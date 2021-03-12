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  2. Матчи
  3. Италия
Читтаделла
2:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Пиза
0'
1:0
8' Гол
Цаджу Франк
27' Желтая карточка
Цаджу Франк
29' Желтая карточка
Де Витис Алессандро
2:0
30' Гол
Проя Федерико
34' Желтая карточка
Маццители Лука
35' Желтая карточка
Адорни Давиде
39' Желтая карточка
Гирингелли Лука
47'
36
Кастари
Элхан
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
20
Гарджуло
Марио
92
Бальдини
Энрико
66
Гори
Стефано
3
Пизано
Эрос
25
Мазетти
Лоренцо
33
Бенедетти
Симоне
32
Бегетто
Андреа
30
Де
Витис
Алессандро
7
Сьега
Николас
36
Маццители
Лука
27
Гухер
Роберт
9
Паломби
Симоне
77
Марсура
Давиде
Читтаделла
4-3-2-1
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

8'
Цаджу Франк
(Гарджуло Марио)
1:0
27'
Цаджу Франк
 
29'
 
Де Витис Алессандро
30'
Проя Федерико
(Бранка Симоне)
2:0
34'
 
Маццители Лука
35'
Адорни Давиде
 
39'
Гирингелли Лука
 
46'
Огунсай Роберто
Цаджу Франк
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 7 0.25
2. Проя Федерико 6 0.21
3. Огунсай Роберто 5 (1) 0.18
4. Цаджу Франк 3 (1) 0.11
5. Тавернелли Камилло 3 0.11
6. Бенедетти Амедео 2 0.07
7. Д'Урсо Кристиан 2 0.07
8. Паван Никола 2 0.07
9. Доннарумма Даниэле 1 0.04
10. Йори Мануэль 1 0.04
11. Бранка Симоне 1 0.04
12. Гирингелли Лука 1 0.04
13. Розафио Марко 1 0.04
14. Сиссе Карамоко 1 0.04
15. Беретта Джакомо 1 0.04
16. Бальдини Энрико 1 0.04
17. Адорни Давиде 1 0.04
18. Фраре Доменико 1 0.04
19. Пертиконе Романо 0 0
20. Камильяно Агостино 0 0
21. Вита Алессио 0 0
22. Кассандро Томмазо 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 8 (2) 0.29
2. Видо Лука 6 0.21
3. Гухер Роберт 5 0.18
4. Маццители Лука 3 0.11
5. Паломби Симоне 3 0.11
6. Мазуччи Гаэтано 2 0.07
7. Сибилли Джузеппе 2 0.07
8. Караччоло Антонио 2 0.07
9. Биринделли Самуэле 2 0.07
10. Соддимо Данило 1 0.04
11. Лизи Франческо 1 0.04
12. Мастину Джузеппе 1 0.04
13. Марин Мариус 0 0
14. Де Витис Алессандро 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0
16. Сьега Николас 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Пертиконе Романо 8 0
2. Адорни Давиде 7 0
3. Проя Федерико 6 0
4. Йори Мануэль 5 0
5. Гирингелли Лука 5 0
6. Цаджу Франк 5 0
7. Огунсай Роберто 3 1
8. Бранка Симоне 4 0
9. Бенедетти Амедео 4 0
10. Розафио Марко 4 0
11. Гарджуло Марио 4 0
12. Камильяно Агостино 3 0
13. Паван Никола 3 0
14. Тавернелли Камилло 3 0
15. Беретта Джакомо 2 0
16. Доннарумма Даниэле 2 0
17. Маньеро Лука 2 0
18. Вита Алессио 2 0
19. Кассандро Томмазо 2 0
20. Кастари Элхан 1 0
21. Фраре Доменико 1 0
22. Авуа Теофилус 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 11 0
2. Бенедетти Симоне 7 1
3. Марин Мариус 7 1
4. Караччоло Антонио 7 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Биринделли Самуэле 4 0
8. Сьега Николас 2 1
9. Гухер Роберт 3 0
10. Де Витис Алессандро 3 0
11. Видо Лука 2 0
12. Соддимо Данило 1 0
13. Бегетто Андреа 1 0
14. Варньер Марко 1 0
15. Мерони Андреа 1 0
16. Куаини Алессандро 1 0
17. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 13.16% (5) 13.16% (5) 7.89% (3) 15.79% (6) 21.05% (8) 28.95% (11)
 Пиза 16.67% (6) 22.22% (8) 13.89% (5) 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эмполи 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Пескара Монца 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:3 Реджана
Порденоне 0:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Козенца Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла
Пиза Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи
Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Пиза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Пиза 1:4 Читтаделла Серия B Пиза 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Пиза Серия B Пиза 1:4 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:0 Пиза Серия B Читтаделла 3:2 Пиза Кубок Читтаделла 1:0 Пиза Серия B Пиза 0:3 Читтаделла Серия B Пиза 1:2 Читтаделла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца Заявка 27 12 11 4 37 - 21 47
3. Венеция Заявка 27 12 9 6 37 - 25 45
4. Читтаделла 2:0 Заявка 28 12 8 8 40 - 27 44
5. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
6. Лечче Заявка 27 10 13 4 48 - 32 43
7. Кьево Заявка 27 11 9 7 34 - 23 42
8. СПАЛ 2013 Заявка 27 10 11 6 34 - 29 41
9. Фрозиноне Заявка 27 9 10 8 28 - 32 37
10. Пиза 0:2 Заявка 28 8 13 7 36 - 40 37
11. Виченца Виртус Заявка 27 7 13 7 38 - 37 34
12. Брешия Заявка 27 8 9 10 38 - 40 33
13. Реджина Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
14. Порденоне Заявка 27 7 12 8 28 - 27 33
15. Кремонезе Заявка 27 7 8 12 30 - 36 29
16. Реджана Заявка 26 8 4 14 24 - 38 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара Заявка 27 5 7 15 20 - 43 22
20. Виртус Энтелла Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 14 8 2 4 22 - 12 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Читтаделла 2:0 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
6. Монца Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
7. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Пиза 0:2 Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе Заявка 14 4 4 6 16 - 18 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 2:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Виченца Виртус Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Порденоне Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
10. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
11. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
12. Пиза 0:2 Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
13. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Пиза
1.89
3.34
44.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.34 4.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 11.00 32.00

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.04 6.95 1.07 3.40 1.30 2.45 1.55 1.85 2.05 1.44 2.79 1.29 3.46 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
10.00 1.02 7.80 1.06 8.50 1.05 6.25 1.10 2.03 1.79 6.50 1.09 4.70 1.17 2.35 1.55 1.72 2.05 1.42 2.75 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 12.00 1.03 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.68 1.47 1.81 2.00 1.42 2.88 1.11 6.40 1.08 7.60
1.85 1.95 2.15 1.65 1.40 2.80 1.48 2.55 1.07 7.50 1.05 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.56 1.51 1.67 2.20 1.28 3.68 1.19 4.80
2.55 1.44 1.64 2.18 1.28 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Читтаделла 2:0 Пиза онлайн

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