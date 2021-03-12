Лацио
3:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Кротоне
1:0
14' ГолМилинкович-Савич Сергей
1:1
29' ГолСими Нванкво
2:1
39' ГолАльберто Луис
2:2
50' ПенальтиСими Нванкво
54' Желтая карточкаДжиджи Коффи
78' Желтая карточкаРисполи Андреа
84' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
3:2
85' ГолКайседо Фелипе
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марушич
Адам
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
19 Лулич СенадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michele Tardioli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
29'
39'
2:1
50'
2:2
54'
78'
84'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
10 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.54
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.31
|3.
|Кайседо Фелипе
|7
|0.27
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.19
|5.
|Корреа Хоакин
|3
|0.12
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.04
|7.
|Марушич Адам
|1
|0.04
|8.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|9.
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.04
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Патрик
|0
|0
|13.
|Пароло Марко
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|12 (5)
|0.44
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.22
|3.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|4.
|Уна Адам
|2
|0.07
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.07
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.04
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.04
|8.
|Вулич Милош
|1
|0.04
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|10.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.04
|11.
|Перейра Педру II
|0
|0
|12.
|Магальян Лисандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Патрик
|7
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|10.
|Альберто Луис
|3
|0
|11.
|Пароло Марко
|3
|0
|12.
|Марушич Адам
|3
|0
|13.
|Луис Фелипе
|3
|0
|14.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Лулич Сенад
|1
|0
|18.
|Раду Стефан
|1
|0
|19.
|Мусаккио Матео
|1
|0
|20.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|21.
|Катальди Данило
|1
|0
|22.
|Перейра Андреас
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Марроне Лука
|6
|0
|3.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|5.
|Петриччоне Якопо
|4
|1
|6.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|7.
|Чигарини Лука
|3
|1
|8.
|Перейра Педру II
|4
|0
|9.
|Рисполи Андреа
|3
|0
|10.
|Големич Владимир
|3
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|12.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|13.
|Джиджи Коффи
|2
|0
|14.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|15.
|Вулич Милош
|2
|0
|16.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|17.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0
|18.
|Кордац Алекс
|1
|0
|19.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|20.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|21.
|Сими Нванкво
|1
|0
|22.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|23.
|Уна Адам
|1
|0
|24.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|2.56% (1)
|25.64% (10)
|20.51% (8)
|12.82% (5)
|Кротоне
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =2 -14Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне
Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|63 - 25
|62
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|60 - 33
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|3:2 Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|2:3 Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Лацио
|3:2 Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|2:3 Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|3:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|2:3 Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 3:2 Кротоне
Исход игры
Лацио
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Кротоне
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (58)
Меньше
60.81% (90)
Обе команды забьют
Да
27.7% (41)
Нет
72.3% (107)
Популярный счёт
2:0 Лацио
52% (79)
2:1 Лацио
14.5% (22)
3:0 Лацио
11.2% (17)
3:1 Лацио
10.5% (16)
1:0 Лацио
6.6% (10)
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