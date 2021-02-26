Леванте
1:1
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Атлетик Б
1:0
33' ПенальтиРохер Марти
41' Желтая карточкаКоке Хорхе II
47' Желтая карточкаСон
1:1
56' ПенальтиГарсия Рауль
56' Желтая карточкаВукчевич Никола
90' Желтая карточкаМорсильо Хон
19
Клерк
Карлос
2
Сон
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
21
Капа
Андер
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
1:0
41'
47'
56'
1:1
56'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 10
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.44
|2.
|Рохер Марти
|10 (2)
|0.4
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.16
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.12
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Барди Энис
|1
|0.04
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.04
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.04
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.04
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.04
|11.
|Клерк Карлос
|0
|0
|12.
|Радоя Неманья
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|6
|0.25
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.21
|3.
|Муньяин Икер
|4
|0.17
|4.
|Гарсия Рауль
|4 (2)
|0.17
|5.
|Лопес Унаи
|3
|0.13
|6.
|Капа Андер
|2
|0.08
|7.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.08
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|10.
|Йерай Альварес
|1
|0.04
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.04
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.04
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|5
|0
|2.
|Робер Пьер
|3
|1
|3.
|Малса Микаэль
|4
|0
|4.
|Вукчевич Никола
|3
|0
|5.
|Клерк Карлос
|3
|0
|6.
|Постиго Серхио
|2
|0
|7.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|8.
|Рочина Рубен
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Сон
|2
|0
|11.
|Рохер Марти
|2
|0
|12.
|Моралес Луис
|2
|0
|13.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|14.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|15.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|16.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|17.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|18.
|Радоя Неманья
|1
|0
|19.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|20.
|Барди Энис
|1
|0
|21.
|Карденас Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|7
|0
|3.
|Йерай Альварес
|6
|0
|4.
|Гарсия Дани
|5
|0
|5.
|Лопес Унаи
|5
|0
|6.
|Весга Микель
|5
|0
|7.
|Нуньес Унай
|5
|0
|8.
|Капа Андер
|4
|0
|9.
|Юри Берчиче
|3
|0
|10.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|11.
|Морсильо Хон
|3
|0
|12.
|Венседор Унай
|3
|0
|13.
|Кодро Кенан
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|17.14% (6)
|20% (7)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|Атлетик Б
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +11 =6 -3Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте
Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия
Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атлетик Б: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|53 - 22
|50
|4.
|Севилья
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|34 - 16
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Леванте
22.4% (34)
Ничья
57.2% (87)
Атлетик Б
20.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
83.78% (124)
Нет
16.22% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.3% (78)
2:1 Леванте
13.8% (21)
1:2 Атлетик Б
11.2% (17)
1:0 Леванте
6.6% (10)
0:1 Атлетик Б
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Леванте
1.3% (2)
0:2 Атлетик Б
1.3% (2)
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