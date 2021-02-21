  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Аргентинос Хуниорс
0:1
Конец матча
Платенсе
0'
13' Желтая карточка
Hernan Lamberti
28' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
29' Желтая карточка
Tiago Palacios
37' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
57' Желтая карточка
Pablo Gerzel
59' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
69' Желтая карточка
Gabriel Avalos
0:1
84' Гол
Jorge Pereyra II
90'+6
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Вера
Фаусто
11
Jonathan
David
Gomez
26
Matias
Romero1
10
Cesar
Florentin
25
Mateo
Agustin
Coronel
9
Gabriel
Avalos
1
Де
Оливера
Хорхе
21
Льюй
Брайан
33
Nicolas
Zalazar
6
Luciano
Leonel
Recalde
3
Juan
Infante
32
Franco
Baldassarra
5
Hernan
Lamberti
8
Mauro
Bogado
20
Tiago
Palacios
7
Matias
Tissera
11
Jose
Sinisterra
Аргентинос Хуниорс
4-1-4-1
Платенсе
4-3-3

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте
Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль Платенсе 2:1 Атланта Индепендиенте Ривадавия 4:1 Платенсе Атлетико Митре 0:1 Платенсе
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Джонатан Давид Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Tiago Palacios получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Эрнан Ламберти получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.12 3.12
  4.50 1.45 6.51

Самый высокий коэффициент на матч «Аргентинос Хуниорс» – «Платенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Платенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аргентинос Хуниорс» – «Платенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.70 1.07 5.50 1.12 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.50 1.00 11.00
1.53 2.49 1.30 3.42 1.36 3.12 1.38 3.00 1.63 2.28 1.43 2.79 1.57 2.40 1.43 2.82 1.51 2.59 1.42 2.87 1.18 5.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
1.31 3.29 1.17 4.83 1.26 3.65 1.40 3.02 1.32 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 