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Дженоа
1:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
8' Гол
Пандев Горан
10' Желтая карточка
Пандев Горан
28' Желтая карточка
Кришито Доменико
1:1
30' Пенальти
Де Пауль Родриго
74' Желтая карточка
Бадель Милан
90' Желтая карточка
Несторовски Илья
90'+4
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
19
Пандев
Горан
61
Шомуродов
Элдор
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
32
Льоренте
Фернандо
Дженоа
3-5-2
Удинезе
3-5-1-1

Ход матча

8'
Пандев Горан
(Стротман Кевин)
1:0
10'
Пандев Горан
 
28'
Кришито Доменико
 
30'
1:1
Де Пауль Родриго
63'
 
Макенго Жан-Виктор
Арслан Толгай-Али
70'
Скамачча Джанлука
Пандев Горан
 
74'
Бадель Милан
 
81'
 
Несторовски Илья
Льоренте Фернандо
82'
Бехрами Валон
Стротман Кевин
 
89'
Пьяца Марко
Шомуродов Элдор
 
90'
 
Несторовски Илья

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.33
2. Пандев Горан 4 0.15
3. Шомуродов Элдор 3 0.11
4. Пьяца Марко 3 0.11
5. Дзаппакоста Давиде 2 0.07
6. Скамачча Джанлука 2 0.07
7. Бадель Милан 1 0.04
8. Зайц Миха 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 6 (3) 0.22
2. Перейра Роберто 3 0.11
3. Окака Стефано 3 0.11
4. Пуссетто Игнасио 3 0.11
5. Несторовски Илья 2 0.07
6. Ласанья Кевин 2 0.07
7. Арслан Толгай-Али 2 0.07
8. Форестьери Фернандо 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Льоренте Фернандо 1 0.04
12. Зеегелаар Марвин 1 0.04
13. Нюйтинк Брэм 1 0.04
14. Бекао Родриго 1 0.04
15. Оуведжан Томас 0 0
16. Молина Науэль 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 7 0
2. Гольданига Эдоардо 7 0
3. Мазиелло Андреа 5 0
4. Дестро Маттиа 5 0
5. Бани Маттиа 5 0
6. Пандев Горан 4 0
7. Кришито Доменико 4 0
8. Стротман Кевин 4 0
9. Гильоне Паоло 4 0
10. Радованович Иван 3 0
11. Зайц Миха 3 0
12. Перин Маттиа 1 1
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Сапата Кристиан 1 0
19. Скамачча Джанлука 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Зеегелаар Марвин 6 0
3. Самир Каэтано 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Де Пауль Родриго 3 1
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Несторовски Илья 1 0
16. Ласанья Кевин 1 0
17. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 17.86% (5) 17.86% (5) 7.14% (2) 32.14% (9) 14.29% (4) 10.71% (3)
 Удинезе 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона
Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе
Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Удинезе: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A
Дженоа 2:2 Удинезе Серия A Дженоа 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
12. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
13. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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  • — Вылет в Серию Б
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Дженоа 29.3% (43)
X 47.6% (70)
Удинезе 23.1% (34)
Все прогнозы
2.38 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.62 3.07 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.04 2.51
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 1.13 10.50
  6.85 1.45 4.80

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.12 3.24 1.34 2.24 1.65 1.73 2.28 1.38 3.03 1.20 4.50 1.11 6.40 1.05 10.00 1.01 15.00
6.00 1.08 5.20 1.14 2.52 1.50 1.92 1.88 1.55 2.62 1.25 3.95 1.17 4.80 1.04 8.80 1.03 9.10
6.40 1.09 5.20 1.16 2.60 1.52 2.28 1.67 1.97 1.93 1.67 2.26 1.15 5.30 1.87 1.92 1.40 2.90 1.12 4.75 1.12 7.77 1.02 6.50 1.09 7.20 0.00 24.00
7.69 1.11 2.77 1.50 2.40 1.63 2.03 1.88 3.00 1.42 1.52 2.62 1.30 3.63 1.62 2.37 1.41 3.04 1.48 2.77 1.53 2.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.95 1.85 1.39 3.00 1.18 4.88 1.06 9.50
2.36 1.59 1.56 2.43 1.29 3.60 1.07 8.70 1.05 9.90
1.55 2.45 1.27 3.75 1.06 9.10 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
2.54 1.57 2.09 1.83 1.61 2.44 1.41 3.14 1.99 1.89 1.63 2.36 1.28 3.83 1.31 3.61 1.16 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.56 1.47 1.65 2.22 1.32 3.30 1.13 6.00
3.04 1.38 2.04 1.78 1.47 2.68 1.16 5.15 1.11 6.60
3.50 1.30 2.11 1.73 1.45 2.40 1.19 4.12 1.13 5.13

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.24 1.62
2.14 1.71
Букмекер Да Нет
5.70 1.14
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.20 1.24
Где смотреть матч Дженоа 1:1 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Удинезе

Исход игры
Дженоа
29.3% (43)
Ничья
47.6% (70)
Удинезе
23.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
34.03% (49)
Меньше
65.97% (95)
Обе команды забьют
Да
79.86% (115)
Нет
20.14% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (66)
2:1 Дженоа
17.7% (26)
1:2 Удинезе
11.6% (17)
0:1 Удинезе
9.5% (14)
1:0 Дженоа
8.2% (12)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Дженоа
1.4% (2)
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