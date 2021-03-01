  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 23'
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
24
Диас
Мариано
22
Иско
Аларкон
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
36
Субименди
Мартин
16
Гевара
Андер
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Реал Мадрид
4-3-3
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 12 0.48
2. Каземиро Карлос 5 0.2
3. Модрич Лука 3 0.12
4. Вальверде Федерико 3 0.12
5. Кроос Тони 2 0.08
6. Васкес Лукас 2 0.08
7. Асенсио Марко 2 0.08
8. Винисиус Жуниор 2 0.08
9. Азар Эден 2 0.08
10. Варан Рафаэль 2 0.08
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.08
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.48
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.4
3. Порту Кристиан 6 0.24
4. Виллиан Жозе 3 0.12
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.08
6. Барренечеа Андер 2 0.08
7. Лопес Роберто III 2 0.08
8. Сильва Давид 1 0.04
9. Мерино Микель 1 0.04
10. Монреаль Начо 1 0.04
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Васкес Лукас 3 0
8. Менди Ферлан 3 0
9. Модрич Лука 2 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Аррибас Серхио 1 0
14. Винисиус Жуниор 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Мерино Микель 5 0
3. Муньос Айхен 5 0
4. Барренечеа Андер 5 0
5. Сильва Давид 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Гевара Андер 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Гуриди Хон 2 0
14. Модибо Саньян 2 0
15. Янузай Аднан 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Фернандес Карлос 1 0
18. Порту Кристиан 1 0
19. Баутиста Хон 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25.64% (10) 7.69% (3) 15.38% (6) 12.82% (5) 15.38% (6) 23.08% (9)
 Реал Сосьедад 5% (2) 22.5% (9) 15% (6) 25% (10) 15% (6) 17.5% (7)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе
Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Ла Лига
Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид 0:0 Заявка 25 16 5 4 42 - 19 53
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 25 11 9 5 41 - 20 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 25 8 13 4 33 - 27 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче Заявка 24 4 9 11 21 - 36 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид 0:0 Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 10 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 28'
    Каземиро снова бьёт издали, мяч летит низом, но разминается со створом. Пока проблемы с точностью у бразильца. 
  • 27'
    Начо подключается к атаке и рвётся в штрафную площадку, но вмешивается Оярсабаль и выбивает мяч в аут. 
  • 26'
    Третий удар от Каземиро в матче, однако на этот раз мяч проходит значительно выше ворот.
  • 25'
    Продолжают "сливочные" атаковать, всё ближе и ближе они к первому забитому голу. 
  • Угловой
    24'
    Корнер исполнили хозяева, смогли пробить по воротам, но в створ попасть не вышло.

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • Штанга
    22'
    Лукас Васкес подаёт с правого края штрафной площадки, пробивает Диас, но попадает в перекладину! Затем добивает Асенсио, но защитник успевает преградить мячу путь к воротам.
  • 21'
    Исак теряет мяч на правом фланге, выпуская игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 20'
    Хорошую атаку организовали хозяева, побольше бы таких. Пока оборона явно переигрывает нападение. 
  • Опасный момент
    19'
    Иско собрал троих и отдал на Модрича, Лука пробил, но защитник заблокировал!
  • 18'
    Андер Гевара красиво прошёл нескольких соперников в центре, дошёл до штрафной площадки и отдал направо на Горосабеля, но Андони отправил мяч прямо в руки Куртуа.
  • 17'
    Гости недовольны, рассчитывали они на корнер, но арбитр показал, что мяч ушёл за лицевую линию от Монреаля, поэтому будет удар от ворот. 
  • 15'
    Давид Силва доходит до штрафной площадки и катит на Оярсабаля, который простреливает во вратарскую - там надёжен Начо, выбивающий мяч. 
  • 14'
    Мастерски разобрался Варан. Перехватил заброс на Исака, а затем выполнил точную передачу, начав очередную атаку правым краем. 
  • 13'
    Модрич на Васкеса, Лукас навешивает с правого фланга, но Диас не добирается до мяча, чуть бы пониже. 
  • 12'
    На правом фланге хозяева ввели мяч в игру из аута, Иско выполнил подачу, но верх остался за гостями. 
  • 11'
    А вот это неплохо, из пределов штрафной площадки пробивает Каземиро, но мяч попадает в защитника. 
  • 10'
    Наступление "сливочных" левым краем приносит им вбрасывание из-за боковой. 
  • 9'
    Варан оказался с мячом на фланге, но обострять не стал, а отдал назад - типичная картина для первых минут. 
  • Офсайд
    7'
    Прервана атака "Реала Сосьедад", судьи зафиксировали положение "вне игры".
  • 6'
    Гости дошли до штрафной площадки, но затем обрезались. Пока мало что получается в атаке у обеих команд.
  • 5'
    Попадают под высокий прессинг соперника гости, но мяч не выбивают, а пробуют выйти в атаку посредством коротких передач. 
  • 4'
    Лукас Васкес встретился с мячом на правом фланге, затем отдал на ход на Модрича, но Лука рывок не совершил. 
  • 3'
    Менди отдаёт на Крооса, но Тони не обостряет, отыгрывая назад. Теперь и хозяева решают поиграть с мячом. 
  • 2'
    Гости владеют мячом, постепенно продвигаясь к воротам хозяев. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано даёт свисток - начинаем! 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.50 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.58 3.76
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.30 3.45
  2.06 3.41 3.77

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.03 7.40 1.06 3.40 1.30 2.43 1.56 1.85 2.16 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.80 1.00 11.25 1.04 7.70 1.01 10.75
7.20 1.09 5.80 1.13 2.63 1.48 1.95 1.85 2.04 1.83 1.53 2.50 1.75 2.20 1.24 4.00 1.71 2.14 1.18 4.75 1.04 8.26 1.03 8.90 1.03 12.50 1.02 12.00 1.01 20.00 1.01 11.00
3.54 1.33 2.92 1.43 2.50 1.57 2.04 1.85 1.78 2.11 1.59 2.45 1.47 2.86 1.30 3.76 1.11 7.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
2.05 1.75 1.35 3.15 1.18 4.75 1.09 6.20 1.06 7.10
2.85 1.45 2.34 1.64 1.82 2.06 1.51 2.65 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
3.70 1.27 2.52 1.52 1.58 2.27 1.22 3.76 1.15 4.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Реал Мадрид 0:0 Реал Сосьедад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Реал Мадрид
94.4% (152)
Ничья
5% (8)
Реал Сосьедад
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.94% (96)
Меньше
38.06% (59)
Обе команды забьют
Да
64.52% (100)
Нет
35.48% (55)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
47.2% (76)
2:0 Реал Мадрид
20.5% (33)
1:0 Реал Мадрид
13% (21)
3:1 Реал Мадрид
7.5% (12)
3:2 Реал Мадрид
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 