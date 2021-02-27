  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
 
Позже

Стадион:
Барселона
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
11
Мунир
Эль-Хаддади
9
Де
Йонг
Люк
24
Гомес
Алехандро
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
28
Мингеса
Оскар
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
Севилья
4-3-3
Барселона
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.57
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.17
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.17
4. Сусо Хесус 3 0.13
5. Де Йонг Люк 3 0.13
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Гомес Алехандро 1 0.04
9. Эскудеро Серхио 1 0.04
10. Карлос Диего Сантос 1 0.04
11. Кунде Жюль 1 0.04
12. Навас Хесус 0 0
13. Фернандо Режес 0 0
14. Торрес Оливер 0 0
15. Видаль Алеш 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 18 (3) 0.75
2. Гризманн Антуан 6 0.25
3. Фати Ансу 4 0.17
4. Де Йонг Френки 3 0.13
5. Тринкан Франсишку 3 0.13
6. Альба Жорди 2 0.08
7. Брайтвайт Мартин 2 0.08
8. Коутиньо Филиппе 2 0.08
9. Дембеле Усман 2 0.08
10. Гонсалес Педро 2 0.08
11. Роберто Серхи 1 0.04
12. Фирпо Жуниор 1 0.04
13. Ленгле Клеман 1 0.04
14. Пуч Рикард 1 0.04
15. Араухо Рональд 1 0.04
16. Бускетс Серхио 0 0
17. Дест Серджино 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 6 0
2. Хордан Хоан 4 1
3. Фернандо Режес 5 0
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Де Йонг Люк 3 0
7. Карлос Диего Сантос 3 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Буну Яссин 2 0
11. Мунир Эль-Хаддади 2 0
12. Кунде Жюль 2 0
13. Эн-Несири Юссеф 2 0
14. Эскудеро Серхио 1 0
15. Васкес Франко 1 0
16. Серхи Гомес 1 0
17. Акунья Маркос 1 0
18. Рекик Карим 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Видаль Алеш 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Аленья Карлес 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 21.21% (7) 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9)
 Барселона 12.24% (6) 14.29% (7) 24.49% (12) 10.2% (5) 24.49% (12) 14.29% (7)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона
Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес
Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:0 Барселона Ла Лига Барселона 4:0 Севилья Ла Лига
Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эйбар 0:0 Заявка 25 4 10 11 19 - 27 22
18. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска 0:0 Заявка 25 3 11 11 21 - 35 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар 0:0 Заявка 13 1 6 6 6 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
13. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
14. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска 0:0 Заявка 13 1 6 6 12 - 21 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители испанского футбола! На связи Севилья, именно здесь и пройдет один из матчей 25-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" сыграет с "Барселоной". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Севилья 22.4% (33)
X 33.3% (49)
Барселона 44.2% (65)
Все прогнозы
3.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Барселона
3.42
3.70
2.48
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.70 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.60 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.40 2.30
  3.20 3.46 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.01 11.50 1.02 4.55 1.20 3.68 1.28 2.25 1.79 1.71 2.14 1.45 2.67 1.23 3.80 1.15 4.55 1.04 8.00 1.04 8.10
13.00 1.01 9.40 1.04 4.30 1.19 3.35 1.33 2.20 1.75 1.93 1.93 1.71 2.21 1.48 2.75 1.23 4.30 1.18 4.50 1.07 8.30 1.06 8.90 1.01 15.00
4.51 1.23 2.61 1.55 2.18 1.76 1.95 1.95 1.71 2.25 1.57 2.55 1.47 2.84 1.17 5.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.34 1.60 1.56 2.43 1.19 4.30 1.14 5.70
2.12 1.72 1.51 2.60 1.18 5.10
3.38 1.36 2.79 1.49 2.21 1.75 1.72 2.22 1.52 2.70 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.32 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.35
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
Где смотреть матч Севилья - Барселона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Севилья - Барселона

Исход игры
Севилья
22.4% (33)
Ничья
33.3% (49)
Барселона
44.2% (65)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (88)
Меньше
38.89% (56)
Обе команды забьют
Да
86.81% (125)
Нет
13.19% (19)
Популярный счёт
1:2 Барселона
29.9% (44)
1:1 Ничья
25.9% (38)
2:1 Севилья
15% (22)
2:2 Ничья
7.5% (11)
0:1 Барселона
5.4% (8)
1:0 Севилья
4.8% (7)
2:3 Барселона
3.4% (5)
1:3 Барселона
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 