Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Ростов
21
Камышев
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|4
|0.19
|2.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.19
|3.
|Мирзов Резиуан
|4
|0.19
|4.
|Конате Мохамед II
|2
|0.1
|5.
|Трошечкин Александр
|2
|0.1
|6.
|Глушаков Денис
|2
|0.1
|7.
|Идову Брайн
|2
|0.1
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.1
|9.
|Долгов Александр
|1
|0.05
|10.
|Данилкин Егор
|1
|0.05
|11.
|Алиев Камран
|1
|0.05
|12.
|Боженов Кирилл
|1
|0.05
|13.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|14.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.24
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.19
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.14
|4.
|Мамаев Павел
|2
|0.1
|5.
|Соу Али
|2
|0.1
|6.
|Ионов Алексей
|1
|0.05
|7.
|Глебов Данил
|1
|0.05
|8.
|Козлов Алексей
|1
|0.05
|9.
|Ерёменко Роман
|1
|0.05
|10.
|Норманн Матиас
|1
|0.05
|11.
|Чернов Евгений
|1
|0.05
|12.
|Тугарев Роман
|1
|0.05
|13.
|Терентьев Денис
|0
|0
|14.
|Осипенко Максим
|0
|0
|15.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|16.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|17.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|18.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|8
|0
|2.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|3.
|Идову Брайн
|5
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|6
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|9.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|10.
|Полярус Артём
|3
|0
|11.
|Куат Исламбек
|3
|0
|12.
|Данилкин Егор
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Корян Аршак
|2
|0
|17.
|Филин Александр
|2
|0
|18.
|Логашов Арсений
|1
|0
|19.
|Лантратов Илья
|1
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|5.
|Чернов Евгений
|3
|0
|6.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|7.
|Осипенко Максим
|1
|1
|8.
|Глебов Данил
|1
|1
|9.
|Ионов Алексей
|2
|0
|10.
|Козлов Алексей
|2
|0
|11.
|Терентьев Денис
|2
|0
|12.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|13.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|14.
|Поярков Николай
|2
|0
|15.
|Жигович Армин
|2
|0
|16.
|Попов Ивелин
|1
|0
|17.
|Обухов Владимир
|1
|0
|18.
|Соу Али
|1
|0
|19.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|20.
|Алмквист Понтус
|1
|0
|21.
|Долгов Александр
|1
|0
|22.
|Тошевски Давид
|1
|0
|23.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|Ростов
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|34.78% (8)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново
Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва
Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов
Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 19
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 24
|38
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 22
|36
|6.
|Рубин
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|28 - 26
|34
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|8.
|Ростов
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 22
|34
|9.
|Краснодар
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 27
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 31
|29
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|18 - 25
|23
|13.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 31
|18
|14.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|17 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 3
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|11.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|14.
|Краснодар
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Ростов
Исход игры
Химки
13.5% (21)
Ничья
35.9% (56)
Ростов
50.6% (79)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
71.24% (109)
Нет
28.76% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (53)
1:2 Ростов
28.2% (44)
0:1 Ростов
17.3% (27)
1:0 Химки
7.7% (12)
2:1 Химки
5.8% (9)
0:2 Ростов
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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