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Севилья
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.57
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.17
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.17
4. Сусо Хесус 3 0.13
5. Де Йонг Люк 3 0.13
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Гомес Алехандро 1 0.04
9. Эскудеро Серхио 1 0.04
10. Карлос Диего Сантос 1 0.04
11. Кунде Жюль 1 0.04
12. Навас Хесус 0 0
13. Фернандо Режес 0 0
14. Торрес Оливер 0 0
15. Видаль Алеш 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 18 (3) 0.75
2. Гризманн Антуан 6 0.25
3. Фати Ансу 4 0.17
4. Де Йонг Френки 3 0.13
5. Тринкан Франсишку 3 0.13
6. Альба Жорди 2 0.08
7. Брайтвайт Мартин 2 0.08
8. Коутиньо Филиппе 2 0.08
9. Дембеле Усман 2 0.08
10. Гонсалес Педро 2 0.08
11. Роберто Серхи 1 0.04
12. Фирпо Жуниор 1 0.04
13. Ленгле Клеман 1 0.04
14. Пуч Рикард 1 0.04
15. Араухо Рональд 1 0.04
16. Бускетс Серхио 0 0
17. Дест Серджино 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 6 0
2. Хордан Хоан 4 1
3. Фернандо Режес 5 0
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Де Йонг Люк 3 0
7. Карлос Диего Сантос 3 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Буну Яссин 2 0
11. Мунир Эль-Хаддади 2 0
12. Кунде Жюль 2 0
13. Эн-Несири Юссеф 2 0
14. Эскудеро Серхио 1 0
15. Васкес Франко 1 0
16. Серхи Гомес 1 0
17. Акунья Маркос 1 0
18. Рекик Карим 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Видаль Алеш 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Аленья Карлес 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 21.21% (7) 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9)
 Барселона 12.24% (6) 14.29% (7) 24.49% (12) 10.2% (5) 24.49% (12) 14.29% (7)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона
Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес
Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:0 Барселона Ла Лига Барселона 4:0 Севилья Ла Лига
Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Атлетик Б Заявка 23 8 5 10 33 - 27 29
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
18. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Севилья 18.2% (8)
    X 36.4% (16)
    Барселона 45.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Барселона
    3.42
    3.70
    2.31
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.70 2.23
    Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.66 2.31
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.40 2.21
      3.29 3.58 2.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.00 11.25 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.39 1.71 1.77 2.05 1.45 2.67 1.23 3.80 1.17 4.40 1.04 8.00 1.04 8.10
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.60 1.19 3.65 1.28 2.33 1.65 2.07 1.81 1.82 2.05 1.51 2.55 1.27 3.85 1.20 4.40 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 13.00
    4.95 1.20 2.84 1.48 2.35 1.66 2.09 1.82 1.84 2.08 1.65 2.37 1.53 2.66 1.19 5.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.56 2.43 1.20 4.30 1.15 5.55
    2.23 1.65 1.52 2.44 1.18 4.50
    2.94 1.45 2.32 1.67 1.80 2.13 1.56 2.57 1.38 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.86 1.94 1.44 2.77 1.26 3.85
    3.45 1.28 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.42
    Где смотреть матч Севилья - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Барселона

    Исход игры
    Севилья
    18.2% (8)
    Ничья
    36.4% (16)
    Барселона
    45.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    88.37% (38)
    Нет
    11.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    34.1% (15)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    2:2 Ничья
    11.4% (5)
    2:1 Севилья
    9.1% (4)
    1:0 Севилья
    6.8% (3)
    2:3 Барселона
    4.5% (2)
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