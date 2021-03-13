Сассуоло
3:2
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Верона
1:0
4' ГолЛокателли Мануэль
29' Желтая карточкаФараони Марко
1:1
43' ГолЛазович Дарко
2:1
51' ГолДжуричич Филип
52' Желтая карточкаДжуричич Филип
55' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
76' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
2:2
79' ГолДимарко Федерико
3:2
81' ГолТраоре Хамед
90' Желтая карточкаТраоре Хамед
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пандур ИворВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
29'
43'
1:1
51'
2:1
52'
67'
79'
81'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 8
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.42
|2.
|Берарди Доменико
|9 (3)
|0.35
|3.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.19
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.12
|5.
|Траоре Хамед
|3
|0.12
|6.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.12
|7.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.08
|8.
|Кирикеш Влад
|2
|0.08
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|15.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|16.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|6
|0.22
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.19
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.15
|4.
|Фараони Марко
|2
|0.07
|5.
|Лазович Дарко
|2
|0.07
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.07
|7.
|Фавилли Андреа
|2
|0.07
|8.
|Илич Иван
|2
|0.07
|9.
|Калинич Никола
|1
|0.04
|10.
|Тамез Адриен
|1
|0.04
|11.
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Траоре Хамед
|4
|0
|8.
|Джуричич Филип
|3
|0
|9.
|Айхан Кан
|3
|0
|10.
|Марлон
|3
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|13.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|14.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|15.
|Капуто Франческо
|1
|0
|16.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|17.
|Тольян Йереми
|1
|0
|18.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маньяни Джанджакомо
|7
|0
|2.
|Фараони Марко
|6
|0
|3.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|6.
|Барак Антонин
|3
|1
|7.
|Давидович Павел
|4
|0
|8.
|Ловато Маттео
|4
|0
|9.
|Тамез Адриен
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Стураро Стефано
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|20.
|Виейра Ронни
|1
|0
|21.
|Данци Андреа
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|4.88% (2)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|34.15% (14)
|Верона
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|37.93% (11)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =7 -8Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона
Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Сассуоло 0:2 Верона Серия A Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 31
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 22
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|56 - 29
|50
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 40
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 41
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|30 - 46
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|36 - 47
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|25 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 22
|11
|19.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|15 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сассуоло 3:2 Верона
Исход игры
Сассуоло
57% (85)
Ничья
38.3% (57)
Верона
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
35.6% (53)
1:1 Ничья
30.2% (45)
1:0 Сассуоло
15.4% (23)
2:2 Ничья
6% (9)
2:0 Сассуоло
3.4% (5)
1:2 Верона
2.7% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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