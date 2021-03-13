Беневенто
1:4
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Фиорентина
0:1
9' ГолВлахович Душан
0:2
27' ГолВлахович Душан
37' Желтая карточкаГлик Камил
43' Желтая карточкаПульгар Эрик
0:3
45' ГолВлахович Душан
1:3
56' ГолИонице Артур
1:4
76' ГолЭйссерик Валентин
76' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
83' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
9'
27'
0:2
37'
43'
45'
56'
1:3
76'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.19
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.15
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.11
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.11
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|6.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.07
|7.
|Кальдирола Лука
|2
|0.07
|8.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.04
|9.
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|10.
|Ионице Артур
|1
|0.04
|11.
|Фальке Яго
|1
|0.04
|12.
|Импрота Риккардо
|1
|0.04
|13.
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Глик Камил
|0
|0
|16.
|Барба Федерико
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|12 (3)
|0.44
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.19
|3.
|Миленкович Никола
|3
|0.11
|4.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.07
|5.
|Рибери Франк
|1
|0.04
|6.
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|7.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.04
|8.
|Кьеза Федерико
|1
|0.04
|9.
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|10.
|Песселья Херман
|1
|0.04
|11.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|12.
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|13.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|14.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|15.
|Пульгар Эрик
|0
|0
|16.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|9
|1
|2.
|Глик Камил
|7
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|6
|0
|5.
|Ионице Артур
|5
|0
|6.
|Дабо Брайан
|5
|0
|7.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Сау Марко
|1
|1
|13.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|15.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|16.
|Монтипо Лоренцо
|2
|0
|17.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|18.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|19.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|6
|0
|4.
|Рибери Франк
|5
|0
|5.
|Мартинес Лукас II
|3
|1
|6.
|Миленкович Никола
|3
|1
|7.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|8.
|Пульгар Эрик
|4
|0
|9.
|Валеро Борха
|3
|0
|10.
|Роша Игор II
|3
|0
|11.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|12.
|Лирола Поль
|3
|0
|13.
|Песселья Херман
|2
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|33.33% (9)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|Фиорентина
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =8 -8Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома
Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя
Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|63 - 25
|62
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 41
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|14.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 1:4 Фиорентина
Исход игры
Беневенто
6.8% (10)
Ничья
45.6% (67)
Фиорентина
47.6% (70)
Тотал 2.5
Больше
38.19% (55)
Меньше
61.81% (89)
Обе команды забьют
Да
80.56% (116)
Нет
19.44% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (61)
1:2 Фиорентина
27.9% (41)
0:1 Фиорентина
11.6% (17)
1:3 Фиорентина
3.4% (5)
2:1 Беневенто
3.4% (5)
1:0 Беневенто
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Фиорентина
1.4% (2)
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