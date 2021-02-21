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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Сармиенто
0:1
Первый тайм: 38'
Велес Сарсфилд
0'
0:1
12' Гол
Дженсон Лукас
38'
1
Manuel
Vicentini
4
Luis
Yamil
Garnier
14
Marcelo
Herrera1
23
Nicolas
Bazzana
24
Lautaro
Montoya
22
Браво
Федерико
6
Federico
Vismara
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
30
Монтеро
Фаусто
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Emiliano
Amor
29
Абрам
Луис
5
Ортега
Франсиско
30
Манкуэльо
Федерико
27
Pablo
Galdames
II
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Сармиенто
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Дженсон Лукас
(Juan Martin Lucero)

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре
Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:1 Кильмес Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тигре
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Велес Сарсфилд 3:1 Атлетико Камионерос Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 3:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Сармиенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Велес Сарсфилд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Велес Сарсфилд 5:1 Сармиенто Примера Велес Сарсфилд 1:0 Сармиенто Товарищеские матчи Сармиенто 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:1 Сармиенто Примера
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Велес Сарсфилд
13.00
5.25
1.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 4.60 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 5.25 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Сармиенто» – «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сармиенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сармиенто» – «Велес Сарсфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.77 1.05 5.80 1.11 4.90 1.42 3.55 1.27 1.99 1.82 2.01 1.75 1.75 2.08 1.28 3.45 1.72 2.12 1.30 3.30 1.87 1.93 1.07 6.25 1.05 8.50 1.01 11.50 1.05 12.50 1.01 18.00 1.06 7.30 1.01 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.52 1.52 2.42 1.25 2.42 1.05 6.25 1.05 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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