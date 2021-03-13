Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Траоре Хамед получил желтую карточку от судьи

93' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

88' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

88' Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Бесса Даниэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

85' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Г О О О О Л - Траоре Хамед забивает!

81' Берарди Доменико имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

79' Г О О О О Л - Димарко Федерико классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

79' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марлон из команды Сассуоло

79' Какой шанс! Дзакканьи Маттиа почти забил, но мяч вынесли с линии!

78' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Локателли Мануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Чеккерини Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Верона

74' Траоре Хамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Ласанья Кевин из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Капуто Франческо имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

64' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Верона

57' Джуричич Филип имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

56' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Локателли Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Маньяни Джанджакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Джуричич Филип из команды Сассуоло слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

51' Г О О О О Л - Джуричич Филип забивает!

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Верона

49' Отличный пас сделал Джуричич Филип из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Отличные скиллы показывает Берарди Доменико , обводя своих соперников

46' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля