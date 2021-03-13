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  3. Италия
Беневенто
1:4
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
9' Гол
Влахович Душан
0:2
27' Гол
Влахович Душан
37' Желтая карточка
Глик Камил
43' Желтая карточка
Пульгар Эрик
0:3
45' Гол
Влахович Душан
1:3
56' Гол
Ионице Артур
1:4
76' Гол
Эйссерик Валентин
76' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
83' Желтая карточка
Импрота Риккардо
90'+3
1
Монтипо
Лоренцо
16
Импрота
Риккардо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
7
Гайч
Адольфо
17
Капрари
Джанлука
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лукас
II
22
Касерес
Мартин
92
Эйссерик
Валентин
78
Пульгар
Эрик
5
Бонавентура
Джакомо
23
Венути
Лоренцо
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
Беневенто
4-3-3
Фиорентина
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.19
2. Лападула Джанлука 4 0.15
3. Сау Марко 3 (1) 0.11
4. Летиция Гаэтано 3 0.11
5. Инсинье Роберто 2 0.07
6. Виола Николас 2 (1) 0.07
7. Кальдирола Лука 2 0.07
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.04
9. Туиа Алессандро 1 0.04
10. Ионице Артур 1 0.04
11. Фальке Яго 1 0.04
12. Импрота Риккардо 1 0.04
13. Гайч Адольфо 1 0.04
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Глик Камил 0 0
16. Барба Федерико 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 12 (3) 0.44
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.19
3. Миленкович Никола 3 0.11
4. Эйссерик Валентин 2 0.07
5. Рибери Франк 1 0.04
6. Бираги Кристиано 1 0.04
7. Бонавентура Джакомо 1 0.04
8. Кьеза Федерико 1 0.04
9. Касерес Мартин 1 0.04
10. Песселья Херман 1 0.04
11. Мартинес Лукас II 1 0.04
12. Куаме Кристиан 1 0.04
13. Кальехон Хосе 0 0
14. Дронговски Бартломей 0 0
15. Пульгар Эрик 0 0
16. Лирола Поль 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 9 1
2. Глик Камил 7 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 6 0
5. Ионице Артур 5 0
6. Дабо Брайан 5 0
7. Капрари Джанлука 3 1
8. Фулон Дам 4 0
9. Хетемай Перпарим 3 0
10. Туиа Алессандро 3 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Сау Марко 1 1
13. Маджио Кристиан 2 0
14. Лападула Джанлука 2 0
15. Инсинье Роберто 2 0
16. Монтипо Лоренцо 2 0
17. Депаоли Фабио 2 0
18. Летиция Гаэтано 1 0
19. Тельо Андрес 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Рибери Франк 5 0
5. Мартинес Лукас II 3 1
6. Миленкович Никола 3 1
7. Бонавентура Джакомо 4 0
8. Пульгар Эрик 4 0
9. Валеро Борха 3 0
10. Роша Игор II 3 0
11. Чеккерини Федерико 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 7.41% (2) 7.41% (2) 25.93% (7) 33.33% (9) 7.41% (2) 18.52% (5)
 Фиорентина 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома
Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя
Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Фиорентина 0:1 Беневенто Серия A Фиорентина 0:3 Беневенто Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:3 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
13. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
14. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Беневенто 6.8% (10)
X 45.6% (67)
Фиорентина 47.6% (70)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.00 3.24 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.22 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 13.00 1.05
  10.28 5.05 1.34

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.40 1.07 4.04 1.24 2.73 1.46 2.01 1.93 1.56 2.42 1.32 3.40 1.19 4.70 1.08 7.80
7.60 1.05 6.60 1.08 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.17 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.30 1.06 6.85 1.00 11.00
8.80 1.05 6.60 1.09 6.50 1.11 5.10 1.16 1.99 1.88 5.30 1.15 1.69 2.17 4.00 1.24 4.00 1.24 2.75 1.44 3.00 1.38 1.92 1.87 1.40 2.90 1.12 6.10 1.09 7.20 1.01 21.00 1.01 21.00
3.26 1.37 2.78 1.47 2.37 1.62 1.96 1.93 2.42 1.60 2.11 1.78 3.77 1.29 2.48 1.57 2.01 1.87 3.58 1.31 2.88 1.45 2.07 1.82 2.72 1.49 2.22 1.70 1.71 2.21 1.45 2.86 1.58 2.46 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.20 1.67 1.51 2.56 1.24 4.04 1.09 7.40
2.62 1.49 1.78 2.04 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
1.74 2.10 2.04 1.77 1.35 3.15 1.40 2.90 1.05 10.50 1.03 14.00
2.75 1.48 2.25 1.69 1.75 2.16 1.48 2.77 1.83 2.05 1.52 2.63 1.21 4.61 1.23 4.34 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.86 1.94 1.42 2.83 1.19 4.74
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.25
2.80 1.38 1.73 2.00 1.31 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.78
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
5.00 1.19
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.55 1.27
Где смотреть матч Беневенто 1:4 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 1:4 Фиорентина

Исход игры
Беневенто
6.8% (10)
Ничья
45.6% (67)
Фиорентина
47.6% (70)
Тотал 2.5
Больше
38.19% (55)
Меньше
61.81% (89)
Обе команды забьют
Да
80.56% (116)
Нет
19.44% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (61)
1:2 Фиорентина
27.9% (41)
0:1 Фиорентина
11.6% (17)
1:3 Фиорентина
3.4% (5)
2:1 Беневенто
3.4% (5)
1:0 Беневенто
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Фиорентина
1.4% (2)
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