  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Херрманн Патрик 3 1
2. Нойхаус Флориан 2 0.67
3. Штиндль Ларс 1 0.33
4. Траоре Ибраима 1 0.33
5. Плеа Алассан 1 0.33
6. Хофманн Йонас 1 0.33
7. Эльведи Нико 1 0.33
8. Бенсебаини Рами 1 0.33
9. Тюрам Маркус 1 0.33
10. Бенеш Ласло 1 0.33
11. Вольф Ханнес 1 0.33
12. Вильяльба Хулио 1 (1) 0.33
13. Лайнер Штефан 0 0
14. Крамер Кристоф 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 3 1
2. Ройс Марко 1 0.33
3. Холанн Эрлинг 1 0.33
4. Хуммельс Матс 1 0.33
5. Джан Эмре 1 0.33
6. Беллингхем Джуд 1 0.33
7. Джованни Рейна 1 0.33
8. Азар Торган 1 (1) 0.33
9. Делани Томас 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Бенсебаини Рами 1 0
3. Бенеш Ласло 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Дауд Махмуд 1 0
3. Морей Матеу 1 0
4. Беллингхем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Боруссия М 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 0
 Боруссия Д 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =6 -7
РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М
Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок
Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 19
    Боруссия М 15.8% (3)
    X 26.3% (5)
    Боруссия Д 57.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Боруссия Д
    3.24
    3.85
    2.31
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.80 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.85 2.31
    Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.65 2.23
      3.12 3.73 2.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.15 1.12 4.40 1.18 2.57 1.48 2.06 1.76 1.74 2.34 1.37 3.10 1.28 3.54 1.10 5.90 1.08 6.40 1.00 11.25
    13.50 1.01 5.30 1.14 4.80 1.19 2.70 1.47 2.20 1.72 1.90 1.96 1.73 2.18 1.40 2.95 1.29 3.55 1.11 5.80 1.11 6.20 1.03 9.70 1.02 11.00
    5.68 1.14 2.61 1.49 2.35 1.59 2.08 1.75 1.83 2.00 1.66 2.22 1.50 2.57 1.25 3.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.64 1.19 4.85
    2.70 1.47 1.68 2.17 1.28 3.70
    3.31 1.33 2.65 1.48 1.95 1.87 1.65 2.25 1.45 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.45 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26
    2.15 1.64 1.62 2.21 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.41 2.85
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.41 1.52
    Где смотреть матч Боруссия М - Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д

    Исход игры
    Боруссия М
    15.8% (3)
    Ничья
    26.3% (5)
    Боруссия Д
    57.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.95% (15)
    Меньше
    21.05% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (19)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    57.9% (11)
    1:1 Ничья
    21.1% (4)
    2:1 Боруссия М
    15.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     