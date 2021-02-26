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  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Атлетик Б
0'
1:0
33' Пенальти
Рохер Марти
41' Желтая карточка
Коке Хорхе II
47' Желтая карточка
Сон
1:1
56' Пенальти
Гарсия Рауль
56' Желтая карточка
Вукчевич Никола
83'
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
6
Дуарте
Оскар
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
2
Сон
17
Вукчевич
Никола
16
Рочина
Рубен
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
12
Беренгер
Алекс
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
Леванте
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

33'
Рохер Марти
1:0
41'
Коке Хорхе II
 
47'
Сон
 
56'
1:1
Гарсия Рауль
56'
Вукчевич Никола
 
57'
Малса Микаэль
Вукчевич Никола
 
57'
Мирамон Хорхе
Коке Хорхе II
 
67'
 
Морсильо Хон
Муньяин Икер
67'
 
Лекуе Иньиго
Баленсиага Микель
73'
Гомес Даниэль
Моралес Луис
 
76'
 
Вильялибре Асьер
Беренгер Алекс
76'
 
Де Маркос Оскар
Уильямс Иньяки

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.44
2. Рохер Марти 10 (2) 0.4
3. Мелеро Гонсало 4 0.16
4. Де Фрутос Хорхе 3 0.12
5. Гомес Даниэль 2 0.08
6. Барди Энис 1 0.04
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.04
8. Дуарте Оскар 1 0.04
9. Везу Рубен 1 0.04
10. Леон Серхио 1 0.04
11. Клерк Карлос 0 0
12. Радоя Неманья 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 6 0.25
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.21
3. Муньяин Икер 4 0.17
4. Гарсия Рауль 4 (2) 0.17
5. Лопес Унаи 3 0.13
6. Капа Андер 2 0.08
7. Вильялибре Асьер 2 0.08
8. Де Маркос Оскар 1 0.04
9. Нуньес Унай 1 0.04
10. Йерай Альварес 1 0.04
11. Сансет Ойян 1 0.04
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.04
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 5 0
2. Робер Пьер 3 1
3. Малса Микаэль 4 0
4. Вукчевич Никола 3 0
5. Клерк Карлос 3 0
6. Постиго Серхио 2 0
7. Гомес Даниэль 2 0
8. Рочина Рубен 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Сон 2 0
11. Рохер Марти 2 0
12. Моралес Луис 2 0
13. Антонио Гарсия 2 0
14. Мелеро Гонсало 2 0
15. Де Фрутос Хорхе 2 0
16. Кампанья Хосе 1 0
17. Коке Хорхе II 1 0
18. Радоя Неманья 1 0
19. Мирамон Хорхе 1 0
20. Барди Энис 1 0
21. Карденас Дани 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 6 1
2. Иньиго Мартинес 7 0
3. Йерай Альварес 6 0
4. Гарсия Дани 5 0
5. Лопес Унаи 5 0
6. Весга Микель 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Капа Андер 4 0
9. Юри Берчиче 3 0
10. Беренгер Алекс 3 0
11. Венседор Унай 3 0
12. Кодро Кенан 2 0
13. Морсильо Хон 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 17.65% (6) 20.59% (7) 11.76% (4) 14.71% (5) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Атлетик Б 16.67% (5) 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 33.33% (10)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте
Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия
Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атлетик Б: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетик Б 1:1 Леванте Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига
Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте 1:1 Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б 1:1 Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте 1:1 Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте 1:1 Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Атлетик Б 1:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
13. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
14. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Леванте 22.4% (34)
X 57.2% (87)
Атлетик Б 20.4% (31)
Все прогнозы
2.47 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Атлетик Б
7.31
3.35
3.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 1.85 3.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.15 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.35 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 1.62 3.60
  7.31 1.55 3.93

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.07 3.30 1.34 2.48 1.54 1.76 2.07 1.30 3.60 1.10 7.20
7.80 1.04 6.90 1.07 3.32 1.31 2.56 1.51 1.87 2.03 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.01 10.50
8.40 1.07 6.80 1.10 4.05 1.23 2.90 1.40 2.12 1.77 1.70 2.15 1.17 4.90 1.09 7.20 1.06 5.80 1.10 10.00 1.02 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
2.67 1.50 2.34 1.64 3.21 1.37 2.17 1.74 1.64 2.35 1.38 3.15 1.54 2.56 1.37 3.24 1.31 3.66 1.11 7.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.77 1.98 1.37 2.95 1.08 7.00
2.68 1.47 1.83 1.97 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
2.20 1.66 1.44 2.75 1.22 4.20 1.03 9.45 1.07 7.01
1.97 1.91 1.62 2.39 1.27 3.92 1.56 2.53 1.28 3.86 1.15 5.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.76 1.27 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.28 3.33 1.18 4.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.60 1.31
Где смотреть матч Леванте 1:1 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Леванте
22.4% (34)
Ничья
57.2% (87)
Атлетик Б
20.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
83.78% (124)
Нет
16.22% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.3% (78)
2:1 Леванте
13.8% (21)
1:2 Атлетик Б
11.2% (17)
1:0 Леванте
6.6% (10)
0:1 Атлетик Б
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Леванте
1.3% (2)
0:2 Атлетик Б
1.3% (2)
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