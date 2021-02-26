  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
1:2
Второй тайм: 82'

Стадион:
Ницца
0'
0:1
19' Пенальти
Гуйри Амин
37' Желтая карточка
Нсоки Стенли
1:1
39' Гол
Терье Мартен
56' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
1:2
58' Гол
Данилюк Флавиус
82'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
2
Нсоки
Стенли
7
Маолида
Мизиан
10
Клод-Морис
Алексис
6
Шнайдерлин
Морган
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
28
Будауи
Хишем
Ренн
4-3-3
Ницца
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Гуйри Амин
37'
 
Нсоки Стенли
39'
Терье Мартен
1:1
56'
 
Тодибо Жан-Клер
58'
1:2
Данилюк Флавиус
(Гуйри Амин)
65'
Далберт Эстеван
Трюффер Адриен
 
65'
Буриго Бенжамен
Камавинга Эдуардо
 
67'
 
Лис-Мелу Пьерр
Будауи Хишем
79'
 
Тюрам Кефрен
Нсоки Стенли
79'
Эну Адриен
Гренье Клеман
 
79'
Дель Кастильо Ромен
Терье Мартен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 4 0.15
2. Буриго Бенжамен 4 0.15
3. Гирасси Серу 4 0.15
4. Да Сильва Дамьен 4 0.15
5. Эну Адриен 4 0.15
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.12
7. Агер Наиф 3 0.12
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 10 (4) 0.37
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.15
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.11
4. Данте Бонфим 2 0.07
5. Лопеш Рони 2 0.07
6. Маолида Мизиан 2 0.07
7. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Данилюк Флавиус 1 0.04
14. Тюрам Кефрен 1 0.04
15. Селлуки Малик 1 0.04
16. Камара Ассан 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Да Сильва Дамьен 6 0
3. Буриго Бенжамен 6 0
4. Мауасса Фет 4 0
5. Терье Мартен 2 1
6. Тэт Флавьен 3 0
7. Траоре Амари 3 0
8. Камавинга Эдуардо 3 0
9. Гренье Клеман 2 0
10. Мартин Йонас 2 0
11. Агер Наиф 2 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Соппи Брэндон 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Лис-Мелу Пьерр 3 0
8. Тодибо Жан-Клер 3 0
9. Данте Бонфим 2 0
10. Камара Ассан 2 0
11. Данило Барбоза 2 0
12. Дольберг Каспер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0
23. Селлуки Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 9.68% (3) 19.35% (6) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6) 29.03% (9)
 Ницца 6.67% (2) 23.33% (7) 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн
Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн
Ницца Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца
Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ницца: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ницца 0:1 Ренн Лига 1 Ницца 3:2 Ренн Товарищеские матчи Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Ницца Лига 1
Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 26 17 3 6 57 - 17 54
4. Монако Заявка 26 16 4 6 54 - 37 52
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
8. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
9. Ренн 1:2 Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Ницца 2:1 Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
14. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
15. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним Заявка 26 7 3 16 25 - 51 24
18. Лорьян Заявка 26 6 5 15 31 - 50 23
19. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн 1:2 Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца 2:1 Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 13 3 1 9 15 - 27 10
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
4. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ницца 2:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
7. Ренн 1:2 Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
8. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
9. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
10. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ренн 81.5% (123)
X 15.9% (24)
Ницца 2.6% (4)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Ницца
18.00
4.50
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 3.60 1.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.85 3.45 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.32 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.50 1.30
  10.64 3.53 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.15 1.36 2.38 1.59 1.72 2.13 1.27 3.80 1.09 7.60
7.50 1.05 6.50 1.08 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
7.67 1.05 7.10 1.09 4.90 1.17 3.60 1.28 1.92 1.94 3.50 1.30 2.40 1.57 1.60 2.33 1.12 2.27 1.31 3.35 1.07 8.40 1.05 9.50 0.00 21.00
3.24 1.38 2.59 1.53 2.20 1.72 3.05 1.40 2.34 1.64 3.00 1.41 2.36 1.63 1.80 2.08 2.31 1.66 1.89 1.99 1.46 2.83 1.31 3.62 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.74 2.02 1.35 3.05 1.07 7.40
2.59 1.50 1.74 2.09 1.36 3.12 1.10 6.80 1.07 8.20
6.85 1.07 4.44 1.20 1.33 2.20 1.03 12.00 1.11 6.50
2.61 1.53 2.14 1.76 1.65 2.32 1.42 2.98 1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 4.98 1.18 5.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.26 1.15 5.00
3.45 1.31 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.16 5.45
3.60 1.28 2.22 1.65 1.53 2.27 1.17 3.82 1.15 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.90 1.24
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Ренн 1:2 Ницца

Исход игры
Ренн
81.5% (123)
Ничья
15.9% (24)
Ницца
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.27% (67)
Меньше
54.73% (81)
Обе команды забьют
Да
57.43% (85)
Нет
42.57% (63)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.4% (58)
1:0 Ренн
34.4% (52)
1:1 Ничья
12.6% (19)
2:0 Ренн
4.6% (7)
1:2 Ницца
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Ренн
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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