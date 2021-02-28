Ньюкасл Джетс
0:2
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Веллингтон Феникс
0:1
22' ГолБолл Дэвид
36' Желтая карточкаJoshua Laws
52' Желтая карточкаМиллар Мэттью
0:2
53' ГолУэйн Бен
58' Желтая карточкаО'тул Коннор
67' Желтая карточкаРуфер Алекс
75' Желтая карточкаХемед Томер
76' Желтая карточкаКутрумбис Джон
90' Желтая карточкаСэил Оливер
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
17
Юл
Валентино
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
-
21 Luka PrsoПолузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
15 Tete Yengi
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
22'
0:1
36'
52'
53'
0:2
58'
61'
67'
75'
76'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.4
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.2
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.1
|4.
|Тергейт Ангус
|1
|0.1
|5.
|Наджарин Рами
|0
|0
|6.
|Угаркович Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.33
|2.
|Болл Дэвид
|2
|0.22
|3.
|Муратович Мирза
|2
|0.22
|4.
|Фентон Луис
|1
|0.11
|5.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.11
|6.
|Уэйн Бен
|1
|0.11
|7.
|_Sotirio J.
|1
|0.11
|8.
|Руфер Алекс
|0
|0
|9.
|Хемед Томер
|0
|0
|10.
|Пейн Тим
|0
|0
|11.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|12.
|Пископо Рено
|0
|0
|13.
|_Rufer A.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|4
|0
|2.
|Богард Найджел
|4
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|3
|0
|4.
|Миллар Мэттью
|2
|0
|5.
|О'тул Коннор
|2
|0
|6.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|7.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|8.
|Петратос Коста
|1
|0
|9.
|Юл Валентино
|1
|0
|10.
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|11.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
|12.
|Luka Prso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|2
|1
|2.
|Руфер Алекс
|2
|1
|3.
|Давила Улисес
|2
|0
|4.
|Фентон Луис
|2
|0
|5.
|Joshua Laws
|2
|0
|6.
|Хемед Томер
|1
|0
|7.
|Де Вере Люк
|1
|0
|8.
|Пейн Тим
|1
|0
|9.
|Сэил Оливер
|1
|0
|10.
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|11.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|12.
|Муратович Мирза
|1
|0
|13.
|_Davila U.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Веллингтон Феникс
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|4.
|Аделаида Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|6.
|Перт Глори
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Сидней
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|10.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|10.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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