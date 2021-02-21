Аргентинос Хуниорс
0:1
Конец матча
Платенсе
13' Желтая карточкаHernan Lamberti
28' Желтая карточкаKevin Mac Allister
29' Желтая карточкаTiago Palacios
37' Желтая карточкаJonathan David Gomez
57' Желтая карточкаPablo Gerzel
59' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
69' Желтая карточкаGabriel Avalos
0:1
84' ГолJorge Pereyra II
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Juan Pucheta
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Льюй БрайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Pablo Gerzel
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Главный тренер: Juan Manuel Llop
Ход матча
13'
29'
57'
69'
84'
0:1
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте
Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль Платенсе 2:1 Атланта Индепендиенте Ривадавия 4:1 Платенсе Атлетико Митре 0:1 Платенсе
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