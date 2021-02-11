Бавария
Позже
Стадион: Education City Stadium
Тигрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
-
28 Tiago Dantas
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рейес ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Акино ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Чавес ХуанВратарь
- Вратарь
-
18 Крус АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Авалос ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ricardo Ferretti
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиньяк Андре-Пьер
|3 (2)
|1.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Тигрес
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария
Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария
Тигрес Последние 20 матчей: +14 =3 -3Палмейрас 0:1 Тигрес Тигрес 2:1 Ульсан Хендай Тигрес 1:1 Некакса Атлас 0:2 Тигрес
Сантос 2:0 Тигрес Тигрес 2:0 Леон Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Тигрес 3:0 Олимпия Тегусигальпа Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Крус Асуль 0:1 Тигрес Тигрес 1:3 Крус Асуль Тигрес 2:1 Толука Тигрес 1:1 Атлас Клуб Америка 3:1 Тигрес Тигрес 1:1 Хуарес Крус Асуль 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Атлетико де Сан-Луис Монтеррей 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Керетаро Тигрес 2:0 Сантос
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Тигрес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тигрес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Тигрес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бавария - Тигрес
Исход игры
Бавария
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Тигрес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
44.44% (64)
Нет
55.56% (80)
Популярный счёт
2:0 Бавария
36.3% (53)
2:1 Бавария
20.5% (30)
3:1 Бавария
17.8% (26)
3:0 Бавария
12.3% (18)
1:0 Бавария
4.8% (7)
3:2 Бавария
2.1% (3)
4:1 Бавария
1.4% (2)
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