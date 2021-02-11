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Аль-Ахли Каир
 
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Стадион:
Палмейрас
Аль-Ахли Каир
Палмейрас

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Каир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Шахат Хуссейн 1 0.5
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Ахли Каир 0 100% (1) 0 0 0 0
 Палмейрас 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аль-Ахли Каир Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Аль-Духайл 0:1 Аль-Ахли Каир Пирамидс 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:2 Аль-Мокавлон
Нэйшл Банк 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 4:1 Эль-Энтаг Эль-Харби Керамика Клеопатра 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Вади Дегла Аль-Ахли Каир 4:0 Аль-Иттихад Александрия Аль-Ахли Каир 3:0 Газль Эль-Махалла Аль-Ахли Каир 3:1 Миср Эль-Макаса Замалек 1:2 Аль-Ахли Каир Аль-Жеш 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:1 Видад Касабланка Видад Касабланка 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс ЭНППИ 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 1:0 Аль-Мокавлон Танта 0:1 Аль-Ахли Каир Маср 0:3 Аль-Ахли Каир
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама
Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин
1/2 финала
0 Аль-Ахли Каир
2 Бавария
0 Палмейрас
1 Тигрес
Финал
0 Бавария
0 Тигрес
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Ахли Каир - Палмейрас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Аль-Ахли Каир 6% (8)
    X 3.8% (5)
    Палмейрас 90.2% (120)
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахли Каир
    Ничья
    Палмейрас
    6.00
    4.30
    1.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.10 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.90 3.92 1.68
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.30 1.60
      5.87 3.93 1.63

    Самый высокий коэффициент на матч «Аль-Ахли Каир» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аль-Ахли Каир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аль-Ахли Каир» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.20 1.02 8.10 1.05 3.70 1.26 2.83 1.43 2.03 1.87 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.00 1.11 5.40 1.02 9.40
    13.50 1.01 8.60 1.04 3.55 1.30 2.75 1.42 2.04 1.78 1.92 1.90 1.72 2.20 1.51 2.60 1.33 3.15 1.19 5.20 1.14 6.00 1.04 9.90 1.02 9.80 0.00 18.50
    3.74 1.29 2.88 1.43 2.87 1.45 2.25 1.68 1.94 1.93 1.72 2.18 1.52 2.63 1.50 2.69 1.35 3.31 1.13 6.65
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.97 1.83 1.46 2.72 1.15 5.30 1.10 6.85
    1.94 1.86 1.45 2.75 1.15 5.50
    3.02 1.41 2.48 1.57 1.93 1.93 1.58 2.47 1.41 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.24 4.05
    2.90 1.41 1.71 2.06 1.30 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    Где смотреть матч Аль-Ахли Каир - Палмейрас онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Ахли Каир - Палмейрас

    Исход игры
    Аль-Ахли Каир
    6% (8)
    Ничья
    3.8% (5)
    Палмейрас
    90.2% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.44% (70)
    Меньше
    46.56% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    54.2% (71)
    Нет
    45.8% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Палмейрас
    38.3% (51)
    0:1 Палмейрас
    26.3% (35)
    0:2 Палмейрас
    14.3% (19)
    1:3 Палмейрас
    5.3% (7)
    2:1 Аль-Ахли Каир
    3% (4)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    0:3 Палмейрас
    2.3% (3)
    2:3 Палмейрас
    1.5% (2)
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