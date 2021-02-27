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  2. Матчи
  3. Испания
Эйбар
1:1
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
36' Желтая карточка
Галан Хави
40' Желтая карточка
Маффео Пабло
60' Желтая карточка
Анхель Хосе
73' Желтая карточка
Педро Леон
0:1
81' Гол
Рамирес Сандро
1:1
83' Гол
Папа Диоп
90'+4
13
Йоэл
Родригес
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
4
Инсуа
Пабло
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
2
Думбия
Идрисса
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
23
Эскриче
Дани
9
Мир
Рафа
Эйбар
4-4-2
Уэска
3-5-2

Ход матча

17'
Арбилья Анайц
Бигас Педро
 
36'
 
Галан Хави
40'
 
Маффео Пабло
60'
Анхель Хосе
 
64'
 
Рико Микель
Думбия Идрисса
70'
Муто Йосинори
Энрич Серхи
 
73'
 
Рамирес Сандро
Эскриче Дани
73'
Педро Леон
 
78'
Луиш Рафаэл
Анхель Хосе
 
78'
Гарсия Алеш
Педро Леон
 
78'
Кевин Родригес
Хиль Бриан
 
81'
0:1
Рамирес Сандро
(Маффео Пабло)
83'
Папа Диоп
(Гарсия Алеш)
1:1
87'
 
Лопес Педро
Маффео Пабло
87'
 
Гомес Серхио
Мир Рафа

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 9
  • 19 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.28
2. Хиль Бриан 3 0.12
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.12
4. Педро Леон 1 0.04
5. Папа Диоп 1 0.04
6. Кевин Родригес 1 0.04
7. Муто Йосинори 1 0.04
8. Инуи Такаси 1 0.04
9. Энрич Серхи 1 0.04
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Гарсия Алеш 0 0
14. Эспозито Эду 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 6 0.24
2. Рамирес Сандро 3 0.12
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.08
4. Маффео Пабло 1 0.04
5. Феррейро Давид 1 0.04
6. Галан Хави 1 0.04
7. Окадзаки Синджи 1 0.04
8. Рико Микель 1 0.04
9. Эскриче Дани 1 0.04
10. Сиовас Димитрис 1 0.04
11. Пулидо Хорхе 1 0.04
12. Гарсия Борха I 1 0.04
13. Сеоане Хайме 1 0.04
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Хиль Бриан 3 0
9. Педро Леон 2 0
10. Корреа Робер 2 0
11. Луиш Рафаэл 2 0
12. Посо Алехандро 2 0
13. Анхель Хосе 1 0
14. Паулу Оливейра 1 0
15. Бигас Педро 1 0
16. Кевин Родригес 1 0
17. Техеро Альваро 1 0
18. Атьенса Мигель 1 0
19. Арьета Унаи 1 0
20. Мендиа Эньяут 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 8 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Маффео Пабло 4 0
5. Галан Хави 4 0
6. Думбия Идрисса 4 0
7. Сиовас Димитрис 3 0
8. Сеоане Хайме 3 0
9. Лопес Педро 2 0
10. Сильва Гастон 2 0
11. Мир Рафа 2 0
12. Эскриче Дани 2 0
13. Окадзаки Синджи 1 0
14. Луизинью Коррейя 1 0
15. Москера Педро 1 0
16. Рико Микель 1 0
17. Феррейро Давид 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 42.11% (8) 5.26% (1) 10.53% (2)
 Уэска 5% (1) 5% (1) 25% (5) 35% (7) 20% (4) 10% (2)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья
Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис
Уэска Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска
Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска 1:1 Эйбар Ла Лига Уэска 2:0 Эйбар Примера Уэска 0:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:2 Уэска Примера
Уэска 2:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:0 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эйбар 1:1 Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска 1:1 Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска 1:1 Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар 1:1 Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
13. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
14. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска 1:1 Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Эйбар 68.9% (102)
X 24.3% (36)
Уэска 6.8% (10)
Все прогнозы
3.56 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 1.50 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.22 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.47 7.20
  2.32 3.13 3.55

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.06 5.60 1.11 2.60 1.47 1.97 1.84 1.58 2.54 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.80 1.03 9.30
1.53 2.50 1.11 6.50 1.06 8.80 1.06 8.80 1.73 2.18 1.04 10.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.04 10.00 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.61 1.11 2.78 1.47 2.42 1.60 2.05 1.83 1.74 2.16 1.57 2.49 1.47 2.87 1.19 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.61 2.31 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.90
1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00
2.39 1.62 1.97 1.92 1.51 2.64 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.12 1.67 1.48 2.60 1.15 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.21
Где смотреть матч Эйбар 1:1 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Уэска

Исход игры
Эйбар
68.9% (102)
Ничья
24.3% (36)
Уэска
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
25.52% (37)
Меньше
74.48% (108)
Обе команды забьют
Да
45.52% (66)
Нет
54.48% (79)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
41.9% (62)
2:1 Эйбар
19.6% (29)
1:1 Ничья
19.6% (29)
2:0 Эйбар
5.4% (8)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Уэска
3.4% (5)
0:1 Уэска
2.7% (4)
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