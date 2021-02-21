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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Ривер Плейт
3:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
10' Желтая карточка
Gaston Avilla
13' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
1:0
37' Гол
Борре Рафаэль
2:0
57' Пенальти
Монтьель Гонсало
58' Красная карточка
Joan Mazzaco
3:0
64' Гол
Де ла Крус Николас
90' Желтая карточка
Rafael Sangiovani
90'+5
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
17
Диас
Пауло
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
3
Fabricio
Angileri
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
10
Карраскаль
Хорхе
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
19
Броун
Хорхе
32
Facundo
Almada
6
Joaquin
Laso
22
Gaston
Avilla
13
Joan
Mazzaco
5
Rodrigo
Villagra
8
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
29
Luca
Martinez
Dupuy
Ривер Плейт
5-3-2
Росарио Сентраль
4-1-4-1

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте
Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 2:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Кубок Диего Марадоны Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Кубок Диего Марадоны Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Суперлига
Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 4:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Монтьель Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Gaston Avilla получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.40 8.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.00 32.00
  1.10 8.29 29.50

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 12.00 1.01 4.80 1.14 3.90 1.22 2.43 1.54 1.93 1.87 1.63 2.41 1.32 3.38 1.23 3.98 1.06 6.90 1.06 7.10
10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.30 3.75 1.25 2.01 1.75 2.01 1.80 1.50 2.48 1.80 2.01 1.32 3.20 1.02 11.00 1.44 2.65 1.13 5.40 1.09 6.50 1.01 10.50
5.44 1.16 2.84 1.42 3.77 1.26 2.45 1.55 1.98 1.85 1.70 2.16 1.43 2.82 1.40 2.92 2.64 1.47 2.16 1.68 1.67 2.19 1.41 2.82 1.23 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.10
2.01 1.75 1.30 3.30 1.15 5.00 1.02 11.00 1.15 5.00
1.62 2.28 1.36 3.04 1.12 5.88 1.63 2.26 1.44 2.74 1.42 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.15 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
3.30 1.30 2.07 1.71 1.55 2.37 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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