  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Верона
0'
1:0
5' Гол
Локателли Мануэль
5'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Сассуоло
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

5'
Локателли Мануэль
(Дефрель Грегоре)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.44
2. Берарди Доменико 9 (3) 0.36
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.16
4. Бога Жереми 3 0.12
5. Кирикеш Влад 2 0.08
6. Дефрель Грегоре 2 0.08
7. Траоре Хамед 2 0.08
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.08
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 6 0.23
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.19
3. Димарко Федерико 3 0.12
4. Фараони Марко 2 0.08
5. Велозу Мигель 2 (2) 0.08
6. Фавилли Андреа 2 0.08
7. Илич Иван 2 0.08
8. Лазович Дарко 1 0.04
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Ласанья Кевин 1 0.04
12. Колли Эбрима 1 0.04
13. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 7 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Марлон 3 0
9. Траоре Хамед 3 0
10. Рожерио да Силва 3 0
11. Джуричич Филип 2 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Гараслин Лукаш 0 1
14. Пелузо Федерико 1 0
15. Капуто Франческо 1 0
16. Маньянелли Франческо 1 0
17. Тольян Йереми 1 0
18. Кирьякопулос Георгиос 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Распадори Джакомо 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Маньяни Джанджакомо 6 0
3. Фараони Марко 5 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Дзакканьи Маттиа 5 0
6. Барак Антонин 3 1
7. Давидович Павел 4 0
8. Ловато Маттео 4 0
9. Тамез Адриен 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 15.79% (6) 7.89% (3) 5.26% (2) 21.05% (8) 15.79% (6) 34.21% (13)
 Верона 7.41% (2) 22.22% (6) 3.7% (1) 11.11% (3) 40.74% (11) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона
Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Верона 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Верона Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:2 Верона Серия A Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
16. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сассуоло 57% (85)
X 38.3% (57)
Верона 4.7% (7)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Верона
2.64
3.35
2.96
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.64 3.34 2.96
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.32 2.93
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.35 2.85

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.04 5.35 1.16 3.40 1.32 2.36 1.59 1.88 2.07 1.49 2.62 1.30 3.50 1.16 5.35
9.10 1.02 8.50 1.05 3.70 1.26 2.91 1.41 2.02 1.88 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.40
10.50 1.03 8.40 1.04 3.95 1.25 3.05 1.38 2.17 1.69 2.04 1.84 1.83 2.05 1.62 2.39 1.41 2.95 1.19 4.80 1.13 5.30 1.04 9.20 1.03 9.70 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.54 1.52 1.66 2.22 1.32 3.38 1.13 6.00
2.88 1.42 1.93 1.87 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
2.00 1.81 1.45 2.85 1.15 5.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.68 1.28 2.15 1.70 1.58 2.38 1.28 3.68
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.11
1.64 2.26
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.40
2.90 1.38
Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Верона

Исход игры
Сассуоло
57% (85)
Ничья
38.3% (57)
Верона
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
35.6% (53)
1:1 Ничья
30.2% (45)
1:0 Сассуоло
15.4% (23)
2:2 Ничья
6% (9)
2:0 Сассуоло
3.4% (5)
1:2 Верона
2.7% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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