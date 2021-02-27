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  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Осасуна
0'
30' Желтая карточка
Унаи Гарсия
40'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
8
Пина
Томас
17
Кордоба
Иньиго
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
24
Торро
Лукас
6
Ойер
Санхурхо
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Кальери
Хонатан
Алавес
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

30'
 
Унаи Гарсия

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 5 (1) 0.2
2. Лукас Перес 4 (3) 0.16
3. Эдгар Мендес 3 0.12
4. Риоха Луис 2 0.08
5. Дейверсон Силва 1 0.04
6. Химо Наварро 1 0.04
7. Пина Томас 1 0.04
8. Эли Родриго 1 0.04
9. Сайнс Борха 1 0.04
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Агиррегабириа Мартин 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.24
2. Кальери Хонатан 4 0.16
3. Торрес Роберто 4 (1) 0.16
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.12
5. Ронкалья Факундо 1 0.04
6. Адриан Лопес 1 0.04
7. Брашанац Дарко 1 0.04
8. Гарсия Давид III 1 0.04
9. Монкайола Хон 1 0.04
10. Барха Энрике 0 0
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 7 1
2. Пина Томас 8 0
3. Лежён Флорьян 8 0
4. Батталья Родриго 5 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Лагуардия Виктор 3 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Тачи 3 1
9. Химо Наварро 4 0
10. Ману Гарсия 4 0
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Сайнс Борха 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Видаль Начо 6 0
3. Монкайола Хон 4 1
4. Гарсия Давид III 5 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Гарсия Рубен 2 0
12. Будимир Анте 2 0
13. Эррера Серхио 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1)
 Осасуна 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 0 22.73% (5) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна
Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:0 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 2:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига
Осасуна 4:2 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна 0:0 Заявка 25 6 8 11 22 - 33 26
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес 0:0 Заявка 25 5 8 12 20 - 38 23
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес 0:0 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Осасуна 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 16 11
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Алавес 42.3% (63)
X 46.3% (69)
Осасуна 11.4% (17)
Все прогнозы
2.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Осасуна
3.50
2.91
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 2.60 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 2.91 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 2.50 2.95
  3.50 2.47 2.92

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.15 1.11 4.95 1.18 2.56 1.57 1.85 1.95 1.47 2.60 1.20 4.15 1.14 4.90 1.02 9.20 1.01 9.90
3.90 1.25 2.75 1.44 1.72 2.10 2.25 1.71 1.30 3.50 1.70 2.25 1.20 4.44 1.05 9.50 1.04 10.00 1.05 10.00 1.04 10.50 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 25.00
7.80 1.11 3.14 1.39 2.50 1.57 1.88 1.99 1.61 2.39 1.43 2.96 1.77 2.13 1.56 2.52 1.54 2.63 1.20 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.53 2.50 1.29 3.60 1.06 9.30 1.05 10.00
1.50 2.55 1.08 7.77 1.04 10.00 1.07 9.50 1.04 10.00
1.33 3.46 1.18 5.21 1.38 3.18 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.97 1.84 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.10 1.77 1.48 2.65 1.14 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.19
Где смотреть матч Алавес 0:0 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:0 Осасуна

Исход игры
Алавес
42.3% (63)
Ничья
46.3% (69)
Осасуна
11.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
19.86% (29)
Меньше
80.14% (117)
Обе команды забьют
Да
62.33% (91)
Нет
37.67% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (62)
1:0 Алавес
24.2% (36)
2:1 Алавес
12.8% (19)
0:1 Осасуна
5.4% (8)
1:2 Осасуна
4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Алавес
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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