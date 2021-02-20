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  3. Франция
Нант
1:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
32' Желтая карточка
Траоре Шарль
43' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
1:0
50' Гол
Блас Людовик
1:1
69' Гол
Пайе Димитри
74' Желтая карточка
Чиривелла Педро
88' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
88' Желтая карточка
Бамба Кадер
90' Красная карточка
Сакаи Хироки
90'+6
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
19
Туре
Абдулайе
5
Чиривелла
Педро
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
24
Хауи
Саиф-Эдин
10
Пайе
Димитри
11
Энрике
Луис
III
37
Бамба
Дьенг
Амаду
Нант
4-4-2
Марсель
4-2-3-1

Ход матча

32'
Траоре Шарль
 
43'
Кастеллетто Жан-Шарль
 
46'
 
Ронжье Валентин
Энрике Луис III
46'
 
Жермен Валер
Бамба Дьенг Амаду
50'
Блас Людовик
1:0
67'
Бамба Кадер
Саймон Мозес
 
69'
1:1
Пайе Димитри
(Нагатомо Юто)
74'
Чиривелла Педро
 
79'
 
Кюизанс Микаэль
Камара Бубакар
82'
Эмон Рено
Коло-Муани Рандаль
 
82'
Коко Маркус
Луза Имран
 
88'
 
Альваро Гонсалес II
88'
Бамба Кадер
 
90'
 
Амави Жордан
Нагатомо Юто
90'
 
Сакаи Хироки
90'
 
Лирола Поль
Хауи Саиф-Эдин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 6 0.23
2. Луза Имран 5 (4) 0.19
3. Коло-Муани Рандаль 3 0.12
4. Бамба Кадер 3 0.12
5. Саймон Мозес 3 (1) 0.12
6. Эмон Рено 2 0.08
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Фабио да Сильва 0 0
14. Коршья Себастьен 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.28
2. Пайе Димитри 4 0.16
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.16
4. Жермен Валер 3 0.12
5. Сансон Морган 2 0.08
6. Хауи Саиф-Эдин 2 0.08
7. Чалета-Цар Дуе 2 0.08
8. Радоньич Неманья 2 0.08
9. Альваро Гонсалес II 1 0.04
10. Ронжье Валентин 1 0.04
11. Милик Аркадиуш 1 0.04
12. Амави Жордан 1 0.04
13. Гуйе Пап 1 0.04
14. Балерди Леонардо 1 0.04
15. Нагатомо Юто 0 0
16. Энрике Луис III 0 0
17. Сакаи Хироки 0 0
18. Камара Бубакар 0 0
19. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Траоре Шарль 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Коршья Себастьен 3 0
10. Чиривелла Педро 3 0
11. Коло-Муани Рандаль 3 0
12. Аппиа Деннис 2 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Кулибали Калифа 1 0
17. Эмон Рено 1 0
18. Ндилю Бридж 1 0
19. Бамба Кадер 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 6 1
2. Альваро Гонсалес II 7 0
3. Сакаи Хироки 6 0
4. Ронжье Валентин 6 0
5. Балерди Леонардо 4 1
6. Пайе Димитри 2 2
7. Бенедетто Дарио 2 2
8. Чалета-Цар Дуе 5 0
9. Амави Жордан 3 1
10. Хауи Саиф-Эдин 4 0
11. Камара Бубакар 4 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 12% (3) 24% (6) 12% (3) 4% (1) 12% (3) 36% (9)
 Марсель 19.35% (6) 12.9% (4) 22.58% (7) 16.13% (5) 6.45% (2) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант
Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест
Марсель Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ
Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту

Последние игры между собой

Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Марсель 3:1 Нант Лига 1 Марсель 1:3 Нант Лига 1 Нант 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Нант Лига 1
Нант 3:2 Марсель Лига 1 Нант 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Нант Лига 1 Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Нант Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Марсель 1:1 Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
8. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
9. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Ницца Заявка 25 8 5 12 30 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант 1:1 Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Марсель 1:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
9. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
12. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Нант 1:1 Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
17. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель 1:1 Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант 1:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.25 2.55
  8.16 1.28 7.10

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.78 1.47 2.29 1.67 1.79 2.10 1.50 2.68 1.99 1.89 1.62 2.37 1.26 3.98 1.77 2.13 1.30 3.67 1.16 5.58 1.22 4.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
1.15 5.80 1.38 3.15 1.13 6.39 1.41 3.03
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