Сассуоло
1:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Верона
1:0
5' ГолЛокателли Мануэль
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пандур ИворВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.44
|2.
|Берарди Доменико
|9 (3)
|0.36
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.16
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.12
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.08
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.08
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.08
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.08
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|15.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|16.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|6
|0.23
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.19
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.12
|4.
|Фараони Марко
|2
|0.08
|5.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.08
|6.
|Фавилли Андреа
|2
|0.08
|7.
|Илич Иван
|2
|0.08
|8.
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|9.
|Калинич Никола
|1
|0.04
|10.
|Тамез Адриен
|1
|0.04
|11.
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|7
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Марлон
|3
|0
|9.
|Траоре Хамед
|3
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|11.
|Джуричич Филип
|2
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|13.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|14.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|15.
|Капуто Франческо
|1
|0
|16.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|17.
|Тольян Йереми
|1
|0
|18.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|6
|0
|3.
|Фараони Марко
|5
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|6.
|Барак Антонин
|3
|1
|7.
|Давидович Павел
|4
|0
|8.
|Ловато Маттео
|4
|0
|9.
|Тамез Адриен
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Стураро Стефано
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|20.
|Виейра Ронни
|1
|0
|21.
|Данци Андреа
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|5.26% (2)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|34.21% (13)
|Верона
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|40.74% (11)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =7 -8Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона
Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Сассуоло 0:2 Верона Серия A Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|63 - 25
|62
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|16.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Верона
Исход игры
Сассуоло
57% (85)
Ничья
38.3% (57)
Верона
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
35.6% (53)
1:1 Ничья
30.2% (45)
1:0 Сассуоло
15.4% (23)
2:2 Ничья
6% (9)
2:0 Сассуоло
3.4% (5)
1:2 Верона
2.7% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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