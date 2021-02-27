Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Валенсия
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
14
Гайя
Хосе
19
Рачич
Урош
18
Васс
Даниэль
20
Ли
Кан
Ин
30
Муса
Юнус
22
Макси
Гомес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
6 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.21
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.13
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.13
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.08
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.25
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.21
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.21
|4.
|Гамейро Кевин
|2
|0.08
|5.
|Васс Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.08
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|8.
|Лато Тони
|1
|0.04
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|10.
|Рачич Урош
|1
|0.04
|11.
|Муса Юнус
|1
|0.04
|12.
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|14.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|15.
|Черышев Денис
|0
|0
|16.
|Корреа Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|2
|3.
|Мата Хайме
|8
|0
|4.
|Ньом Аллан
|7
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|7
|0
|6.
|Кабако Эрик
|7
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|5
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|10.
|Чема Родригес
|2
|1
|11.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|12.
|Тимор Давид
|3
|0
|13.
|Шакла Софьян
|3
|0
|14.
|Максимович Неманья
|3
|0
|15.
|Анхель Луис
|3
|0
|16.
|Яньес Рубен
|2
|0
|17.
|Унал Энес
|2
|0
|18.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|19.
|Аленья Карлес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|6
|0
|2.
|Гильямон Уго
|6
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|4
|1
|4.
|Солер Карлос
|4
|0
|5.
|Рачич Урош
|4
|0
|6.
|Макси Гомес
|4
|0
|7.
|Джейсон
|2
|1
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|9.
|Гайя Хосе
|3
|0
|10.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|11.
|Черышев Денис
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|19.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|20.
|Муса Юнус
|1
|0
|21.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Валенсия
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|25% (7)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе
Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче
Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|34 - 18
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|13.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|18.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия
Исход игры
Хетафе
20% (29)
Ничья
44.8% (65)
Валенсия
35.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
34.04% (48)
Меньше
65.96% (93)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:2 Валенсия
20.7% (30)
1:0 Хетафе
11.7% (17)
0:1 Валенсия
8.3% (12)
2:1 Хетафе
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Валенсия
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!