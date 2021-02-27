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  3. Испания
Алавес
0:1
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
30' Желтая карточка
Унаи Гарсия
40' Желтая карточка
Видаль Начо
44' Желтая карточка
Пина Томас
65' Желтая карточка
Гарсия Давид III
68' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
73' Желтая карточка
Круз Хуан
0:1
77' Гол
Барха Энрике
82' Желтая карточка
Лукас Перес
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
8
Пина
Томас
17
Кордоба
Иньиго
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
24
Торро
Лукас
6
Ойер
Санхурхо
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Кальери
Хонатан
Алавес
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

30'
 
Унаи Гарсия
40'
 
Видаль Начо
44'
Пина Томас
 
46'
Дуарте Рубен
Агиррегабириа Мартин
 
46'
Пельистри Факундо
Кордоба Иньиго
 
65'
 
Гарсия Давид III
67'
 
Барха Энрике
Кальери Хонатан
68'
Лагуардия Виктор
 
73'
Риоха Луис
Эдгар Мендес
 
73'
 
Круз Хуан
77'
 
Монкайола Хон
Торро Лукас
77'
0:1
Барха Энрике
(Торрес Роберто)
82'
Лукас Перес
 
84'
Дейверсон Силва
Химо Наварро
 
87'
 
Унаи Гарсия
Гарсия Рубен
87'
 
Гальего Энрике
Будимир Анте

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 5 (1) 0.2
2. Лукас Перес 4 (3) 0.16
3. Эдгар Мендес 3 0.12
4. Риоха Луис 2 0.08
5. Дейверсон Силва 1 0.04
6. Химо Наварро 1 0.04
7. Пина Томас 1 0.04
8. Эли Родриго 1 0.04
9. Сайнс Борха 1 0.04
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Агиррегабириа Мартин 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.24
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.16
3. Кальери Хонатан 4 0.16
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.12
5. Барха Энрике 1 0.04
6. Ронкалья Факундо 1 0.04
7. Адриан Лопес 1 0.04
8. Брашанац Дарко 1 0.04
9. Гарсия Давид III 1 0.04
10. Монкайола Хон 1 0.04
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Пина Томас 9 0
2. Эдгар Мендес 7 1
3. Лежён Флорьян 8 0
4. Батталья Родриго 5 1
5. Лагуардия Виктор 4 1
6. Дуарте Рубен 4 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Тачи 3 1
9. Химо Наварро 4 0
10. Ману Гарсия 4 0
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 7 0
2. Ойер Санхурхо 6 0
3. Гарсия Давид III 6 0
4. Монкайола Хон 4 1
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Гарсия Рубен 2 0
13. Будимир Анте 2 0
14. Эррера Серхио 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1)
 Осасуна 8.7% (2) 21.74% (5) 17.39% (4) 0 21.74% (5) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна
Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:0 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 2:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига
Осасуна 4:2 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Алавес 42.3% (63)
X 46.3% (69)
Осасуна 11.4% (17)
Все прогнозы
2.94 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 9.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 2.91 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 115.00 11.00 1.05
  6.10 1.41 6.00

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.15 1.11 4.95 1.18 2.56 1.57 1.85 1.95 1.47 2.60 1.20 4.15 1.14 4.90 1.02 9.20 1.01 9.90
1.60 2.33 1.14 5.55 1.12 6.10 2.25 1.71 1.08 7.77 1.70 2.25 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 10.00 1.05 10.00 1.04 10.50 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 25.00
1.47 2.80 1.27 3.95 1.48 2.71 1.33 3.42 1.61 2.39 1.43 2.96 1.77 2.13 1.56 2.52 1.54 2.63 1.20 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.53 2.50 1.29 3.60 1.06 9.30 1.05 10.00
1.50 2.55 1.08 7.77 1.04 10.00 1.07 9.50 1.04 10.00
1.33 3.46 1.18 5.21 1.38 3.18 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.97 1.84 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.10 1.77 1.48 2.65 1.14 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.19
Где смотреть матч Алавес 0:1 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна

Исход игры
Алавес
42.3% (63)
Ничья
46.3% (69)
Осасуна
11.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
19.86% (29)
Меньше
80.14% (117)
Обе команды забьют
Да
62.33% (91)
Нет
37.67% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (62)
1:0 Алавес
24.2% (36)
2:1 Алавес
12.8% (19)
0:1 Осасуна
5.4% (8)
1:2 Осасуна
4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Алавес
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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