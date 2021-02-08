Аль-Ахли Каир
Позже
Стадион: Education City Stadium
Палмейрас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аль-Ахли Каир
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аль-Ахли Каир Последние 20 матчей: +15 =4 -1Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Аль-Духайл 0:1 Аль-Ахли Каир Пирамидс 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:2 Аль-Мокавлон
Нэйшл Банк 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 4:1 Эль-Энтаг Эль-Харби Керамика Клеопатра 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Вади Дегла Аль-Ахли Каир 4:0 Аль-Иттихад Александрия Аль-Ахли Каир 3:0 Газль Эль-Махалла Аль-Ахли Каир 3:1 Миср Эль-Макаса Замалек 1:2 Аль-Ахли Каир Аль-Жеш 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:1 Видад Касабланка Видад Касабланка 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс ЭНППИ 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 1:0 Аль-Мокавлон Танта 0:1 Аль-Ахли Каир Маср 0:3 Аль-Ахли Каир
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =6 -5Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама
Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аль-Ахли Каир» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аль-Ахли Каир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аль-Ахли Каир» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аль-Ахли Каир - Палмейрас
Исход игры
Аль-Ахли Каир
0% (0)
Ничья
0% (0)
Палмейрас
100% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (3)
Меньше
25% (1)
Обе команды забьют
Да
75% (3)
Нет
25% (1)
Популярный счёт
1:2 Палмейрас
75% (3)
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