Брест
Позже
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Лион
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|7
|0.28
|2.
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.24
|3.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.2
|4.
|Кардона Ирвин
|5
|0.2
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.16
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.12
|7.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.04
|8.
|Шардонне Брендан
|1
|0.04
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.04
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.04
|11.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|13 (6)
|0.52
|2.
|Экамби Карл Токо
|11
|0.44
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.36
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.12
|5.
|Пакета Лукас
|3
|0.12
|6.
|Дюбуа Лео
|2
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|3
|1
|2.
|Белькебла Арис
|4
|0
|3.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|5.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|6.
|Эрей Кристоф
|3
|0
|7.
|Онора Франк
|3
|0
|8.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|9.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|10.
|Мунье Стив
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Перро Ромен
|2
|0
|14.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|4
|1
|3.
|Корне Максвелл
|5
|0
|4.
|Бруно Моура
|4
|0
|5.
|Ауа Уссем
|2
|1
|6.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|9.
|Пакета Лукас
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Диоманде Синали
|2
|0
|14.
|Бар Мельвен
|0
|1
|15.
|Лопеш Антони
|1
|0
|16.
|Депай Мемфис
|1
|0
|17.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|18.
|Какере Максанс
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|5.71% (2)
|28.57% (10)
|Лион
|6.38% (3)
|17.02% (8)
|31.91% (15)
|10.64% (5)
|21.28% (10)
|12.77% (6)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест
Лион Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион
Последние игры между собой
Брест: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 3
Лион: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Марсель
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 28
|37
|7.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|10.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|11.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 29
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 44
|31
|13.
|Ницца
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|5.90
|4.70
|1.55
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брест - Лион
Исход игры
Брест
5% (7)
Ничья
8.6% (12)
Лион
86.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
68.89% (93)
Нет
31.11% (42)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (70)
0:2 Лион
14.3% (20)
0:1 Лион
11.4% (16)
1:3 Лион
7.1% (10)
1:1 Ничья
3.6% (5)
1:0 Брест
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Лион
1.4% (2)
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