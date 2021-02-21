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  3. Кипр
Аполлон
2:1
Конец матча
Эносис
0'
5' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
12' Желтая карточка
Пано Микаэль
39' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
1:0
69' Гол
Гуррье Вильд-Дональд
71' Желтая карточка
Гуррье Вильд-Дональд
1:1
79' Пенальти
Фелипе Жуан
81' Желтая карточка
Балажиц Грегор
2:1
82' Пенальти
Бенсоп Чарлисон
90'+6
Аполлон
Эносис

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 13 (2) 0.5
2. Питтас Яннис 12 0.46
3. Бенсоп Чарлисон 6 (2) 0.23
4. Матей Флорентин 6 (2) 0.23
5. Янниотас Яннис 3 0.12
6. Дабо Багали 3 0.12
7. Салаи Аттила 2 0.08
8. Ларссон Даниэль 1 0.04
9. Бисесвар Диего 1 0.04
10. Маркович Саша 1 0.04
11. Гуррье Вильд-Дональд 1 0.04
12. Агирре Диего 1 0.04
13. Педру Жоау 1 0.04
14. Денич Джордже 1 0.04
Эносис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emanuel Dening 5 (3) 0.19
2. Dimitris Theodorou 4 0.15
3. Фелипе Жуан 4 (4) 0.15
4. Балотелли Жонатан 3 0.12
5. Балажиц Грегор 1 0.04
6. Майсурадзе Ираклий 1 0.04
7. Удожи Чигозе 1 0.04
8. Diego Barboza II 1 0.04
9. Ilya Markovski 1 0.04
10. Пано Микаэль 1 0.04

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 7 1
2. Сакетти Эстебан 5 0
3. Кириаку Хараламбос 4 0
4. Юсте Эктор 4 0
5. Дигин Николя 3 0
6. Маркович Саша 3 0
7. Янниотас Яннис 3 0
8. Матей Флорентин 3 0
9. Салаи Аттила 3 0
10. Бенсоп Чарлисон 2 0
11. Роберж Валентин 2 0
12. Педру Жоау 2 0
13. Питтас Яннис 2 0
14. Денич Джордже 2 0
15. Бисесвар Диего 1 0
16. Гуррье Вильд-Дональд 1 0
17. Дабо Багали 1 0
18. Агирре Диего 1 0
19. Кателарис Фанос 1 0
Эносис
# Игрок      
1. Emanuel Dening 8 0
2. Балажиц Грегор 5 0
3. Adrian Oscar Lucero 4 0
4. Mauro Bellone 4 0
5. Michael Ngoo 4 0
6. Удожи Чигозе 4 0
7. Diego Barboza II 4 0
8. Кириаку Андреас 3 0
9. Loizos Kosma 3 0
10. Пано Микаэль 3 0
11. Гачевски Филип 2 0
12. Фелипе Жуан 2 0
13. Kelly Irep 2 0
14. Dimitris Theodorou 2 0
15. Fotis Kotsonis 2 0
16. Майсурадзе Ираклий 1 0
17. Барни Юнес 1 0
18. Мулазимис Димитрис 1 0
19. Петру Константинос 1 0
20. Ilya Markovski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 9.62% (5) 9.62% (5) 21.15% (11) 19.23% (10) 17.31% (9) 23.08% (12)
 Эносис 9.09% (2) 4.55% (1) 18.18% (4) 13.64% (3) 18.18% (4) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ
Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина
Эносис Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эносис 1:2 Анортосис Пафос 2:1 Эносис Эносис 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:0 Эносис
Эносис 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Эносис Эносис 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:2 Эносис Эносис 1:3 Неа Саламина Эносис 0:0 Этникос Ахна Эносис 1:5 Аполлон Анортосис 4:2 Эносис Эносис 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Эносис Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия Эносис 0:0 Докса Катокопия Омония 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Эносис: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Эносис 1:5 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:3 Аполлон Первый дивизион Эносис 0:2 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 5:0 Эносис Первый дивизион Аполлон 2:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Эносис Первый дивизион Аполлон 0:0 Эносис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 26 16 8 2 43 - 13 56
2. АЕЛ Лимаcсол 26 17 4 5 45 - 23 55
3. Аполлон 26 16 6 4 52 - 22 54
4. Анортосис 26 15 6 5 37 - 21 51
5. АЕК Ларнака 26 12 5 9 36 - 25 41
6. Олимпиакос Никосия 26 10 4 12 27 - 38 34
7. АПОЭЛ 26 8 6 12 27 - 31 30
8. Докса Катокопия 26 7 9 10 24 - 32 30
9. Пафос 25 7 8 10 27 - 26 29
10. Неа Саламина 26 8 5 13 29 - 38 29
11. Эрмис Арадиппу 25 5 9 11 17 - 35 24
12. Эносис 26 6 6 14 22 - 39 24
13. Этникос Ахна 26 5 7 14 23 - 43 22
14. Кармиотисса 26 3 9 14 22 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 13 12 1 0 32 - 8 37
2. Анортосис 13 10 2 1 21 - 8 32
3. Омония 13 9 4 0 19 - 4 31
4. Аполлон 13 9 2 2 24 - 10 29
5. АЕК Ларнака 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Пафос 12 6 3 3 22 - 14 21
7. Докса Катокопия 13 5 5 3 14 - 13 20
8. Неа Саламина 13 5 3 5 20 - 19 18
9. АПОЭЛ 13 4 4 5 15 - 15 16
10. Олимпиакос Никосия 13 4 2 7 12 - 17 14
11. Эносис 13 3 4 6 10 - 18 13
12. Кармиотисса 13 2 6 5 8 - 16 12
13. Эрмис Арадиппу 13 2 6 5 10 - 19 12
14. Этникос Ахна 13 3 2 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 13 7 4 2 28 - 12 25
2. Омония 13 7 4 2 24 - 9 25
3. Олимпиакос Никосия 13 6 2 5 15 - 21 20
4. Анортосис 13 5 4 4 16 - 13 19
5. АЕЛ Лимаcсол 13 5 3 5 13 - 15 18
6. АЕК Ларнака 13 4 3 6 15 - 15 15
7. АПОЭЛ 13 4 2 7 12 - 16 14
8. Эрмис Арадиппу 12 3 3 6 7 - 16 12
9. Эносис 13 3 2 8 12 - 21 11
10. Неа Саламина 13 3 2 8 9 - 19 11
11. Этникос Ахна 13 2 5 6 12 - 22 11
12. Докса Катокопия 13 2 4 7 10 - 19 10
13. Пафос 13 1 5 7 5 - 12 8
14. Кармиотисса 13 1 3 9 14 - 29 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Пано Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Кириаку Хараламбос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.29 5.40 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.50 9.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 2.00 8.50
  1.58 3.12 8.55

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «Эносис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эносис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «Эносис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.19 2.23 1.61 1.77 1.98 1.49 2.50 1.19 4.30 1.06 7.60
11.75 1.00 4.35 1.16 3.56 1.24 2.21 1.59 1.77 1.98 1.54 2.55 1.26 3.62 1.18 4.33 1.05 6.75 1.04 7.90
2.31 1.57 1.50 2.48 1.25 3.75 1.05 8.50 1.03 10.00 2.04 1.78 1.07 7.50 1.74 2.10 1.18 4.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.07 7.40 1.05 8.50 1.01 12.50
3.13 1.35 2.19 1.68 2.05 1.78 1.69 2.18 1.32 3.33 1.71 2.15 1.54 2.48 1.91 1.93 1.65 2.25 1.50 2.57 1.49 2.63 1.19 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.14 5.20
2.33 1.56 1.56 2.33 1.22 4.00
1.85 1.90 1.22 4.00 1.12 5.55 1.17 4.70 1.12 5.55
1.52 2.48 1.30 3.40 1.94 1.87 1.56 2.38 1.40 2.89 1.37 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.27 3.55
3.32 1.30 1.88 1.86 1.41 2.77
3.35 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.70 1.25
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