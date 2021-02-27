36' Желтая карточкаГалан Хави
40' Желтая карточкаМаффео Пабло
60' Желтая карточкаАнхель Хосе
73' Желтая карточкаПедро Леон
0:1
81' ГолРамирес Сандро
1:1
83' ГолПапа Диоп
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
23
Эскриче
Дани
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гарсия АлешНападающий
-
32 Unai Ayala
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
23 Эскриче ДаниНападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
25 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Рико МикельНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
36'
40'
60'
73'
81'
0:1
83'
1:1
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 9
-
19 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|7
|0.28
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.12
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.12
|4.
|Педро Леон
|1
|0.04
|5.
|Папа Диоп
|1
|0.04
|6.
|Кевин Родригес
|1
|0.04
|7.
|Муто Йосинори
|1
|0.04
|8.
|Инуи Такаси
|1
|0.04
|9.
|Энрич Серхи
|1
|0.04
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.04
|11.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|12.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|13.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|14.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|6
|0.24
|2.
|Рамирес Сандро
|3
|0.12
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.08
|4.
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|5.
|Феррейро Давид
|1
|0.04
|6.
|Галан Хави
|1
|0.04
|7.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.04
|8.
|Рико Микель
|1
|0.04
|9.
|Эскриче Дани
|1
|0.04
|10.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|11.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.04
|12.
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|13.
|Сеоане Хайме
|1
|0.04
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|6
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Кике Гарсия
|2
|1
|6.
|Альварес Серхио
|3
|0
|7.
|Ресио Хосе
|3
|0
|8.
|Хиль Бриан
|3
|0
|9.
|Педро Леон
|2
|0
|10.
|Корреа Робер
|2
|0
|11.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|12.
|Посо Алехандро
|2
|0
|13.
|Анхель Хосе
|1
|0
|14.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|15.
|Бигас Педро
|1
|0
|16.
|Кевин Родригес
|1
|0
|17.
|Техеро Альваро
|1
|0
|18.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|19.
|Арьета Унаи
|1
|0
|20.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|8
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Маффео Пабло
|4
|0
|5.
|Галан Хави
|4
|0
|6.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|7.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|8.
|Сеоане Хайме
|3
|0
|9.
|Лопес Педро
|2
|0
|10.
|Сильва Гастон
|2
|0
|11.
|Мир Рафа
|2
|0
|12.
|Эскриче Дани
|2
|0
|13.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|14.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|15.
|Москера Педро
|1
|0
|16.
|Рико Микель
|1
|0
|17.
|Феррейро Давид
|1
|0
|18.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|19.
|Нвакали Келечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|42.11% (8)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|Уэска
|5% (1)
|5% (1)
|25% (5)
|35% (7)
|20% (4)
|10% (2)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =7 -9Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья
Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис
Уэска Последние 20 матчей: +4 =5 -11Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска
Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|53 - 22
|50
|4.
|Севилья
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|34 - 16
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|18.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|1:1 Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Уэска
Исход игры
Эйбар
68.9% (102)
Ничья
24.3% (36)
Уэска
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
25.52% (37)
Меньше
74.48% (108)
Обе команды забьют
Да
45.52% (66)
Нет
54.48% (79)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
41.9% (62)
2:1 Эйбар
19.6% (29)
1:1 Ничья
19.6% (29)
2:0 Эйбар
5.4% (8)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Уэска
3.4% (5)
0:1 Уэска
2.7% (4)
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