Платенсе
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0:1
9' ГолСуарес Матиас
25' Желтая карточкаAlex Vigo
43' Желтая карточкаПинола Хавьер II
53' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
83' Желтая карточкаПерес Энцо
21
Льюй
Брайан
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
16
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Льюй БрайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Llop
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
16 Alex VigoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
9'
25'
43'
83'
Предыдущие игры
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра
Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль Платенсе 2:1 Атланта Индепендиенте Ривадавия 4:1 Платенсе
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд
Последние игры между собой
Платенсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
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