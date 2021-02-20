Нант
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
Марсель
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Nasser Larguet
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.2
|2.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.2
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.12
|4.
|Бамба Кадер
|3
|0.12
|5.
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.12
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.08
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|14.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|15.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.29
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.17
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.13
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.13
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.08
|6.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.08
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.08
|8.
|Радоньич Неманья
|2
|0.08
|9.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|10.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|11.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|12.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|15.
|Энрике Луис III
|0
|0
|16.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|17.
|Камара Бубакар
|0
|0
|18.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|5
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|6.
|Луза Имран
|3
|1
|7.
|Блас Людовик
|4
|0
|8.
|Траоре Шарль
|4
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|10.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|11.
|Аппиа Деннис
|2
|0
|12.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|14.
|Лафон Альбан
|2
|0
|15.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|16.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|17.
|Эмон Рено
|1
|0
|18.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|19.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|6
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|7
|0
|3.
|Сакаи Хироки
|6
|0
|4.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|5.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|6.
|Пайе Димитри
|2
|2
|7.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|9.
|Амави Жордан
|3
|1
|10.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|11.
|Камара Бубакар
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|12% (3)
|24% (6)
|12% (3)
|4% (1)
|12% (3)
|36% (9)
|Марсель
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант
Марсель Последние 20 матчей: +7 =4 -9Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Нант 3:2 Марсель Лига 1 Нант 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Нант Лига 1 Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Нант Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Марсель
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 28
|37
|7.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|10.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|11.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 29
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Ницца
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.85
|3.25
|2.55
|
|2.59
|3.13
|3.17
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