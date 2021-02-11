Боруссия М
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Стадион: Боруссия Парк
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Херрманн Патрик
|3
|1
|2.
|Нойхаус Флориан
|2
|0.67
|3.
|Штиндль Ларс
|1
|0.33
|4.
|Траоре Ибраима
|1
|0.33
|5.
|Плеа Алассан
|1
|0.33
|6.
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|7.
|Эльведи Нико
|1
|0.33
|8.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.33
|9.
|Тюрам Маркус
|1
|0.33
|10.
|Бенеш Ласло
|1
|0.33
|11.
|Вольф Ханнес
|1
|0.33
|12.
|Вильяльба Хулио
|1 (1)
|0.33
|13.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|14.
|Крамер Кристоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|3
|1
|2.
|Ройс Марко
|1
|0.33
|3.
|Холанн Эрлинг
|1
|0.33
|4.
|Хуммельс Матс
|1
|0.33
|5.
|Джан Эмре
|1
|0.33
|6.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.33
|7.
|Джованни Рейна
|1
|0.33
|8.
|Азар Торган
|1 (1)
|0.33
|9.
|Делани Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|3.
|Бенеш Ласло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|3.
|Морей Матеу
|1
|0
|4.
|Беллингхем Джуд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Боруссия М
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|0
|Боруссия Д
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =6 -7РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М
Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Исход игры
Боруссия М
15.8% (3)
Ничья
26.3% (5)
Боруссия Д
57.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (15)
Меньше
21.05% (4)
Обе команды забьют
Да
100% (19)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
57.9% (11)
1:1 Ничья
21.1% (4)
2:1 Боруссия М
15.8% (3)
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