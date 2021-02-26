Ренн
1:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Роазон Парк
Ницца
0:1
19' ПенальтиГуйри Амин
37' Желтая карточкаНсоки Стенли
1:1
39' ГолТерье Мартен
56' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
1:2
58' ГолДанилюк Флавиус
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
28
Будауи
Хишем
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
-
28 Будауи ХишемНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
37'
39'
1:1
56'
58'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|4
|0.15
|2.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.15
|3.
|Гирасси Серу
|4
|0.15
|4.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.15
|5.
|Эну Адриен
|4
|0.15
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.12
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.12
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.04
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.04
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|10 (4)
|0.37
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.15
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.11
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.07
|5.
|Лопеш Рони
|2
|0.07
|6.
|Маолида Мизиан
|2
|0.07
|7.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|8.
|Будауи Хишем
|1
|0.04
|9.
|Ндой Дан
|1
|0.04
|10.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.04
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.04
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|13.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.04
|14.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|15.
|Селлуки Малик
|1
|0.04
|16.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|4.
|Мауасса Фет
|4
|0
|5.
|Терье Мартен
|2
|1
|6.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|7.
|Траоре Амари
|3
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|9.
|Гренье Клеман
|2
|0
|10.
|Мартин Йонас
|2
|0
|11.
|Агер Наиф
|2
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|14.
|Боэ Саша
|0
|1
|15.
|Сален Ромен
|1
|0
|16.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|17.
|Эну Адриен
|1
|0
|18.
|Гирасси Серу
|1
|0
|19.
|Докю Жереми
|1
|0
|20.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|3.
|Гуйри Амин
|5
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|4
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|9.
|Данте Бонфим
|2
|0
|10.
|Камара Ассан
|2
|0
|11.
|Данило Барбоза
|2
|0
|12.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|22.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|23.
|Селлуки Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
|Ницца
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|10% (3)
|20% (6)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн
Ницца Последние 20 матчей: +4 =3 -13Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ницца: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|57 - 17
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 37
|52
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|8.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|9.
|Ренн
|1:2 Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Ницца
|2:1 Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|16.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|25 - 51
|24
|18.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|31 - 50
|23
|19.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|1:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|2:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 27
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ницца
|2:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|7.
|Ренн
|1:2 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|8.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн 1:2 Ницца
Исход игры
Ренн
81.5% (123)
Ничья
15.9% (24)
Ницца
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.27% (67)
Меньше
54.73% (81)
Обе команды забьют
Да
57.43% (85)
Нет
42.57% (63)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.4% (58)
1:0 Ренн
34.4% (52)
1:1 Ничья
12.6% (19)
2:0 Ренн
4.6% (7)
1:2 Ницца
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Ренн
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!