Корнер исполнили хозяева, смогли пробить по воротам, но в створ попасть не вышло.

Продолжают "сливочные" атаковать, всё ближе и ближе они к первому забитому голу.

Третий удар от Каземиро в матче, однако на этот раз мяч проходит значительно выше ворот.

Начо подключается к атаке и рвётся в штрафную площадку, но вмешивается Оярсабаль и выбивает мяч в аут.

Каземиро снова бьёт издали, мяч летит низом, но разминается со створом. Пока проблемы с точностью у бразильца.

22' Лукас Васкес подаёт с правого края штрафной площадки, пробивает Диас, но попадает в перекладину! Затем добивает Асенсио, но защитник успевает преградить мячу путь к воротам.

21' Исак теряет мяч на правом фланге, выпуская игровой снаряд за лицевую линию.

20' Хорошую атаку организовали хозяева, побольше бы таких. Пока оборона явно переигрывает нападение.

19' Иско собрал троих и отдал на Модрича, Лука пробил, но защитник заблокировал!

18' Андер Гевара красиво прошёл нескольких соперников в центре, дошёл до штрафной площадки и отдал направо на Горосабеля, но Андони отправил мяч прямо в руки Куртуа.

17' Гости недовольны, рассчитывали они на корнер, но арбитр показал, что мяч ушёл за лицевую линию от Монреаля, поэтому будет удар от ворот.

15' Давид Силва доходит до штрафной площадки и катит на Оярсабаля, который простреливает во вратарскую - там надёжен Начо, выбивающий мяч.

14' Мастерски разобрался Варан. Перехватил заброс на Исака, а затем выполнил точную передачу, начав очередную атаку правым краем.

13' Модрич на Васкеса, Лукас навешивает с правого фланга, но Диас не добирается до мяча, чуть бы пониже.

12' На правом фланге хозяева ввели мяч в игру из аута, Иско выполнил подачу, но верх остался за гостями.

11' А вот это неплохо, из пределов штрафной площадки пробивает Каземиро, но мяч попадает в защитника.

10' Наступление "сливочных" левым краем приносит им вбрасывание из-за боковой.

9' Варан оказался с мячом на фланге, но обострять не стал, а отдал назад - типичная картина для первых минут.

7' Прервана атака "Реала Сосьедад", судьи зафиксировали положение "вне игры".

6' Гости дошли до штрафной площадки, но затем обрезались. Пока мало что получается в атаке у обеих команд.

5' Попадают под высокий прессинг соперника гости, но мяч не выбивают, а пробуют выйти в атаку посредством коротких передач.

4' Лукас Васкес встретился с мячом на правом фланге, затем отдал на ход на Модрича, но Лука рывок не совершил.

3' Менди отдаёт на Крооса, но Тони не обостряет, отыгрывая назад. Теперь и хозяева решают поиграть с мячом.

2' Гости владеют мячом, постепенно продвигаясь к воротам хозяев.