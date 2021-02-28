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Аталанта
 
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Стадион:
Специя

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 15 (1) 0.58
2. Сапата Дуван 9 (1) 0.35
3. Госенс Робин 9 0.35
4. Иличич Йосип 5 (1) 0.19
5. Гомес Алехандро 4 0.15
6. Малиновский Руслан 2 0.08
7. Ромеро Кристиан 2 0.08
8. Миранчук Алексей 2 0.08
9. Пашалич Марио 2 0.08
10. Толой Рафаэл 2 0.08
11. Хатебур Ханс 2 0.08
12. Ламмерс Сэм 2 0.08
13. Фройлер Ремо 1 0.04
14. Паломино Хосе 1 0.04
15. Де Рон Мартен 1 0.04
16. Пессина Маттео 1 0.04
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.35
2. Гьяси Эммануэль 4 0.15
3. Галабинов Андрей 3 0.12
4. Верде Даниэле 3 0.12
5. Фариас Диего 3 0.12
6. Побега Томмазо 3 0.12
7. Пикколи Роберто 2 0.08
8. Бастони Симоне 1 0.04
9. Терци Клаудио 1 0.04
10. Маджоре Джулио 1 0.04
11. Шабо Юлиан 1 0.04
12. Эрлич Мартин 1 0.04
13. Агудело Кевин 1 0.04
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 8 0
2. Госенс Робин 6 0
3. Толой Рафаэл 5 0
4. Де Рон Мартен 5 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 6 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Акампора Дженнаро 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маджоре Джулио 2 0
18. Агум Люсьен 2 0
19. Агудело Кевин 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 11.67% (7) 15% (9) 16.67% (10) 20% (12) 20% (12) 16.67% (10)
 Специя 3.03% (1) 24.24% (8) 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид
Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя
Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Специя 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Специя Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 26 14 7 5 60 - 33 49
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 26 4 3 19 28 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Аталанта 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Специя
    1.31
    6.40
    9.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.31 6.10 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.40 11.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.90 9.70
      1.26 6.13 12.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.62 1.20 2.94 1.40 2.17 1.69 1.77 2.22 1.44 2.78 1.26 3.78 1.17 5.10 1.07 8.20
    4.80 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.94 1.86 1.64 2.40 1.33 3.32 1.22 3.88 1.08 6.55 1.06 6.85 1.00 11.75
    11.00 1.01 4.90 1.16 4.10 1.25 2.41 1.51 1.95 1.91 1.73 2.18 1.61 2.44 1.32 3.50 1.23 4.10 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.50 1.01 10.50
    5.12 1.19 2.52 1.57 2.24 1.70 1.95 1.93 1.72 2.21 1.58 2.49 1.23 4.46
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.15 1.36 1.90 1.90 1.44 2.79 1.20 4.58
    3.68 1.28 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    2.33 1.59 1.55 2.37 1.20 4.30
    3.13 1.40 2.48 1.58 1.87 2.02 1.60 2.44 1.41 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.28 1.22 2.45 1.55 1.75 2.08 1.38 3.04
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.51 2.56 1.32 3.38
    2.00 1.67 1.59 2.50 1.30 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.75
    2.02 1.79
    Букмекер Да Нет
    4.74 1.19
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.65 1.25
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    Прогнозы на матч Аталанта - Специя

    Исход игры
    Аталанта
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    39.6% (19)
    2:1 Аталанта
    18.8% (9)
    3:0 Аталанта
    12.5% (6)
    3:1 Аталанта
    8.3% (4)
    4:1 Аталанта
    6.3% (3)
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