 1.04 8.60 1.03 9.20
    7.60 1.07 6.10 1.13 2.75 1.47 2.03 1.84 1.74 2.17 1.60 2.48 1.25 3.85 1.20 4.70 1.05 8.40 1.04 9.10 0.00 16.00 0.00 16.50 0.00 23.00
    7.74 1.11 2.77 1.50 2.41 1.63 2.05 1.86 1.75 2.19 1.58 2.53 1.20 5.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.08 1.75 1.42 2.88 1.19 4.74 1.06 9.00
    2.42 1.52 1.59 2.26 1.29 3.40 1.05 8.40
    2.53 1.52 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
    1.60 2.33 1.30 3.55 1.08 8.50
    2.57 1.56 2.10 1.82 1.62 2.43 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.66 2.21 1.32 3.38 1.13 6.00
    3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.55 1.11 6.00
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
    2.08 1.69 1.47 2.55 1.16 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.58
    2.18 1.63
    2.12 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.45 1.15
    5.80 1.12
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    4.30 1.19
    4.30 1.20
    Где смотреть матч Атлетико М - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б

    Исход игры
    Атлетико М
    95.7% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Атлетик Б
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    45.7% (21)
    2:0 Атлетико М
    23.9% (11)
    1:0 Атлетико М
    15.2% (7)
    3:1 Атлетико М
    8.7% (4)
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