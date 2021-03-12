Читтаделла
2:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Пиза
1:0
8' ГолЦаджу Франк
27' Желтая карточкаЦаджу Франк
29' Желтая карточкаДе Витис Алессандро
2:0
30' ГолПроя Федерико
34' Желтая карточкаМаццители Лука
35' Желтая карточкаАдорни Давиде
39' Желтая карточкаГирингелли Лука
66
Гори
Стефано
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Bamba Susso
-
39 Marco Romiti
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
8'
1:0
27'
30'
2:0
34'
35'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|7
|0.25
|2.
|Проя Федерико
|6
|0.21
|3.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.18
|4.
|Цаджу Франк
|3 (1)
|0.11
|5.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.11
|6.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.07
|7.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.07
|8.
|Паван Никола
|2
|0.07
|9.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0.04
|10.
|Йори Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0.04
|13.
|Розафио Марко
|1
|0.04
|14.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.04
|15.
|Беретта Джакомо
|1
|0.04
|16.
|Бальдини Энрико
|1
|0.04
|17.
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0.04
|19.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|20.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|21.
|Вита Алессио
|0
|0
|22.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|8 (2)
|0.29
|2.
|Видо Лука
|6
|0.21
|3.
|Гухер Роберт
|5
|0.18
|4.
|Маццители Лука
|3
|0.11
|5.
|Паломби Симоне
|3
|0.11
|6.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.07
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.07
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|9.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.07
|10.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|11.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|12.
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|13.
|Марин Мариус
|0
|0
|14.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|16.
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пертиконе Романо
|8
|0
|2.
|Адорни Давиде
|7
|0
|3.
|Проя Федерико
|6
|0
|4.
|Йори Мануэль
|5
|0
|5.
|Гирингелли Лука
|5
|0
|6.
|Цаджу Франк
|5
|0
|7.
|Огунсай Роберто
|3
|1
|8.
|Бранка Симоне
|4
|0
|9.
|Бенедетти Амедео
|4
|0
|10.
|Розафио Марко
|4
|0
|11.
|Гарджуло Марио
|4
|0
|12.
|Камильяно Агостино
|3
|0
|13.
|Паван Никола
|3
|0
|14.
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|15.
|Беретта Джакомо
|2
|0
|16.
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|17.
|Маньеро Лука
|2
|0
|18.
|Вита Алессио
|2
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|20.
|Кастари Элхан
|1
|0
|21.
|Фраре Доменико
|1
|0
|22.
|Авуа Теофилус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|11
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|7
|1
|3.
|Марин Мариус
|7
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|7
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|8.
|Сьега Николас
|2
|1
|9.
|Гухер Роберт
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|3
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|14.
|Варньер Марко
|1
|0
|15.
|Мерони Андреа
|1
|0
|16.
|Куаини Алессандро
|1
|0
|17.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|28.95% (11)
|Пиза
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эмполи 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Пескара Монца 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:3 Реджана
Порденоне 0:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Козенца Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла
Пиза Последние 20 матчей: +7 =9 -4Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Пиза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|27
|12
|11
|4
|37 - 21
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|37 - 25
|45
|4.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|5.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|6.
|Лечче
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|48 - 32
|43
|7.
|Кьево
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|34 - 23
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|0:2 Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|12.
|Брешия
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 40
|33
|13.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|14.
|Порденоне
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|28 - 27
|33
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 38
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|6.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Пиза
|0:2 Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Пиза
|0:2 Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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