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Аль-Ахли Каир
 
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Стадион:
Палмейрас

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Каир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Шахат Хуссейн 1 0.5
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Ахли Каир 0 100% (1) 0 0 0 0
 Палмейрас 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аль-Ахли Каир Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Аль-Духайл 0:1 Аль-Ахли Каир Пирамидс 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:2 Аль-Мокавлон
Нэйшл Банк 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 4:1 Эль-Энтаг Эль-Харби Керамика Клеопатра 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Вади Дегла Аль-Ахли Каир 4:0 Аль-Иттихад Александрия Аль-Ахли Каир 3:0 Газль Эль-Махалла Аль-Ахли Каир 3:1 Миср Эль-Макаса Замалек 1:2 Аль-Ахли Каир Аль-Жеш 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:1 Видад Касабланка Видад Касабланка 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс ЭНППИ 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 1:0 Аль-Мокавлон Танта 0:1 Аль-Ахли Каир Маср 0:3 Аль-Ахли Каир
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама
Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин
1/2 финала
0 Аль-Ахли Каир
2 Бавария
0 Палмейрас
1 Тигрес
Финал
0 Бавария
0 Тигрес
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Ахли Каир - Палмейрас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 2 дня 4 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 4
    Аль-Ахли Каир 0% (0)
    X 0% (0)
    Палмейрас 100% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахли Каир
    Ничья
    Палмейрас
    5.26
    3.82
    1.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.60 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.82 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.65 1.68
      5.26 3.78 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Аль-Ахли Каир» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аль-Ахли Каир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аль-Ахли Каир» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.30 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00
    9.10 1.04 7.10 1.08 3.05 1.35 2.33 1.57 1.92 1.82 1.71 2.07 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.40 1.08 7.20 1.01 13.00 0.00 21.00
    3.26 1.34 2.87 1.43 2.45 1.56 2.00 1.84 1.75 2.11 1.56 2.46 1.26 3.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
    1.74 2.01 1.35 3.05 1.09 6.50
    2.81 1.44 2.30 1.63 1.79 2.06 1.49 2.64 1.36 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    2.41 1.53 1.59 2.26 1.22 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Аль-Ахли Каир - Палмейрас онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Ахли Каир - Палмейрас

    Исход игры
    Аль-Ахли Каир
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Палмейрас
    100% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (3)
    Меньше
    25% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (3)
    Нет
    25% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Палмейрас
    75% (3)
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