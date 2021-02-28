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Ньюкасл Джетс
0:1
Перерыв

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
22' Гол
_Ball D.
36' Желтая карточка
_Laws J.
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Миллар
Мэттью
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
9
О'Донован
Рой
17
Юл
Валентино
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
2
Макгинг
Лиам
21
Joshua
Laws
10
Давила
Улисес
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
9
Болл
Дэвид
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Ход матча

22'
0:1
_Ball D.
(_Davila U.)
36'
 
_Laws J.

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 4 0.4
2. О'Донован Рой 2 (1) 0.2
3. Богард Найджел 1 0.1
4. Тергейт Ангус 1 0.1
5. Наджарин Рами 0 0
6. Угаркович Стивен 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 3 (1) 0.33
2. Муратович Мирза 2 0.22
3. Болл Дэвид 1 0.11
4. Фентон Луис 1 0.11
5. Сотирио Джошуа 1 0.11
6. _Sotirio J. 1 0.11
7. _Ball D. 1 0.11
8. Руфер Алекс 0 0
9. Хемед Томер 0 0
10. Пейн Тим 0 0
11. МакГэрри Джеймс 0 0
12. Пископо Рено 0 0
13. _Rufer A. 0 0
14. _Davila U. 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 4 0
2. Богард Найджел 4 0
3. Тергейт Ангус 3 0
4. Lucas Mauragis 2 0
5. Угаркович Стивен 1 0
6. Миллар Мэттью 1 0
7. Петратос Коста 1 0
8. О'тул Коннор 1 0
9. Юл Валентино 1 0
10. Мшехид Али Аббас 1 0
11. Luka Prso 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Болл Дэвид 2 1
2. Руфер Алекс 1 1
3. Давила Улисес 2 0
4. Фентон Луис 2 0
5. Де Вере Люк 1 0
6. Пейн Тим 1 0
7. МакГэрри Джеймс 1 0
8. Девлин Кэмерон 1 0
9. Joshua Laws 1 0
10. Муратович Мирза 1 0
11. _Davila U. 1 0
12. _Laws J. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
 Веллингтон Феникс 22.22% (2) 0 22.22% (2) 0 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига
Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Брисбен Роар 9 4 2 3 14 - 11 14
4. Аделаида Юнайтед 9 4 1 4 14 - 18 13
5. Вестерн Сидней Уондерерс 9 3 4 2 13 - 11 13
6. Перт Глори 6 4 0 2 18 - 13 12
7. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
8. Сидней 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Ньюкасл Джетс 0:1 10 3 2 5 8 - 10 11
10. Мельбурн Сити 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Веллингтон Феникс 1:0 9 2 2 5 9 - 14 8
12. Мельбурн Виктори 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Перт Глори 2 2 0 0 8 - 4 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Ньюкасл Джетс 0:1 5 1 0 4 4 - 7 3
12. Веллингтон Феникс 1:0 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
8. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
9. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
10. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
11. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Joshua Laws получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Болл Дэвид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Веллингтон Феникс
4.30
3.92
3.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.35 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.92 3.52
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.30 1.95
  3.71 3.52 2.08

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл Джетс» – «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл Джетс» – «Веллингтон Феникс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 12.50 1.00 4.95 1.16 4.05 1.24 2.51 1.59 1.92 1.88 1.57 2.34 1.28 3.36 1.21 3.84 1.07 6.55 1.05 7.20
16.00 0.00 11.00 1.01 5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 2.14 1.71 1.50 2.55 1.31 3.35 1.11 6.50 1.08 7.77 1.14 5.55 1.11 6.50 1.01 12.00
5.28 1.18 2.73 1.50 2.50 1.58 2.62 1.52 2.25 1.69 1.89 1.99 1.68 2.26 1.50 2.71 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
3.15 1.35 2.35 1.55 1.02 13.00 1.38 3.00 1.20 4.44
3.28 1.37 3.05 1.42 2.41 1.61 1.84 2.06 1.71 2.19 1.43 2.88 1.16 5.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
5.05 1.13 3.80 1.22 2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
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