  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Сент-Этьен
1:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
72' Гол
Туре Эль Билал
79' Желтая карточка
Мбюкю Натанаэль
88' Желтая карточка
Думбия Мусса
1:1
89' Гол
Аби Шарль
90'+4
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
33
Гурна-Дуат
Лукас
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
14
Модест
Антони
10
Хазри
Вахби
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
3
Конан
Гислен
23
Кассама
Морету
21
Мбюкю
Натанаэль
8
Кутеса
Дерек
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
Сент-Этьен
4-4-2
Реймс
4-1-4-1

Ход матча

46'
Норден Арно
Хазри Вахби
 
46'
Аушиш Адиль
Гурна-Дуат Лукас
 
59'
Аби Шарль
Модест Антони
 
59'
 
Думбия Мусса
Кутеса Дерек
60'
 
Туре Эль Билал
Зенели Арбер
72'
0:1
Туре Эль Билал
(Думбия Мусса)
79'
Юссуф Зейду
Камара Махди
 
79'
 
Мбюкю Натанаэль
80'
 
Драмме Муамаду
Диа Булайе
88'
 
Думбия Мусса
89'
Аби Шарль
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 4 (2) 0.15
2. Амума Ромен 4 0.15
3. Норден Арно 3 0.12
4. Камара Махди 3 0.12
5. Аби Шарль 3 0.12
6. Аушиш Адиль 2 0.08
7. Неу Иван 1 0.04
8. Дебюши Матьё 1 0.04
9. Мукуди Ароль 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.46
2. Зенели Арбер 3 0.12
3. Кафаро Матьё 3 0.12
4. Туре Эль Билал 3 0.12
5. Мбюкю Натанаэль 2 0.08
6. Абдельамид Юнис 2 0.08
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Думбия Мусса 0 0
14. Сирхейс Кай 0 0
15. Конан Гислен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Амума Ромен 5 0
3. Гурна-Дуат Лукас 5 0
4. Колодзейчак Тимоти 3 1
5. Хазри Вахби 3 1
6. Буанга Денис 4 0
7. Мукуди Ароль 4 0
8. Дебюши Матьё 3 0
9. Камара Махди 3 0
10. Будебуз Ряд 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Аби Шарль 1 0
21. Фофана Уэсли 1 0
22. Сидибе Абдулайе 1 0
23. Габар Баптист 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 9 1
2. Кассама Морету 7 2
3. Шавалерин Ксавье 6 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Фокет Томас 3 0
6. Конан Гислен 3 0
7. Мбюкю Натанаэль 3 0
8. Туре Эль Билал 3 0
9. Бериша Валон 2 0
10. Абдельамид Юнис 2 0
11. Кутеса Дерек 2 0
12. Кафаро Матьё 2 0
13. Сирхейс Кай 2 0
14. Де Смет Тибо 2 0
15. Донис Анастасиос 0 1
16. Райкович Предраг 1 0
17. Думбия Мусса 1 0
18. Хорнби Фрэйзер 1 0
19. Диа Булайе 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 16.67% (4) 25% (6) 12.5% (3)
 Реймс 27.59% (8) 10.34% (3) 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант
Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен
Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже
Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Реймс 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Реймс 0:2 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Марсель Заявка 24 10 7 7 32 - 28 37
7. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
8. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
9. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Ницца Заявка 25 8 5 12 30 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
9. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
12. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 12 19
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Люка Гурна-Дуат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 48%, Реймс: 52%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бериша Валон
  • 44'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Трауко Мигель из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 41'
    Модест Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Реймс: 51%.
  • 40'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Райкович Предраг держит все под контролем
  • 38'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Камара Махди из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 38'
    Реймс контролирует мяч.
  • 37'
    Неу Иван из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Буанга Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Кассама Морету из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Люка Гурна-Дуат
  • 36'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 36'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 48%, Реймс: 52%.
  • 36'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Трауко Мигель из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 35'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 34'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Трауко Мигель из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    34'
    Натанаэль Мбуку наказан за толчок Камара Махди
  • 33'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
  • 31'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Камара Махди из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Реймс: 51%.
  • 30'
    Натанаэль Мбуку бьет ножницами в створ ворот, но Мулен Жесси не дал случится отличному голу!
  • 30'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Буанга Денис бьет со штрафного в створ, но Райкович Предраг держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    28'
    Диа Булайе из команды Реймс играет слишком грубо. Люка Гурна-Дуат оказался на газоне.
  • 28'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Сиссе Папе Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Реймс: 51%.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок из команды Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 22'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Камара Махди из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Реймс: 51%.
  • 20'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 17'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 15'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Реймс: 51%.
  • 15'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    13'
    Райкович Предраг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Трауко Мигель из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    12'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 11'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
  • 11'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Неу Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 10'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Реймс: 51%.
  • 10'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 9'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Камара Махди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Бериша Валон наказан за толчок Дебюши Матьё
  • 8'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 7'
    Трауко Мигель из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Модест Антони из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 25%, Реймс: 75%.
  • 4'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Кутеса Дерек наказан за толчок Сиссе Папе Абу
  • 3'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Победитель

Основное время
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  37.32 5.90 1.19

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.08 1.81 1.72 2.19 1.37 3.22 1.80 2.08 1.40 3.06 1.23 4.44 1.33 3.43 1.85 2.07 1.65 2.37 1.48 2.83 1.23 4.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.19 4.98 2.14 1.79 1.65 2.35 1.43 3.02 1.35 3.49
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