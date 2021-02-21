5' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
12' Желтая карточкаПано Микаэль
39' Желтая карточкаСакетти Эстебан
1:0
69' ГолГуррье Вильд-Дональд
71' Желтая карточкаГуррье Вильд-Дональд
1:1
79' ПенальтиФелипе Жуан
81' Желтая карточкаБалажиц Грегор
2:1
82' ПенальтиБенсоп Чарлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
73 Sotiris Foti
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Пано МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael NgooНападающий
-
-
14 Loizos Kosma
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Алос Карлос
Ход матча
12'
39'
69'
79'
1:1
81'
82'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|13 (2)
|0.5
|2.
|Питтас Яннис
|12
|0.46
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|6 (2)
|0.23
|4.
|Матей Флорентин
|6 (2)
|0.23
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.12
|6.
|Дабо Багали
|3
|0.12
|7.
|Салаи Аттила
|2
|0.08
|8.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.04
|9.
|Бисесвар Диего
|1
|0.04
|10.
|Маркович Саша
|1
|0.04
|11.
|Гуррье Вильд-Дональд
|1
|0.04
|12.
|Агирре Диего
|1
|0.04
|13.
|Педру Жоау
|1
|0.04
|14.
|Денич Джордже
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emanuel Dening
|5 (3)
|0.19
|2.
|Dimitris Theodorou
|4
|0.15
|3.
|Фелипе Жуан
|4 (4)
|0.15
|4.
|Балотелли Жонатан
|3
|0.12
|5.
|Балажиц Грегор
|1
|0.04
|6.
|Майсурадзе Ираклий
|1
|0.04
|7.
|Удожи Чигозе
|1
|0.04
|8.
|Diego Barboza II
|1
|0.04
|9.
|Ilya Markovski
|1
|0.04
|10.
|Пано Микаэль
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|7
|1
|2.
|Сакетти Эстебан
|5
|0
|3.
|Кириаку Хараламбос
|4
|0
|4.
|Юсте Эктор
|4
|0
|5.
|Дигин Николя
|3
|0
|6.
|Маркович Саша
|3
|0
|7.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|8.
|Матей Флорентин
|3
|0
|9.
|Салаи Аттила
|3
|0
|10.
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|11.
|Роберж Валентин
|2
|0
|12.
|Педру Жоау
|2
|0
|13.
|Питтас Яннис
|2
|0
|14.
|Денич Джордже
|2
|0
|15.
|Бисесвар Диего
|1
|0
|16.
|Гуррье Вильд-Дональд
|1
|0
|17.
|Дабо Багали
|1
|0
|18.
|Агирре Диего
|1
|0
|19.
|Кателарис Фанос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Dening
|8
|0
|2.
|Балажиц Грегор
|5
|0
|3.
|Adrian Oscar Lucero
|4
|0
|4.
|Mauro Bellone
|4
|0
|5.
|Michael Ngoo
|4
|0
|6.
|Удожи Чигозе
|4
|0
|7.
|Diego Barboza II
|4
|0
|8.
|Кириаку Андреас
|3
|0
|9.
|Loizos Kosma
|3
|0
|10.
|Пано Микаэль
|3
|0
|11.
|Гачевски Филип
|2
|0
|12.
|Фелипе Жуан
|2
|0
|13.
|Kelly Irep
|2
|0
|14.
|Dimitris Theodorou
|2
|0
|15.
|Fotis Kotsonis
|2
|0
|16.
|Майсурадзе Ираклий
|1
|0
|17.
|Барни Юнес
|1
|0
|18.
|Мулазимис Димитрис
|1
|0
|19.
|Петру Константинос
|1
|0
|20.
|Ilya Markovski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|9.62% (5)
|9.62% (5)
|21.15% (11)
|19.23% (10)
|17.31% (9)
|23.08% (12)
|Эносис
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ
Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина
Эносис Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эносис 1:2 Анортосис Пафос 2:1 Эносис Эносис 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:0 Эносис
Эносис 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Эносис Эносис 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:2 Эносис Эносис 1:3 Неа Саламина Эносис 0:0 Этникос Ахна Эносис 1:5 Аполлон Анортосис 4:2 Эносис Эносис 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Эносис Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия Эносис 0:0 Докса Катокопия Омония 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Эносис: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|26
|16
|8
|2
|43 - 13
|56
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|26
|17
|4
|5
|45 - 23
|55
|3.
|Аполлон
|26
|16
|6
|4
|52 - 22
|54
|4.
|Анортосис
|26
|15
|6
|5
|37 - 21
|51
|5.
|АЕК Ларнака
|26
|12
|5
|9
|36 - 25
|41
|6.
|Олимпиакос Никосия
|26
|10
|4
|12
|27 - 38
|34
|7.
|АПОЭЛ
|26
|8
|6
|12
|27 - 31
|30
|8.
|Докса Катокопия
|26
|7
|9
|10
|24 - 32
|30
|9.
|Пафос
|25
|7
|8
|10
|27 - 26
|29
|10.
|Неа Саламина
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Эрмис Арадиппу
|25
|5
|9
|11
|17 - 35
|24
|12.
|Эносис
|26
|6
|6
|14
|22 - 39
|24
|13.
|Этникос Ахна
|26
|5
|7
|14
|23 - 43
|22
|14.
|Кармиотисса
|26
|3
|9
|14
|22 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|12
|1
|0
|32 - 8
|37
|2.
|Анортосис
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|3.
|Омония
|13
|9
|4
|0
|19 - 4
|31
|4.
|Аполлон
|13
|9
|2
|2
|24 - 10
|29
|5.
|АЕК Ларнака
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Пафос
|12
|6
|3
|3
|22 - 14
|21
|7.
|Докса Катокопия
|13
|5
|5
|3
|14 - 13
|20
|8.
|Неа Саламина
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|9.
|АПОЭЛ
|13
|4
|4
|5
|15 - 15
|16
|10.
|Олимпиакос Никосия
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|11.
|Эносис
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|12.
|Кармиотисса
|13
|2
|6
|5
|8 - 16
|12
|13.
|Эрмис Арадиппу
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|Этникос Ахна
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|13
|7
|4
|2
|28 - 12
|25
|2.
|Омония
|13
|7
|4
|2
|24 - 9
|25
|3.
|Олимпиакос Никосия
|13
|6
|2
|5
|15 - 21
|20
|4.
|Анортосис
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|5
|3
|5
|13 - 15
|18
|6.
|АЕК Ларнака
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|7.
|АПОЭЛ
|13
|4
|2
|7
|12 - 16
|14
|8.
|Эрмис Арадиппу
|12
|3
|3
|6
|7 - 16
|12
|9.
|Эносис
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|10.
|Неа Саламина
|13
|3
|2
|8
|9 - 19
|11
|11.
|Этникос Ахна
|13
|2
|5
|6
|12 - 22
|11
|12.
|Докса Катокопия
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|13.
|Пафос
|13
|1
|5
|7
|5 - 12
|8
|14.
|Кармиотисса
|13
|1
|3
|9
|14 - 29
|6
Победитель
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