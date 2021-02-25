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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 12 0.5
2. Каземиро Карлос 5 0.21
3. Модрич Лука 3 0.13
4. Вальверде Федерико 3 0.13
5. Кроос Тони 2 0.08
6. Васкес Лукас 2 0.08
7. Асенсио Марко 2 0.08
8. Винисиус Жуниор 2 0.08
9. Азар Эден 2 0.08
10. Варан Рафаэль 2 0.08
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.08
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.5
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.42
3. Порту Кристиан 6 0.25
4. Виллиан Жозе 3 0.13
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.08
6. Барренечеа Андер 2 0.08
7. Лопес Роберто III 2 0.08
8. Сильва Давид 1 0.04
9. Мерино Микель 1 0.04
10. Монреаль Начо 1 0.04
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Васкес Лукас 3 0
8. Менди Ферлан 3 0
9. Модрич Лука 2 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Аррибас Серхио 1 0
14. Винисиус Жуниор 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Мерино Микель 5 0
3. Муньос Айхен 5 0
4. Барренечеа Андер 5 0
5. Сильва Давид 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Гевара Андер 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Гуриди Хон 2 0
14. Модибо Саньян 2 0
15. Янузай Аднан 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Фернандес Карлос 1 0
18. Порту Кристиан 1 0
19. Баутиста Хон 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25.64% (10) 7.69% (3) 15.38% (6) 12.82% (5) 15.38% (6) 23.08% (9)
 Реал Сосьедад 5% (2) 22.5% (9) 15% (6) 25% (10) 15% (6) 17.5% (7)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе
Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Ла Лига
Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
13. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
14. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2021, осталось 2 дня 20 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Реал Мадрид 94.2% (65)
    X 4.3% (3)
    Реал Сосьедад 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Реал Сосьедад
    1.96
    4.10
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.88 4.10 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.90 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.65 3.90
      1.96 3.77 4.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.00 1.01 10.50 1.02 3.70 1.26 2.91 1.41 2.07 1.93 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.35 1.09 5.90 1.00 11.00 1.04 7.70 1.01 10.75
    12.50 1.01 8.90 1.04 3.65 1.25 2.85 1.40 2.10 1.74 1.98 1.86 1.77 2.10 1.55 2.50 1.71 2.14 1.36 3.05 1.16 5.00 1.12 5.50 1.03 9.70 1.02 9.70 1.01 17.00 1.01 11.00
    4.06 1.27 3.11 1.41 2.38 1.64 2.03 1.88 1.79 2.13 1.55 2.59 1.36 3.33 1.13 6.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.26 1.64 1.49 2.62 1.16 5.35 1.11 6.65
    1.99 1.82 1.44 2.70 1.14 5.60
    3.23 1.39 2.65 1.53 2.06 1.85 1.64 2.38 1.46 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.62 1.49 1.66 2.22 1.29 3.60 1.17 5.00
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20 1.28 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.2% (65)
    Ничья
    4.3% (3)
    Реал Сосьедад
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.38% (36)
    Меньше
    44.62% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    56.92% (37)
    Нет
    43.08% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    43.5% (30)
    2:0 Реал Мадрид
    30.4% (21)
    1:0 Реал Мадрид
    10.1% (7)
    3:1 Реал Мадрид
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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