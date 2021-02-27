Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу

95' Барха Энрике из команды Осасуна сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

95' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Лежён Флорьян из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Лукас Перес разрезает оборону соперника отличным пасом

92' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Барха Энрике из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

90' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гальего Энрике из команды Осасуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

89' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

86' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Видаль Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Лукас Перес получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Алавес

81' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осасуна будет все-таки засчитан.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Г О О О О Л - Барха Энрике изменил счет на табло!

77' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осасуна пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Плохо сыграл Хоселу Санмартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Удар от ворот произведет Алавес

75' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Круз Хуан получил желтую карточку от судьи

73' Удар от ворот произведет Осасуна

73' Пельистри Факундо из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Торро Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи

66' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Удар от ворот произведет Алавес

63' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Видаль Начо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Плохо сыграл Торро Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Алавес

53' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Эдгар Мендес из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Алавес

46' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля