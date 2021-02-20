Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Выглядело как неплохой момент. Траоре Шарль из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

43' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Гуйе Пап из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Удар от ворот произведет Марсель

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Нант

38' Удар от ворот произведет Марсель

37' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Марсель

36' Луза Имран не смог попасть в створ ударом издали

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ahmadou Bamba Dieng из команды Марсель в офсайде

34' Луис Энрике из команды Марсель делает пас партнеру.

34' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Траоре Шарль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

23' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ahmadou Bamba Dieng из команды Марсель в офсайде

20' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Марсель

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Марсель

14' Нагатомо Юто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Нагатомо Юто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Нант

12' Ahmadou Bamba Dieng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

9' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

7' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

5' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Марсель

3' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Марсель начинает с центра поля