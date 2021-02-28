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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Платенсе
0:0
Первый тайм: 9'
Ривер Плейт
0' 9'
1
Де
Оливера
Хорхе
21
Льюй
Брайан
33
Nicolas
Zalazar
6
Luciano
Leonel
Recalde
3
Juan
Infante
32
Franco
Baldassarra
5
Hernan
Lamberti
8
Mauro
Bogado
20
Tiago
Palacios
9
Daniel
Alejandro
Vega
11
Jose
Sinisterra
1
Армани
Франко
17
Диас
Пауло
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
24
Перес
Энцо
16
Alex
Vigo
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Карраскаль
Хорхе
3
Fabricio
Angileri
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
Платенсе
4-3-3
Ривер Плейт
3-1-4-2

Предыдущие игры

Платенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра
Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль Платенсе 2:1 Атланта Индепендиенте Ривадавия 4:1 Платенсе
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд

Последние игры между собой

Платенсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ривер Плейт 2:0 Платенсе Кубок
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Ривер Плейт
9.90
5.40
1.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 4.50 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 9.90 5.40 1.31
  12.76 4.93 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Платенсе» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Платенсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Платенсе» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.50 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.24 1.72 1.72 2.12 1.45 2.67 1.20 4.15 1.14 4.65 1.04 8.20
4.27 1.22 3.07 1.38 2.62 1.50 2.21 1.68 1.95 1.88 1.69 2.19 1.53 2.53 1.43 2.84 1.16 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.65 1.13 5.85
3.22 1.36 2.67 1.49 2.12 1.75 1.68 2.22 1.48 2.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.38 3.04 1.25 3.95
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