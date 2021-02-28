Сан-Лоренсо
0:4
Конец матча
Сентраль Кордоба
0:1
12' ГолJonathan Bay
37' Желтая карточкаMilton Gimenez
44' Желтая карточкаCristian Vega
0:2
49' ГолMilton Gimenez
0:3
52' ГолCarlo Lattanzio
63' Желтая карточкаБрагьери Диего
63' Желтая карточкаFederico Andueza
0:4
90' ГолOscar Salomon
27
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
12'
0:1
37'
44'
49'
0:2
52'
0:3
63'
63'
90'
0:4
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =4 -6Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Депортиво Линьерс Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Колон Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =5 -11Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:3 Колон Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
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|1
|X
|2
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|1.81
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