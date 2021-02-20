  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.21
2. Кукурелья Марк 3 0.13
3. Мата Хайме 3 (1) 0.13
4. Эрнандес Хуан 2 0.08
5. Арамбарри Мауро 2 0.08
6. Дамиан Суарес 1 0.04
7. Максимович Неманья 1 0.04
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.25
2. Вальехо Ману 5 0.21
3. Макси Гомес 5 0.21
4. Гамейро Кевин 2 0.08
5. Васс Даниэль 2 0.08
6. Габриэль Паулиста 2 0.08
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Рачич Урош 1 0.04
11. Муса Юнус 1 0.04
12. Гильямон Уго 1 0.04
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0
16. Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 6 2
3. Мата Хайме 8 0
4. Ньом Аллан 7 0
5. Арамбарри Мауро 7 0
6. Кабако Эрик 7 0
7. Кукурелья Марк 5 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Эрнандес Хуан 4 0
10. Чема Родригес 2 1
11. Этчейта Хавьер 3 0
12. Тимор Давид 3 0
13. Шакла Софьян 3 0
14. Максимович Неманья 3 0
15. Анхель Луис 3 0
16. Яньес Рубен 2 0
17. Унал Энес 2 0
18. Портильо Франсиско 1 0
19. Аленья Карлес 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 6 0
2. Гильямон Уго 6 0
3. Корреа Тьерри 4 1
4. Солер Карлос 4 0
5. Рачич Урош 4 0
6. Макси Гомес 4 0
7. Джейсон 2 1
8. Гуэдеш Гонсалу 2 1
9. Гайя Хосе 3 0
10. Габриэль Паулиста 3 0
11. Черышев Денис 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Ли Кан Ин 1 0
19. Эскьердо Висенте 1 0
20. Муса Юнус 1 0
21. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Валенсия 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 25% (7) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе
Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче
Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Валенсия 2:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:3 Хетафе Ла Лига Валенсия 0:0 Хетафе Примера
Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Атлетик Б Заявка 23 8 5 10 33 - 27 29
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
18. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Хетафе 17.1% (7)
    X 41.5% (17)
    Валенсия 41.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Валенсия
    2.60
    3.15
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.15 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.53 2.98 3.24
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.85 3.10
      2.59 2.97 3.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.90 1.09 4.80 1.15 2.49 1.51 1.89 1.91 1.54 2.65 1.23 4.20 1.15 5.05 1.03 9.50 1.02 10.00
    6.80 1.06 5.40 1.16 2.48 1.57 2.18 1.72 1.86 1.99 1.72 2.12 1.47 2.65 1.20 4.40 1.15 5.30 1.05 9.40 1.04 10.00 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 25.00
    6.96 1.13 2.58 1.56 2.23 1.72 1.89 2.02 1.64 2.38 1.50 2.75 1.17 5.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.32 1.61 1.53 2.50 1.28 3.64 1.06 9.30 1.04 10.50
    1.58 2.39 1.27 3.85 1.06 9.50
    2.43 1.62 2.00 1.91 1.54 2.64 1.36 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.98 1.83 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
    1.95 1.77 1.42 2.70 1.13 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Где смотреть матч Хетафе - Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия

    Исход игры
    Хетафе
    17.1% (7)
    Ничья
    41.5% (17)
    Валенсия
    41.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (14)
    1:2 Валенсия
    22% (9)
    2:1 Хетафе
    9.8% (4)
    0:1 Валенсия
    7.3% (3)
    1:0 Хетафе
    7.3% (3)
    0:2 Валенсия
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     