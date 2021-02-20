Сент-Этьен
1:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Реймс
0:1
72' ГолТуре Эль Билал
79' Желтая карточкаМбюкю Натанаэль
88' Желтая карточкаДумбия Мусса
1:1
89' ГолАби Шарль
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
72'
0:1
79'
88'
89'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|4 (2)
|0.15
|2.
|Амума Ромен
|4
|0.15
|3.
|Норден Арно
|3
|0.12
|4.
|Камара Махди
|3
|0.12
|5.
|Аби Шарль
|3
|0.12
|6.
|Аушиш Адиль
|2
|0.08
|7.
|Неу Иван
|1
|0.04
|8.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|9.
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.46
|2.
|Зенели Арбер
|3
|0.12
|3.
|Кафаро Матьё
|3
|0.12
|4.
|Туре Эль Билал
|3
|0.12
|5.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.08
|6.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.08
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0.04
|8.
|Фас Ваут
|1
|0.04
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.04
|10.
|Манетси Маршал
|1
|0.04
|11.
|Бериша Валон
|0
|0
|12.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|13.
|Думбия Мусса
|0
|0
|14.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|15.
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Амума Ромен
|5
|0
|3.
|Гурна-Дуат Лукас
|5
|0
|4.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|5.
|Хазри Вахби
|3
|1
|6.
|Буанга Денис
|4
|0
|7.
|Мукуди Ароль
|4
|0
|8.
|Дебюши Матьё
|3
|0
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|17.
|Норден Арно
|1
|0
|18.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|19.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|20.
|Аби Шарль
|1
|0
|21.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|22.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|23.
|Габар Баптист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|9
|1
|2.
|Кассама Морету
|7
|2
|3.
|Шавалерин Ксавье
|6
|0
|4.
|Манетси Маршал
|4
|1
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Конан Гислен
|3
|0
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|9.
|Бериша Валон
|2
|0
|10.
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|12.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|14.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|15.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|16.
|Райкович Предраг
|1
|0
|17.
|Думбия Мусса
|1
|0
|18.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|19.
|Диа Булайе
|1
|0
|20.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|21.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|25% (6)
|12.5% (3)
|Реймс
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант
Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен
Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Марсель
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 28
|37
|7.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|10.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|11.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 29
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Ницца
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.35
|2.90
|3.55
|
|37.32
|5.90
|1.19
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