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Химки
 
Позже

Стадион:
Ростов
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
3
Дагерстоль
Филип
8
Глушаков
Денис
21
Камышев
Илья
4
Идову
Брайн
87
Боженов
Кирилл
45
Конате
Мохамед
II
11
Мирзов
Резиуан
Химки
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 4 0.19
2. Корян Аршак 4 (2) 0.19
3. Мирзов Резиуан 4 0.19
4. Конате Мохамед II 2 0.1
5. Трошечкин Александр 2 0.1
6. Глушаков Денис 2 0.1
7. Идову Брайн 2 0.1
8. Ломовицкий Александр 2 0.1
9. Долгов Александр 1 0.05
10. Данилкин Егор 1 0.05
11. Алиев Камран 1 0.05
12. Боженов Кирилл 1 0.05
13. Дядюн Владимир 0 0
14. Полярус Артём 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.24
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.19
3. Байрамян Хорен 3 0.14
4. Мамаев Павел 2 0.1
5. Соу Али 2 0.1
6. Ионов Алексей 1 0.05
7. Глебов Данил 1 0.05
8. Козлов Алексей 1 0.05
9. Ерёменко Роман 1 0.05
10. Норманн Матиас 1 0.05
11. Чернов Евгений 1 0.05
12. Тугарев Роман 1 0.05
13. Терентьев Денис 0 0
14. Осипенко Максим 0 0
15. Хаджикадунич Деннис 0 0
16. Алмквист Понтус 0 0
17. Гапечкин Александр 0 0
18. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 8 0
2. Кухарчук Илья 6 1
3. Идову Брайн 5 1
4. Тихий Дмитрий 6 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Конате Мохамед II 4 0
9. Мирзов Резиуан 3 0
10. Полярус Артём 3 0
11. Куат Исламбек 3 0
12. Данилкин Егор 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Осипенко Максим 1 1
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Алеесами Хайтам 2 0
13. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
14. Поярков Николай 2 0
15. Жигович Армин 2 0
16. Попов Ивелин 1 0
17. Обухов Владимир 1 0
18. Соу Али 1 0
19. Шомуродов Элдор 1 0
20. Алмквист Понтус 1 0
21. Долгов Александр 1 0
22. Тошевски Давид 1 0
23. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 7.69% (2) 23.08% (6) 7.69% (2) 30.77% (8) 11.54% (3) 19.23% (5)
 Ростов 4.35% (1) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 21.74% (5) 34.78% (8)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново
Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва
Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов
Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов 0:2 Химки Премьер-лига Ростов 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 12 6 3 46 - 19 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Рубин Заявка 21 10 4 7 28 - 26 34
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 21 10 4 7 26 - 22 34
9. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
10. Химки Заявка 21 8 5 8 26 - 31 29
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
15. Арсенал Тула Заявка 21 3 5 13 17 - 37 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
7. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
8. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
12. Урал Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
13. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.71 3.17 3.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.14 2.99
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.95 2.95
  2.70 3.06 3.02

Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.12 3.24 1.34 2.28 1.73 1.65 2.24 1.35 3.09 1.18 4.86 1.08 7.50 1.02 13.20 1.01 16.00
6.15 1.08 5.50 1.15 2.59 1.56 1.88 1.92 1.49 2.60 1.19 4.30 1.14 4.85 1.02 9.10 1.01 9.80
6.70 1.09 5.20 1.17 2.50 1.57 2.17 1.74 1.85 2.02 1.69 2.25 1.48 2.65 1.19 4.50 1.15 5.40 1.03 9.70 1.02 10.50 0.00 18.50 0.00 19.00 0.00 25.00
6.54 1.13 2.48 1.58 2.16 1.75 1.85 2.05 1.62 2.40 1.49 2.75 1.47 2.82 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.98 1.83 1.37 3.10 1.17 5.10 1.05 9.90
2.38 1.58 1.55 2.45 1.26 3.85 1.06 9.30 1.04 10.75
1.51 2.55 1.25 3.90 1.05 9.80
2.36 1.64 1.95 1.93 1.52 2.66 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.48 1.54 1.63 2.28 1.29 3.64 1.11 6.25 1.06 8.90
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
1.93 1.80 1.41 2.75 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.24 1.62
2.20 1.68
Букмекер Да Нет
5.90 1.13
5.90 1.10
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.30 1.19
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Прогнозы на матч Химки - Ростов

Исход игры
Химки
13.5% (21)
Ничья
35.9% (56)
Ростов
50.6% (79)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
71.24% (109)
Нет
28.76% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (53)
1:2 Ростов
28.2% (44)
0:1 Ростов
17.3% (27)
1:0 Химки
7.7% (12)
2:1 Химки
5.8% (9)
0:2 Ростов
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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