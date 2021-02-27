Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Барселона
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
18
Альба
Жорди
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|13
|0.57
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.17
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.17
|4.
|Сусо Хесус
|3
|0.13
|5.
|Де Йонг Люк
|3
|0.13
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.04
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.04
|8.
|Гомес Алехандро
|1
|0.04
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.04
|10.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.04
|11.
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|12.
|Навас Хесус
|0
|0
|13.
|Фернандо Режес
|0
|0
|14.
|Торрес Оливер
|0
|0
|15.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|18 (3)
|0.75
|2.
|Гризманн Антуан
|6
|0.25
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.17
|4.
|Де Йонг Френки
|3
|0.13
|5.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.13
|6.
|Альба Жорди
|2
|0.08
|7.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.08
|8.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.08
|9.
|Дембеле Усман
|2
|0.08
|10.
|Гонсалес Педро
|2
|0.08
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.04
|12.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|13.
|Ленгле Клеман
|1
|0.04
|14.
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|15.
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|16.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|17.
|Дест Серджино
|0
|0
|18.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|19.
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|6
|0
|2.
|Хордан Хоан
|4
|1
|3.
|Фернандо Режес
|5
|0
|4.
|Ракитич Иван
|4
|0
|5.
|Навас Хесус
|4
|0
|6.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|7.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Буну Яссин
|2
|0
|11.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|12.
|Кунде Жюль
|2
|0
|13.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|15.
|Васкес Франко
|1
|0
|16.
|Серхи Гомес
|1
|0
|17.
|Акунья Маркос
|1
|0
|18.
|Рекик Карим
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|6
|0
|4.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|5.
|Месси Лионель
|3
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|9.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|10.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0
|12.
|Дембеле Усман
|1
|0
|13.
|Аленья Карлес
|1
|0
|14.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|15.
|Дест Серджино
|1
|0
|16.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|17.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|Барселона
|12.24% (6)
|14.29% (7)
|24.49% (12)
|10.2% (5)
|24.49% (12)
|14.29% (7)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона
Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес
Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|53 - 22
|50
|4.
|Севилья
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|34 - 16
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|25
|4
|10
|11
|19 - 27
|22
|18.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 35
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|6 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 21
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Барселона
Исход игры
Севилья
22.4% (33)
Ничья
33.3% (49)
Барселона
44.2% (65)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (88)
Меньше
38.89% (56)
Обе команды забьют
Да
86.81% (125)
Нет
13.19% (19)
Популярный счёт
1:2 Барселона
29.9% (44)
1:1 Ничья
25.9% (38)
2:1 Севилья
15% (22)
2:2 Ничья
7.5% (11)
0:1 Барселона
5.4% (8)
1:0 Севилья
4.8% (7)
2:3 Барселона
3.4% (5)
1:3 Барселона
2% (3)
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