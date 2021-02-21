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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 37'
Платенсе
0'
13' Желтая карточка
Hernan Lamberti
28' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
29' Желтая карточка
Tiago Palacios
37'
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Вера
Фаусто
11
Jonathan
David
Gomez
26
Matias
Romero1
10
Cesar
Florentin
25
Mateo
Agustin
Coronel
9
Gabriel
Avalos
1
Де
Оливера
Хорхе
21
Льюй
Брайан
33
Nicolas
Zalazar
6
Luciano
Leonel
Recalde
3
Juan
Infante
32
Franco
Baldassarra
5
Hernan
Lamberti
8
Mauro
Bogado
20
Tiago
Palacios
7
Matias
Tissera
11
Jose
Sinisterra
Аргентинос Хуниорс
4-1-4-1
Платенсе
4-3-3

Ход матча

13'
 
Hernan Lamberti
28'
Kevin Mac Allister
 
29'
 
Tiago Palacios

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте
Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль Платенсе 2:1 Атланта Индепендиенте Ривадавия 4:1 Платенсе Атлетико Митре 0:1 Платенсе
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Tiago Palacios получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Эрнан Ламберти получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Платенсе
2.65
3.12
3.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 2.70 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.12 3.12
  2.59 2.78 3.21

Самый высокий коэффициент на матч «Аргентинос Хуниорс» – «Платенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Платенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аргентинос Хуниорс» – «Платенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.70 1.07 5.50 1.12 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.50 1.00 11.00
7.18 1.10 2.67 1.47 2.14 1.71 1.86 1.96 1.57 2.40 1.43 2.82 1.51 2.59 1.42 2.87 1.18 5.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
1.96 1.85 1.61 2.29 1.26 3.65 1.40 3.02 1.32 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75
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