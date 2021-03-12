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  2. Матчи
  3. Италия
Лацио
3:2
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
14' Гол
Милинкович-Савич Сергей
1:1
29' Гол
Сими Нванкво
2:1
39' Гол
Альберто Луис
2:2
50' Пенальти
Сими Нванкво
54' Желтая карточка
Джиджи Коффи
78' Желтая карточка
Рисполи Андреа
84' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
3:2
85' Гол
Кайседо Фелипе
90'+4
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
44
Петриччоне
Якопо
17
Молина
Сальваторе
69
Реца
Аркадиуш
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
Лацио
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.54
2. Альберто Луис 8 0.31
3. Кайседо Фелипе 7 0.27
4. Милинкович-Савич Сергей 5 0.19
5. Корреа Хоакин 3 0.12
6. Лаццари Мануэль 1 0.04
7. Марушич Адам 1 0.04
8. Эскаланте Гонсало 1 0.04
9. Перейра Андреас 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 12 (5) 0.44
2. Мессьяс Жуниор 6 0.22
3. Реца Аркадиуш 2 0.07
4. Уна Адам 2 0.07
5. Големич Владимир 2 (1) 0.07
6. Молина Сальваторе 1 0.04
7. Ривьер Эммануэль 1 0.04
8. Вулич Милош 1 0.04
9. Дзанеллато Никколо 1 0.04
10. Эдуардо Энрике 1 0.04
11. Перейра Педру II 0 0
12. Магальян Лисандро 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Патрик 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Эскаланте Гонсало 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Ачерби Франческо 4 0
9. Фарес Мохамед 4 0
10. Альберто Луис 3 0
11. Пароло Марко 3 0
12. Марушич Адам 3 0
13. Луис Фелипе 3 0
14. Милинкович-Савич Сергей 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Лулич Сенад 1 0
18. Раду Стефан 1 0
19. Мусаккио Матео 1 0
20. Корреа Хоакин 1 0
21. Катальди Данило 1 0
22. Перейра Андреас 1 0
23. Мурики Ведат 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Марроне Лука 6 0
3. Реца Аркадиуш 6 0
4. Луперто Себастьяно 4 1
5. Петриччоне Якопо 4 1
6. Мессьяс Жуниор 5 0
7. Чигарини Лука 3 1
8. Перейра Педру II 4 0
9. Рисполи Андреа 3 0
10. Големич Владимир 3 0
11. Куомо Джузеппе 3 0
12. Эдуардо Энрике 3 0
13. Джиджи Коффи 2 0
14. Дзанеллато Никколо 2 0
15. Вулич Милош 2 0
16. Ди Кармине Самуэль 1 0
17. Ривьер Эммануэль 1 0
18. Кордац Алекс 1 0
19. Маццотта Антонио 1 0
20. Бенали Ахмед 1 0
21. Сими Нванкво 1 0
22. Молина Сальваторе 1 0
23. Уна Адам 1 0
24. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 23.08% (9) 15.38% (6) 2.56% (1) 25.64% (10) 20.51% (8) 12.82% (5)
 Кротоне 11.11% (3) 25.93% (7) 18.52% (5) 22.22% (6) 11.11% (3) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория
Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне
Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне 0:2 Лацио Серия A Кротоне 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Кротоне Серия A Кротоне 3:1 Лацио Серия A
Лацио 1:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 26 14 7 5 60 - 33 49
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио 3:2 Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне 2:3 Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Лацио 3:2 Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
6. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне 2:3 Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио 3:2 Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 2:3 Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Лацио 98% (149)
X 1.3% (2)
Кротоне 0.7% (1)
Все прогнозы
1.58 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.27 6.60 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.80 12.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 1.92 13.00
  1.50 3.94 8.16

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
5.50 1.15 3.18 1.33 2.41 1.57 1.95 1.99 1.54 2.48 1.34 3.24 1.22 4.30 1.11 6.75
4.95 1.13 4.15 1.20 2.67 1.45 1.99 1.82 1.75 2.20 1.39 3.00 1.28 3.50 1.10 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
14.00 1.01 9.20 1.03 8.07 1.04 7.77 1.08 2.12 1.72 6.10 1.12 1.90 2.10 4.90 1.17 3.60 1.28 2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.19 13.00 1.13 5.80 1.02 13.00 1.02 13.00
6.36 1.15 2.90 1.45 2.59 1.55 2.26 1.70 1.94 1.96 2.55 1.55 2.19 1.72 1.84 2.04 1.60 2.43 1.46 2.82 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.44 1.31 2.04 1.78 1.51 2.53 1.22 4.04
4.20 1.23 2.83 1.43 1.72 2.12 1.30 3.52 1.18 4.60
3.70 1.27 2.70 1.52 2.50 1.53 1.60 2.33 1.60 2.33 1.13 5.80 1.07 8.40
3.55 1.34 2.83 1.48 2.04 1.87 1.71 2.24 1.50 2.76 1.34 3.40 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.94 1.18 2.62 1.49 1.87 1.93 1.45 2.77
5.65 1.15 4.05 1.24 2.14 1.71 1.56 2.43 1.34 3.26
4.55 1.16 3.34 1.28 1.95 1.85 1.44 2.75 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.84
1.87 2.00
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.70 1.27
Где смотреть матч Лацио 3:2 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 3:2 Кротоне

Исход игры
Лацио
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Кротоне
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (58)
Меньше
60.81% (90)
Обе команды забьют
Да
27.7% (41)
Нет
72.3% (107)
Популярный счёт
2:0 Лацио
52% (79)
2:1 Лацио
14.5% (22)
3:0 Лацио
11.2% (17)
3:1 Лацио
10.5% (16)
1:0 Лацио
6.6% (10)
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