Сармиенто
1:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0:1
12' ГолДженсон Лукас
0:2
63' ГолThiago Almada
70' Желтая карточкаPablo Galdames II
1:2
90' ГолJonathan Torres
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Вадала ГидоПолузащитник
- Нападающий
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28 Joaquin Gho
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Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Lenny Lobato
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Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
12'
63'
90'
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +10 =6 -4Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре
Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:1 Кильмес Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тигре
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Велес Сарсфилд 3:1 Атлетико Камионерос Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 3:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Сармиенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Велес Сарсфилд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
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