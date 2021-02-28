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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Сан-Лоренсо
0:4
Конец матча
Сентраль Кордоба
0'
0:1
12' Гол
Jonathan Bay
37' Желтая карточка
Milton Gimenez
44' Желтая карточка
Cristian Vega
0:2
49' Гол
Milton Gimenez
0:3
52' Гол
Carlo Lattanzio
63' Желтая карточка
Брагьери Диего
63' Желтая карточка
Federico Andueza
0:4
90' Гол
Oscar Salomon
90'+5
23
Fernando
Monetti
4
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
28
Брагьери
Диего
3
Bruno
Pitton
27
Jalil
Elias
8
Diego
Rodriguez
IV
20
Juan
Edgardo
Ramirez
7
Мелано
Лукас
18
Franco
Troyansky
11
Ромеро
Анхель
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
8
Juan
Cruz
III
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
31
Dixon
Renteria
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
45
Milton
Gimenez
27
Carlo
Lattanzio
Сан-Лоренсо
4-3-3
Сентраль Кордоба
5-3-2

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Депортиво Линьерс Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Колон Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:3 Колон Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Cristian Vega получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Milton Gimenez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Jonathan Bay бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
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8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.21 4.40 1.15 5.50
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