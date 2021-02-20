Нант
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Марсель
32' Желтая карточкаТраоре Шарль
43' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
1:0
50' ГолБлас Людовик
1:1
69' ГолПайе Димитри
74' Желтая карточкаЧиривелла Педро
88' Желтая карточкаАльваро Гонсалес II
88' Желтая карточкаБамба Кадер
90' Красная карточкаСакаи Хироки
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Nasser Larguet
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
50'
1:0
69'
1:1
74'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|6
|0.23
|2.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.19
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.12
|4.
|Бамба Кадер
|3
|0.12
|5.
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.12
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.08
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|14.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|15.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.28
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.16
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.16
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.12
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.08
|6.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.08
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.08
|8.
|Радоньич Неманья
|2
|0.08
|9.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|10.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|11.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|12.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|15.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|18.
|Камара Бубакар
|0
|0
|19.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|5
|0
|5.
|Траоре Шарль
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|10.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|11.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|12.
|Аппиа Деннис
|2
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Лафон Альбан
|2
|0
|16.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|17.
|Эмон Рено
|1
|0
|18.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|19.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|6
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|7
|0
|3.
|Сакаи Хироки
|6
|0
|4.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|5.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|6.
|Пайе Димитри
|2
|2
|7.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|9.
|Амави Жордан
|3
|1
|10.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|11.
|Камара Бубакар
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|12% (3)
|24% (6)
|12% (3)
|4% (1)
|12% (3)
|36% (9)
|Марсель
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант
Марсель Последние 20 матчей: +7 =4 -9Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Нант 3:2 Марсель Лига 1 Нант 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Нант Лига 1 Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Нант Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|10.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|11.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 29
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Ницца
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|1:1 Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Марсель
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Нант
|1:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|17.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.85
|3.25
|2.55
|
|8.16
|1.28
|7.10
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