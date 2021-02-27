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Эйбар
 
Позже

Стадион:
Уэска
13
Йоэл
Родригес
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
4
Инсуа
Пабло
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
2
Думбия
Идрисса
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
23
Эскриче
Дани
9
Мир
Рафа
Эйбар
4-4-2
Уэска
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.29
2. Хиль Бриан 3 0.13
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.13
4. Педро Леон 1 0.04
5. Кевин Родригес 1 0.04
6. Муто Йосинори 1 0.04
7. Инуи Такаси 1 0.04
8. Энрич Серхи 1 0.04
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 6 0.25
2. Рамирес Сандро 2 0.08
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.08
4. Феррейро Давид 1 0.04
5. Маффео Пабло 1 0.04
6. Галан Хави 1 0.04
7. Окадзаки Синджи 1 0.04
8. Рико Микель 1 0.04
9. Эскриче Дани 1 0.04
10. Сиовас Димитрис 1 0.04
11. Пулидо Хорхе 1 0.04
12. Гарсия Борха I 1 0.04
13. Сеоане Хайме 1 0.04
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Хиль Бриан 3 0
9. Корреа Робер 2 0
10. Луиш Рафаэл 2 0
11. Посо Алехандро 2 0
12. Педро Леон 1 0
13. Паулу Оливейра 1 0
14. Бигас Педро 1 0
15. Кевин Родригес 1 0
16. Техеро Альваро 1 0
17. Атьенса Мигель 1 0
18. Арьета Унаи 1 0
19. Мендиа Эньяут 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 8 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Думбия Идрисса 4 0
5. Сиовас Димитрис 3 0
6. Маффео Пабло 3 0
7. Сеоане Хайме 3 0
8. Галан Хави 3 0
9. Лопес Педро 2 0
10. Сильва Гастон 2 0
11. Мир Рафа 2 0
12. Эскриче Дани 2 0
13. Окадзаки Синджи 1 0
14. Луизинью Коррейя 1 0
15. Москера Педро 1 0
16. Рико Микель 1 0
17. Феррейро Давид 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 42.11% (8) 5.26% (1) 10.53% (2)
 Уэска 5% (1) 5% (1) 25% (5) 35% (7) 20% (4) 10% (2)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья
Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис
Уэска Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска
Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска 1:1 Эйбар Ла Лига Уэска 2:0 Эйбар Примера Уэска 0:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:2 Уэска Примера
Уэска 2:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:0 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
13. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
14. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 147
Эйбар 68.7% (101)
X 24.5% (36)
Уэска 6.8% (10)
Все прогнозы
3.56 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Уэска
2.36
3.27
3.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.23 3.27 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.22 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.10 3.20
  2.36 3.16 3.53

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.06 5.60 1.11 2.60 1.47 1.97 1.84 1.58 2.54 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.80 1.03 9.30
7.70 1.07 6.00 1.14 2.60 1.50 1.97 1.83 1.70 2.23 1.55 2.46 1.27 4.10 1.18 4.90 1.05 8.80 1.04 9.50 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.61 1.11 2.69 1.52 2.34 1.66 1.99 1.92 1.70 2.26 1.55 2.60 1.47 2.87 1.19 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.61 2.31 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.90
1.58 2.46 1.27 3.75 1.06 9.10
2.50 1.59 2.05 1.86 1.58 2.52 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.12 1.67 1.48 2.60 1.15 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.79
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.21
Где смотреть матч Эйбар - Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар - Уэска

Исход игры
Эйбар
68.7% (101)
Ничья
24.5% (36)
Уэска
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (37)
Меньше
74.31% (107)
Обе команды забьют
Да
45.83% (66)
Нет
54.17% (78)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
41.5% (61)
2:1 Эйбар
19.7% (29)
1:1 Ничья
19.7% (29)
2:0 Эйбар
5.4% (8)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Уэска
3.4% (5)
0:1 Уэска
2.7% (4)
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