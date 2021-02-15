АЕЛ Лимаcсол
2:1
Конец матча
Аполлон
27' Желтая карточкаАдамович Марко
1:0
36' ГолГеоргиу Энтони
37' Желтая карточкаМедоевич Слободан
60' Желтая карточкаМаркович Саша
2:0
75' ГолТоррес Мануэль
88' Желтая карточкаAndre Ferreira Teixeira
90' Желтая карточкаДанило Кампос
90' Желтая карточкаДигин Николя
90' Красная карточкаДанило Кампос
2:1
90' ГолДигин Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ryan MmaeeНападающий
-
17 Euller II
- Запасные игроки
-
31 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Афдияй ДонисПолузащитник
-
-
-
-
77 Бабич Матко
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
27'
36'
1:0
60'
75'
2:0
90'
90'
90'
90'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ryan Mmaee
|8 (3)
|0.32
|2.
|Бабич Матко
|7 (1)
|0.28
|3.
|Риера Лоренцо
|6 (2)
|0.24
|4.
|Торрес Мануэль
|5
|0.2
|5.
|Данило Кампос
|3
|0.12
|6.
|Авраам Андреас
|2
|0.08
|7.
|Папафотис Вассилис
|2
|0.08
|8.
|Антониу Минас
|2
|0.08
|9.
|Казарян Геворг
|1
|0.04
|10.
|Медоевич Слободан
|1
|0.04
|11.
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0.04
|12.
|Euller II
|1
|0.04
|13.
|Здравковски Давор
|1
|0.04
|14.
|Георгиу Энтони
|1
|0.04
|15.
|Майдевац Андрия
|1
|0.04
|16.
|Адамович Марко
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|13 (2)
|0.52
|2.
|Питтас Яннис
|12
|0.48
|3.
|Матей Флорентин
|6 (2)
|0.24
|4.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.2
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.12
|6.
|Дабо Багали
|3
|0.12
|7.
|Салаи Аттила
|2
|0.08
|8.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.04
|9.
|Бисесвар Диего
|1
|0.04
|10.
|Маркович Саша
|1
|0.04
|11.
|Агирре Диего
|1
|0.04
|12.
|Педру Жоау
|1
|0.04
|13.
|Денич Джордже
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Риера Лоренцо
|10
|0
|2.
|Бруно Араужо
|7
|0
|3.
|Данило Кампос
|5
|1
|4.
|Рашо Момчило
|4
|1
|5.
|Медоевич Слободан
|5
|0
|6.
|Andre Ferreira Teixeira
|4
|0
|7.
|Адамович Марко
|3
|0
|8.
|Торрес Мануэль
|3
|0
|9.
|Антониу Минас
|3
|0
|10.
|Euller II
|3
|0
|11.
|Здравковски Давор
|3
|0
|12.
|Буноза Гордан
|2
|0
|13.
|Возинья Жозимар
|2
|0
|14.
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|15.
|Кириаку Харис
|2
|0
|16.
|Strahinja Kerkez
|2
|0
|17.
|Авраам Андреас
|1
|0
|18.
|Казарян Геворг
|1
|0
|19.
|Ryan Mmaee
|1
|0
|20.
|Бабич Матко
|1
|0
|21.
|Майдевац Андрия
|1
|0
|22.
|Michalis Konstantinidis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|7
|1
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Юсте Эктор
|4
|0
|4.
|Дигин Николя
|3
|0
|5.
|Маркович Саша
|3
|0
|6.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|7.
|Матей Флорентин
|3
|0
|8.
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|9.
|Салаи Аттила
|3
|0
|10.
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|11.
|Роберж Валентин
|2
|0
|12.
|Педру Жоау
|2
|0
|13.
|Питтас Яннис
|2
|0
|14.
|Денич Джордже
|2
|0
|15.
|Giorgios Malekkides
|0
|1
|16.
|Бисесвар Диего
|1
|0
|17.
|Дабо Багали
|1
|0
|18.
|Агирре Диего
|1
|0
|19.
|Кателарис Фанос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕЛ Лимаcсол
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|9.3% (4)
|Аполлон
|10% (5)
|10% (5)
|22% (11)
|20% (10)
|16% (8)
|22% (11)
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +13 =4 -3Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 2:2 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|25
|15
|8
|2
|42 - 13
|53
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|25
|16
|4
|5
|43 - 22
|52
|3.
|Аполлон
|25
|15
|6
|4
|50 - 21
|51
|4.
|Анортосис
|24
|13
|6
|5
|34 - 20
|45
|5.
|АЕК Ларнака
|25
|12
|5
|8
|36 - 24
|41
|6.
|Олимпиакос Никосия
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|7.
|АПОЭЛ
|25
|8
|6
|11
|27 - 30
|30
|8.
|Докса Катокопия
|24
|7
|8
|9
|24 - 31
|29
|9.
|Пафос
|24
|7
|7
|10
|27 - 26
|28
|10.
|Неа Саламина
|25
|7
|5
|13
|25 - 38
|26
|11.
|Эносис
|24
|6
|6
|12
|20 - 35
|24
|12.
|Эрмис Арадиппу
|25
|5
|9
|11
|17 - 35
|24
|13.
|Этникос Ахна
|25
|5
|7
|13
|22 - 41
|22
|14.
|Кармиотисса
|25
|3
|9
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|12
|1
|0
|32 - 8
|37
|2.
|Анортосис
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|3.
|Омония
|12
|8
|4
|0
|18 - 4
|28
|4.
|Аполлон
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|5.
|АЕК Ларнака
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Пафос
|12
|6
|3
|3
|22 - 14
|21
|7.
|Докса Катокопия
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|8.
|АПОЭЛ
|13
|4
|4
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Неа Саламина
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|10.
|Эносис
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Кармиотисса
|13
|2
|6
|5
|8 - 16
|12
|12.
|Эрмис Арадиппу
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Олимпиакос Никосия
|12
|3
|2
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Этникос Ахна
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|13
|7
|4
|2
|28 - 12
|25
|2.
|Омония
|13
|7
|4
|2
|24 - 9
|25
|3.
|Олимпиакос Никосия
|13
|6
|2
|5
|15 - 21
|20
|4.
|Анортосис
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|5.
|АЕК Ларнака
|12
|4
|3
|5
|15 - 14
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|7.
|АПОЭЛ
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|8.
|Эрмис Арадиппу
|12
|3
|3
|6
|7 - 16
|12
|9.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|10.
|Неа Саламина
|13
|3
|2
|8
|9 - 19
|11
|11.
|Этникос Ахна
|13
|2
|5
|6
|12 - 22
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|13.
|Пафос
|12
|1
|4
|7
|5 - 12
|7
|14.
|Кармиотисса
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
Победитель
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