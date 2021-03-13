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  3. Италия
Сассуоло
3:2
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
1:0
4' Гол
Локателли Мануэль
29' Желтая карточка
Фараони Марко
1:1
43' Гол
Лазович Дарко
2:1
51' Гол
Джуричич Филип
52' Желтая карточка
Джуричич Филип
55' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
76' Желтая карточка
Локателли Мануэль
2:2
79' Гол
Димарко Федерико
3:2
81' Гол
Траоре Хамед
90' Желтая карточка
Траоре Хамед
90'+5
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Сассуоло
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.42
2. Берарди Доменико 9 (3) 0.35
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.19
4. Бога Жереми 3 0.12
5. Траоре Хамед 3 0.12
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.12
7. Дефрель Грегоре 2 0.08
8. Кирикеш Влад 2 0.08
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 6 0.22
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.19
3. Димарко Федерико 4 0.15
4. Фараони Марко 2 0.07
5. Лазович Дарко 2 0.07
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.07
7. Фавилли Андреа 2 0.07
8. Илич Иван 2 0.07
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Ласанья Кевин 1 0.04
12. Колли Эбрима 1 0.04
13. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Траоре Хамед 4 0
8. Джуричич Филип 3 0
9. Айхан Кан 3 0
10. Марлон 3 0
11. Рожерио да Силва 3 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Гараслин Лукаш 0 1
14. Пелузо Федерико 1 0
15. Капуто Франческо 1 0
16. Маньянелли Франческо 1 0
17. Тольян Йереми 1 0
18. Кирьякопулос Георгиос 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Распадори Джакомо 1 0
Верона
# Игрок      
1. Маньяни Джанджакомо 7 0
2. Фараони Марко 6 0
3. Чеккерини Федерико 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Дзакканьи Маттиа 5 0
6. Барак Антонин 3 1
7. Давидович Павел 4 0
8. Ловато Маттео 4 0
9. Тамез Адриен 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 17.07% (7) 7.32% (3) 4.88% (2) 21.95% (9) 14.63% (6) 34.15% (14)
 Верона 6.9% (2) 20.69% (6) 6.9% (2) 10.34% (3) 37.93% (11) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона
Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Верона 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Верона Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:2 Верона Серия A Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 27 17 5 5 50 - 31 56
3. Ювентус Заявка 26 16 7 3 54 - 22 55
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Наполи Заявка 26 16 2 8 56 - 29 50
6. Рома Заявка 27 15 5 7 51 - 40 50
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри Заявка 27 5 7 15 30 - 46 22
18. Торино Заявка 25 3 11 11 36 - 47 20
19. Парма Заявка 27 3 10 14 25 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Парма Заявка 14 2 5 7 8 - 22 11
19. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
20. Торино Заявка 12 0 7 5 15 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
5. Наполи Заявка 13 7 1 5 23 - 18 22
6. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сассуоло 57% (85)
X 38.3% (57)
Верона 4.7% (7)
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1.68 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Сассуоло 3:2 Верона

Исход игры
Сассуоло
57% (85)
Ничья
38.3% (57)
Верона
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
35.6% (53)
1:1 Ничья
30.2% (45)
1:0 Сассуоло
15.4% (23)
2:2 Ничья
6% (9)
2:0 Сассуоло
3.4% (5)
1:2 Верона
2.7% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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