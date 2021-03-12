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  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Специя
0' 3'
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
1
Зут
Йерун
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
28
Эрлич
Мартин
5
Марчицца
Риккардо
88
Сена
Лео
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Аталанта
3-4-1-2
Специя
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 15 (1) 0.58
2. Сапата Дуван 9 (1) 0.35
3. Госенс Робин 9 0.35
4. Иличич Йосип 5 (1) 0.19
5. Гомес Алехандро 4 0.15
6. Малиновский Руслан 2 0.08
7. Ромеро Кристиан 2 0.08
8. Миранчук Алексей 2 0.08
9. Пашалич Марио 2 0.08
10. Толой Рафаэл 2 0.08
11. Хатебур Ханс 2 0.08
12. Ламмерс Сэм 2 0.08
13. Фройлер Ремо 1 0.04
14. Паломино Хосе 1 0.04
15. Де Рон Мартен 1 0.04
16. Пессина Маттео 1 0.04
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.35
2. Гьяси Эммануэль 4 0.15
3. Галабинов Андрей 3 0.12
4. Верде Даниэле 3 0.12
5. Фариас Диего 3 0.12
6. Побега Томмазо 3 0.12
7. Пикколи Роберто 2 0.08
8. Бастони Симоне 1 0.04
9. Терци Клаудио 1 0.04
10. Маджоре Джулио 1 0.04
11. Шабо Юлиан 1 0.04
12. Эрлич Мартин 1 0.04
13. Агудело Кевин 1 0.04
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 8 0
2. Госенс Робин 6 0
3. Толой Рафаэл 5 0
4. Де Рон Мартен 5 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 6 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Акампора Дженнаро 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маджоре Джулио 2 0
18. Агум Люсьен 2 0
19. Агудело Кевин 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 11.67% (7) 15% (9) 16.67% (10) 20% (12) 20% (12) 16.67% (10)
 Специя 3.03% (1) 24.24% (8) 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид
Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя
Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Специя 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Специя Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта 0:0 Заявка 27 14 8 5 60 - 33 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Специя 0:0 Заявка 27 6 9 12 33 - 47 27
15. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
6. Аталанта 0:0 Заявка 14 7 4 3 35 - 19 25
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя 0:0 Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта 0:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Специя 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 5'
    "Аталанта" не собирается останавливаться на достигнутом. Открывался Иличич, но передача на словенца не прошла.
  • Опасный момент
    4'
    Очень опасно! Головой пробил Пашалич после навеса, и мяч просвистел рядом со штангой. Затылком бил бывший игрок "Спартака".
  • Фол, нарушение
    3'
    Пытался проскочить к штрафной площади Муриэль, но нарушили правила на лучшем бомбардире "Аталанты".
  • 2'
    Иличич получил мяч на бровке, тут же подключил классной передачей Мехле, но защитник "Специи" вынес снаряд на угловой.
  • 2'
    Сразу расскажу про тактические схемы. Гасперини предпочёл расстановку 3-4-1-2, а его коллега Италиано прибегнул к 4-3-3.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм! Поехали!
  • Первый тайм
  • 3'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 3'
    Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Маджоре Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Муриэль Луис из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 2'
    Меле Йоаким мяч отрикошетил от ворот
  • 2'
    Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Марчицца Риккардо из команды Специя делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Гьяси Эммануэль из команды Специя сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.33 5.95 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.30 10.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.55 8.20
  1.29 6.43 10.49

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.20 3.14 1.39 2.32 1.65 1.85 2.11 1.51 2.77 1.32 3.56 1.21 5.15 1.07 8.30
5.25 1.12 3.80 1.23 2.36 1.56 2.06 1.76 1.69 2.30 1.36 3.15 1.21 4.20 1.07 6.95 1.05 7.40 1.00 11.75
17.50 0.00 13.00 1.02 4.60 1.18 3.85 1.27 2.52 1.61 2.14 1.76 2.06 1.82 1.81 2.06 1.66 2.45 1.35 3.20 1.21 4.30 1.11 6.90 1.06 6.54 1.01 12.00 1.01 12.00
5.85 1.16 2.75 1.49 2.45 1.61 2.14 1.78 1.86 2.05 1.68 2.30 1.52 2.69 1.26 4.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.02 1.33 1.86 1.95 1.43 2.83 1.20 4.64
4.20 1.23 2.79 1.44 1.62 2.30 1.24 4.05 1.18 5.20
3.70 1.27 2.33 1.57 1.58 2.22 1.24 3.68 1.16 4.64
3.38 1.36 2.69 1.52 1.98 1.93 1.68 2.31 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.80 1.16 2.54 1.48 1.82 1.99 1.37 3.10
4.95 1.15 3.60 1.29 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30
4.96 1.14 3.72 1.23 2.05 1.76 1.49 2.60 1.30 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.81
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.36
3.65 1.25
Где смотреть матч Аталанта 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Специя

Исход игры
Аталанта
100% (155)
Ничья
0% (0)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58% (87)
Меньше
42% (63)
Обе команды забьют
Да
42.67% (64)
Нет
57.33% (86)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
38.1% (59)
3:1 Аталанта
20.6% (32)
3:0 Аталанта
13.5% (21)
2:1 Аталанта
13.5% (21)
4:1 Аталанта
4.5% (7)
1:0 Аталанта
2.6% (4)
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