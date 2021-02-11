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Бавария
 
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Стадион:
Тигрес
Бавария
Тигрес

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 2
Тигрес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиньяк Андре-Пьер 3 (2) 1.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Тигрес 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария
Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария
Тигрес Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Палмейрас 0:1 Тигрес Тигрес 2:1 Ульсан Хендай Тигрес 1:1 Некакса Атлас 0:2 Тигрес
Сантос 2:0 Тигрес Тигрес 2:0 Леон Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Тигрес 3:0 Олимпия Тегусигальпа Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Крус Асуль 0:1 Тигрес Тигрес 1:3 Крус Асуль Тигрес 2:1 Толука Тигрес 1:1 Атлас Клуб Америка 3:1 Тигрес Тигрес 1:1 Хуарес Крус Асуль 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Атлетико де Сан-Луис Монтеррей 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Керетаро Тигрес 2:0 Сантос
1/2 финала
0 Аль-Ахли Каир
2 Бавария
0 Палмейрас
1 Тигрес
Финал
0 Бавария
0 Тигрес
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Тигрес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Бавария 98.6% (144)
    X 0.7% (1)
    Тигрес 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Тигрес
    1.22
    7.80
    18.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.50 13.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.22 6.60 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.80 15.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.30 18.50
      1.20 7.04 15.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Тигрес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тигрес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Тигрес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.00 1.17 2.47 1.55 1.95 1.87 1.59 2.37 1.24 4.10 1.09 7.60
    4.90 1.14 3.80 1.20 2.41 1.54 1.94 1.86 1.67 2.49 1.29 3.60 1.22 4.20 1.08 6.80 1.05 7.60 1.00 11.25
    18.00 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.90 1.23 2.41 1.61 2.15 1.75 1.91 1.95 1.76 2.20 1.58 2.45 1.29 3.60 1.22 4.05 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00 1.01 12.00
    5.31 1.17 2.60 1.52 2.31 1.64 2.03 1.83 1.77 2.09 1.61 2.36 1.50 2.63 1.23 4.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.55 1.27 2.44 1.51 1.60 2.25 1.16 4.90
    4.05 1.24 2.75 1.45 1.63 2.28 1.25 3.95 1.18 5.05
    3.70 1.27 2.44 1.57 1.60 2.35 1.22 3.81 1.15 4.79
    3.33 1.35 2.65 1.50 1.94 1.91 1.64 2.30 1.44 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.49 1.30 3.30
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68
    4.83 1.14 3.59 1.25 1.93 1.82 1.44 2.65 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.64
    2.20 1.67
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.24
    3.50 1.23
    Где смотреть матч Бавария - Тигрес онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Тигрес

    Исход игры
    Бавария
    98.6% (144)
    Ничья
    0.7% (1)
    Тигрес
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (84)
    Меньше
    41.67% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (64)
    Нет
    55.56% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    36.3% (53)
    2:1 Бавария
    20.5% (30)
    3:1 Бавария
    17.8% (26)
    3:0 Бавария
    12.3% (18)
    1:0 Бавария
    4.8% (7)
    3:2 Бавария
    2.1% (3)
    4:1 Бавария
    1.4% (2)
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