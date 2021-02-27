Алавес
0:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Осасуна
30' Желтая карточкаУнаи Гарсия
40' Желтая карточкаВидаль Начо
44' Желтая карточкаПина Томас
65' Желтая карточкаГарсия Давид III
68' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
73' Желтая карточкаКруз Хуан
0:1
77' ГолБарха Энрике
82' Желтая карточкаЛукас Перес
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
30'
40'
44'
65'
68'
73'
77'
0:1
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|5 (1)
|0.2
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.16
|3.
|Эдгар Мендес
|3
|0.12
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.08
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.04
|7.
|Пина Томас
|1
|0.04
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.04
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.04
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|6
|0.24
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.16
|3.
|Кальери Хонатан
|4
|0.16
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.12
|5.
|Барха Энрике
|1
|0.04
|6.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.04
|7.
|Адриан Лопес
|1
|0.04
|8.
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|9.
|Гарсия Давид III
|1
|0.04
|10.
|Монкайола Хон
|1
|0.04
|11.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пина Томас
|9
|0
|2.
|Эдгар Мендес
|7
|1
|3.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|4.
|Батталья Родриго
|5
|1
|5.
|Лагуардия Виктор
|4
|1
|6.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|8.
|Тачи
|3
|1
|9.
|Химо Наварро
|4
|0
|10.
|Ману Гарсия
|4
|0
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|7
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|3.
|Гарсия Давид III
|6
|0
|4.
|Монкайола Хон
|4
|1
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|13.
|Будимир Анте
|2
|0
|14.
|Эррера Серхио
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|17.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|Осасуна
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|0
|21.74% (5)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +5 =6 -9Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =6 -8Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна
Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|34 - 18
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|13.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|18.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна
Исход игры
Алавес
42.3% (63)
Ничья
46.3% (69)
Осасуна
11.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
19.86% (29)
Меньше
80.14% (117)
Обе команды забьют
Да
62.33% (91)
Нет
37.67% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (62)
1:0 Алавес
24.2% (36)
2:1 Алавес
12.8% (19)
0:1 Осасуна
5.4% (8)
1:2 Осасуна
4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Алавес
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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