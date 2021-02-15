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АЕЛ Лимаcсол
2:1
Конец матча
Аполлон
0'
27' Желтая карточка
Адамович Марко
1:0
36' Гол
Георгиу Энтони
37' Желтая карточка
Медоевич Слободан
60' Желтая карточка
Маркович Саша
2:0
75' Гол
Торрес Мануэль
88' Желтая карточка
Andre Ferreira Teixeira
90' Желтая карточка
Данило Кампос
90' Желтая карточка
Дигин Николя
90' Красная карточка
Данило Кампос
2:1
90' Гол
Дигин Николя
90' Желтая карточка
 90'+8
АЕЛ Лимаcсол
Аполлон

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ryan Mmaee 8 (3) 0.32
2. Бабич Матко 7 (1) 0.28
3. Риера Лоренцо 6 (2) 0.24
4. Торрес Мануэль 5 0.2
5. Данило Кампос 3 0.12
6. Авраам Андреас 2 0.08
7. Папафотис Вассилис 2 0.08
8. Антониу Минас 2 0.08
9. Казарян Геворг 1 0.04
10. Медоевич Слободан 1 0.04
11. Andre Ferreira Teixeira 1 0.04
12. Euller II 1 0.04
13. Здравковски Давор 1 0.04
14. Георгиу Энтони 1 0.04
15. Майдевац Андрия 1 0.04
16. Адамович Марко 1 (1) 0.04
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 13 (2) 0.52
2. Питтас Яннис 12 0.48
3. Матей Флорентин 6 (2) 0.24
4. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.2
5. Янниотас Яннис 3 0.12
6. Дабо Багали 3 0.12
7. Салаи Аттила 2 0.08
8. Ларссон Даниэль 1 0.04
9. Бисесвар Диего 1 0.04
10. Маркович Саша 1 0.04
11. Агирре Диего 1 0.04
12. Педру Жоау 1 0.04
13. Денич Джордже 1 0.04

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
# Игрок      
1. Риера Лоренцо 10 0
2. Бруно Араужо 7 0
3. Данило Кампос 5 1
4. Рашо Момчило 4 1
5. Медоевич Слободан 5 0
6. Andre Ferreira Teixeira 4 0
7. Адамович Марко 3 0
8. Торрес Мануэль 3 0
9. Антониу Минас 3 0
10. Euller II 3 0
11. Здравковски Давор 3 0
12. Буноза Гордан 2 0
13. Возинья Жозимар 2 0
14. Папафотис Вассилис 2 0
15. Кириаку Харис 2 0
16. Strahinja Kerkez 2 0
17. Авраам Андреас 1 0
18. Казарян Геворг 1 0
19. Ryan Mmaee 1 0
20. Бабич Матко 1 0
21. Майдевац Андрия 1 0
22. Michalis Konstantinidis 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 7 1
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Юсте Эктор 4 0
4. Дигин Николя 3 0
5. Маркович Саша 3 0
6. Янниотас Яннис 3 0
7. Матей Флорентин 3 0
8. Кириаку Хараламбос 3 0
9. Салаи Аттила 3 0
10. Бенсоп Чарлисон 2 0
11. Роберж Валентин 2 0
12. Педру Жоау 2 0
13. Питтас Яннис 2 0
14. Денич Джордже 2 0
15. Giorgios Malekkides 0 1
16. Бисесвар Диего 1 0
17. Дабо Багали 1 0
18. Агирре Диего 1 0
19. Кателарис Фанос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕЛ Лимаcсол 18.6% (8) 13.95% (6) 20.93% (9) 11.63% (5) 25.58% (11) 9.3% (4)
 Аполлон 10% (5) 10% (5) 22% (11) 20% (10) 16% (8) 22% (11)

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 2:2 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Товарищеские матчи АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 25 15 8 2 42 - 13 53
2. АЕЛ Лимаcсол 25 16 4 5 43 - 22 52
3. Аполлон 25 15 6 4 50 - 21 51
4. Анортосис 24 13 6 5 34 - 20 45
5. АЕК Ларнака 25 12 5 8 36 - 24 41
6. Олимпиакос Никосия 25 9 4 12 26 - 38 31
7. АПОЭЛ 25 8 6 11 27 - 30 30
8. Докса Катокопия 24 7 8 9 24 - 31 29
9. Пафос 24 7 7 10 27 - 26 28
10. Неа Саламина 25 7 5 13 25 - 38 26
11. Эносис 24 6 6 12 20 - 35 24
12. Эрмис Арадиппу 25 5 9 11 17 - 35 24
13. Этникос Ахна 25 5 7 13 22 - 41 22
14. Кармиотисса 25 3 9 13 22 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 13 12 1 0 32 - 8 37
2. Анортосис 12 9 2 1 20 - 8 29
3. Омония 12 8 4 0 18 - 4 28
4. Аполлон 12 8 2 2 22 - 9 26
5. АЕК Ларнака 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Пафос 12 6 3 3 22 - 14 21
7. Докса Катокопия 12 5 4 3 14 - 13 19
8. АПОЭЛ 13 4 4 5 15 - 15 16
9. Неа Саламина 12 4 3 5 16 - 19 15
10. Эносис 12 3 4 5 9 - 16 13
11. Кармиотисса 13 2 6 5 8 - 16 12
12. Эрмис Арадиппу 13 2 6 5 10 - 19 12
13. Олимпиакос Никосия 12 3 2 7 11 - 17 11
14. Этникос Ахна 12 3 2 7 10 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 13 7 4 2 28 - 12 25
2. Омония 13 7 4 2 24 - 9 25
3. Олимпиакос Никосия 13 6 2 5 15 - 21 20
4. Анортосис 12 4 4 4 14 - 12 16
5. АЕК Ларнака 12 4 3 5 15 - 14 15
6. АЕЛ Лимаcсол 12 4 3 5 11 - 14 15
7. АПОЭЛ 12 4 2 6 12 - 15 14
8. Эрмис Арадиппу 12 3 3 6 7 - 16 12
9. Эносис 12 3 2 7 11 - 19 11
10. Неа Саламина 13 3 2 8 9 - 19 11
11. Этникос Ахна 13 2 5 6 12 - 22 11
12. Докса Катокопия 12 2 4 6 10 - 18 10
13. Пафос 12 1 4 7 5 - 12 7
14. Кармиотисса 12 1 3 8 14 - 25 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Медоевич Слободан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Георгиу Энтони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Адамович Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.15 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.32 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 3.60 15.00
  1.47 3.34 10.86

Самый высокий коэффициент на матч «АЕЛ Лимаcсол» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕЛ Лимаcсол» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕЛ Лимаcсол» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.07 3.30 1.31 2.50 1.49 1.77 1.98 1.42 2.70 1.30 3.35 1.10 6.40
7.10 1.06 3.04 1.33 2.38 1.54 1.78 2.08 1.38 2.90 1.25 3.55 1.08 6.15 1.06 6.85
4.40 1.18 3.20 1.32 1.72 2.05 1.17 4.70 2.07 1.76 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
2.93 1.40 2.42 1.56 1.97 1.86 1.49 2.62 1.31 3.41 1.55 2.45 1.31 3.41 1.33 3.24 1.29 3.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 6.80
2.73 1.42 1.81 1.93 1.37 2.94
1.38 2.90 1.04 9.00 1.18 4.50 1.08 5.80
1.79 2.03 1.48 2.60 1.18 4.60 1.55 2.48 1.21 4.16 1.10 6.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.70
3.42 1.28 2.40 1.53 1.59 2.27 1.22 4.00
2.46 1.50 1.61 2.23 1.21 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.60 1.27
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