Ньюкасл Джетс
0:1
Перерыв
Стадион: McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Веллингтон Феникс
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
17
Юл
Валентино
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
-
21 Luka PrsoПолузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
15 Tete Yengi
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
22'
0:1
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.4
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.2
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.1
|4.
|Тергейт Ангус
|1
|0.1
|5.
|Наджарин Рами
|0
|0
|6.
|Угаркович Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.33
|2.
|Муратович Мирза
|2
|0.22
|3.
|Болл Дэвид
|1
|0.11
|4.
|Фентон Луис
|1
|0.11
|5.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.11
|6.
|_Sotirio J.
|1
|0.11
|7.
|_Ball D.
|1
|0.11
|8.
|Руфер Алекс
|0
|0
|9.
|Хемед Томер
|0
|0
|10.
|Пейн Тим
|0
|0
|11.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|12.
|Пископо Рено
|0
|0
|13.
|_Rufer A.
|0
|0
|14.
|_Davila U.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|4
|0
|2.
|Богард Найджел
|4
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|3
|0
|4.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|6.
|Миллар Мэттью
|1
|0
|7.
|Петратос Коста
|1
|0
|8.
|О'тул Коннор
|1
|0
|9.
|Юл Валентино
|1
|0
|10.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
|11.
|Luka Prso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|2
|1
|2.
|Руфер Алекс
|1
|1
|3.
|Давила Улисес
|2
|0
|4.
|Фентон Луис
|2
|0
|5.
|Де Вере Люк
|1
|0
|6.
|Пейн Тим
|1
|0
|7.
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|8.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|9.
|Joshua Laws
|1
|0
|10.
|Муратович Мирза
|1
|0
|11.
|_Davila U.
|1
|0
|12.
|_Laws J.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Веллингтон Феникс
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|0
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|4.
|Аделаида Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|6.
|Перт Глори
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Сидней
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|10.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|10.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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