Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Специя
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|15 (1)
|0.58
|2.
|Сапата Дуван
|9 (1)
|0.35
|3.
|Госенс Робин
|9
|0.35
|4.
|Иличич Йосип
|5 (1)
|0.19
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.15
|6.
|Малиновский Руслан
|2
|0.08
|7.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.08
|8.
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0.08
|10.
|Толой Рафаэл
|2
|0.08
|11.
|Хатебур Ханс
|2
|0.08
|12.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.08
|13.
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|14.
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|15.
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|16.
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.35
|2.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.15
|3.
|Галабинов Андрей
|3
|0.12
|4.
|Верде Даниэле
|3
|0.12
|5.
|Фариас Диего
|3
|0.12
|6.
|Побега Томмазо
|3
|0.12
|7.
|Пикколи Роберто
|2
|0.08
|8.
|Бастони Симоне
|1
|0.04
|9.
|Терци Клаудио
|1
|0.04
|10.
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|11.
|Шабо Юлиан
|1
|0.04
|12.
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|13.
|Агудело Кевин
|1
|0.04
|14.
|Риччи Матео
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|17.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|18.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|19.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|2.
|Госенс Робин
|6
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|5
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|5
|0
|5.
|Джимсити Берат
|5
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|6
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|12.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|13.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|14.
|Фариас Диего
|2
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|16.
|Нзола М'Бала
|2
|0
|17.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|18.
|Агум Люсьен
|2
|0
|19.
|Агудело Кевин
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|11.67% (7)
|15% (9)
|16.67% (10)
|20% (12)
|20% (12)
|16.67% (10)
|Специя
|3.03% (1)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид
Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|63 - 25
|62
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|60 - 33
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 35
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|26
|4
|3
|19
|28 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Специя
Исход игры
Аталанта
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
44.44% (20)
Нет
55.56% (25)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
39.6% (19)
2:1 Аталанта
18.8% (9)
3:0 Аталанта
12.5% (6)
3:1 Аталанта
8.3% (4)
4:1 Аталанта
6.3% (3)
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