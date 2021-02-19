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Брест
 
Позже

Стадион:
Лион
16
Сибуа
Себастьен
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
23
Эрей
Кристоф
5
Шардонне
Брендан
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
8
Ласне
Пол
7
Белькебла
Арис
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
2
Диоманде
Синали
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
7
Экамби
Карл
Токо
10
Депай
Мемфис
8
Ауа
Уссем
Брест
4-4-2
Лион
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.28
2. Мунье Стив 6 (1) 0.24
3. Февр Ромен 5 (1) 0.2
4. Кардона Ирвин 5 0.2
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.16
6. Перро Ромен 3 0.12
7. Ле Дуарон Жереми 1 0.04
8. Шардонне Брендан 1 0.04
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
11. Фоссурье Жюльен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 13 (6) 0.52
2. Экамби Карл Токо 11 0.44
3. Кадевере Тино 9 0.36
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.12
5. Пакета Лукас 3 0.12
6. Дюбуа Лео 2 0.08
7. Фильо Марсело 2 0.08
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Белькебла Арис 4 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
4. Дюверн Жан-Кевин 4 0
5. Шардонне Брендан 2 1
6. Эрей Кристоф 3 0
7. Онора Франк 3 0
8. Фоссурье Жюльен 2 0
9. Шарбонье Гаэтан 2 0
10. Мунье Стив 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 4 1
3. Корне Максвелл 5 0
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Диоманде Синали 2 0
14. Бар Мельвен 0 1
15. Лопеш Антони 1 0
16. Депай Мемфис 1 0
17. Андерсен Йоаким 1 0
18. Какере Максанс 1 0
19. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 17.14% (6) 17.14% (6) 22.86% (8) 8.57% (3) 5.71% (2) 28.57% (10)
 Лион 6.38% (3) 17.02% (8) 31.91% (15) 10.64% (5) 21.28% (10) 12.77% (6)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест
Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион
Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион

Последние игры между собой

Брест: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 3
Лион: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 0
Лион 2:2 Брест Лига 1 Лион 3:1 Брест Кубок лиги Брест 2:2 Лион Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1
Лион 1:0 Брест Лига 1 Лион 1:1 Брест Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Марсель Заявка 24 10 7 7 32 - 28 37
7. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
8. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
9. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 25 9 4 12 37 - 44 31
13. Ницца Заявка 25 8 5 12 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
9. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
12. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 12 19
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брест - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Брест 5% (7)
    X 8.6% (12)
    Лион 86.4% (121)
    Все прогнозы
    1.96 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Лион
    5.90
    4.70
    1.55
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.90 4.70 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяВторой тайм
    Букмекер 6 6
    1.04 8.20
    Букмекер 3 3
    1.19 4.80
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    Прогнозы на матч Брест - Лион

    Исход игры
    Брест
    5% (7)
    Ничья
    8.6% (12)
    Лион
    86.4% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.93% (89)
    Меньше
    34.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (93)
    Нет
    31.11% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    50% (70)
    0:2 Лион
    14.3% (20)
    0:1 Лион
    11.4% (16)
    1:3 Лион
    7.1% (10)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    1:0 Брест
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    2:3 Лион
    1.4% (2)
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