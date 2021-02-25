Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Реал Сосьедад
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|12
|0.5
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.21
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.13
|4.
|Вальверде Федерико
|3
|0.13
|5.
|Кроос Тони
|2
|0.08
|6.
|Васкес Лукас
|2
|0.08
|7.
|Асенсио Марко
|2
|0.08
|8.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.08
|9.
|Азар Эден
|2
|0.08
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.08
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.08
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.04
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|12
|0.5
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.42
|3.
|Порту Кристиан
|6
|0.25
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.13
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.08
|6.
|Барренечеа Андер
|2
|0.08
|7.
|Лопес Роберто III
|2
|0.08
|8.
|Сильва Давид
|1
|0.04
|9.
|Мерино Микель
|1
|0.04
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.04
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Гуриди Хон
|0
|0
|13.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|5
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Милитао Эдер
|2
|1
|5.
|Рамос Серхио
|3
|0
|6.
|Начо Игнасио
|3
|0
|7.
|Васкес Лукас
|3
|0
|8.
|Менди Ферлан
|3
|0
|9.
|Модрич Лука
|2
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Бензема Карим
|1
|0
|12.
|Асенсио Марко
|1
|0
|13.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|14.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Мерино Микель
|5
|0
|3.
|Муньос Айхен
|5
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|5.
|Сильва Давид
|4
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Гевара Андер
|3
|0
|10.
|Субименди Мартин
|3
|0
|11.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|13.
|Гуриди Хон
|2
|0
|14.
|Модибо Саньян
|2
|0
|15.
|Янузай Аднан
|1
|0
|16.
|Горосабел Андони
|1
|0
|17.
|Фернандес Карлос
|1
|0
|18.
|Порту Кристиан
|1
|0
|19.
|Баутиста Хон
|1
|0
|20.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|25.64% (10)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|Реал Сосьедад
|5% (2)
|22.5% (9)
|15% (6)
|25% (10)
|15% (6)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе
Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|53 - 22
|50
|4.
|Севилья
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|34 - 16
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Исход игры
Реал Мадрид
94.2% (65)
Ничья
4.3% (3)
Реал Сосьедад
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (36)
Меньше
44.62% (29)
Обе команды забьют
Да
56.92% (37)
Нет
43.08% (28)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
43.5% (30)
2:0 Реал Мадрид
30.4% (21)
1:0 Реал Мадрид
10.1% (7)
3:1 Реал Мадрид
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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