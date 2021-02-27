  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
1:0
Перерыв

Стадион:
Метц
0'
1:0
14' Гол
Калу Сэмьюэл
1
Костиль
Бенуа
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
4
Мешер
Андре
20
Сабали
Юссуф
15
Сери
Жан-Мишель
17
Зеркан
Мехди
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
24
Лейя-Исека
Аарон
Бордо
3-5-2
Метц
3-4-1-2

Ход матча

14'
Калу Сэмьюэл
(Сабали Юссуф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 6 0.22
2. Уден Реми 4 0.15
3. Калу Сэмьюэл 4 0.15
4. Башич Тома 4 0.15
5. Бен Арфа Хатем 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Сабали Юссуф 0 0
13. Косельни Лоран 0 0
14. Де Превиль Николя 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.22
2. Булая Фарид 5 0.19
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.15
4. Нгетт Опа 3 0.11
5. Яд Папа Ндиага 2 0.07
6. Гуйе Ламин 2 0.07
7. Сарр Пап 2 0.07
8. Маига Хабиб 1 0.04
9. Бойе Джон 1 0.04
10. Делен Тома 1 0.04
11. Вагнер да Силва 1 (1) 0.04
12. Куяте Кики 1 0.04
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Бенито Лорис 4 1
3. Кастро Пабло 5 0
4. Башич Тома 5 0
5. Адли Ясин 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Сабали Юссуф 3 0
8. Кватенг Энок 3 0
9. Калу Сэмьюэл 3 0
10. Зеркан Мехди 1 1
11. Бен Арфа Хатем 2 0
12. Бриан Джимми 2 0
13. Косельни Лоран 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Майя Джош 2 0
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 6 0
3. Куяте Кики 5 0
4. Бойе Джон 3 1
5. Лейя-Исека Аарон 4 0
6. Булая Фарид 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Пажо Венсан 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Бронн Дилан 2 0
16. Яд Папа Ндиага 2 0
17. Эмброуз Тьерри 1 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Метц 10% (3) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо
Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним
Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц
Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Метц 0:0 Бордо Лига 1 Метц 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:4 Бордо Лига 1
Бордо 2:0 Метц Лига 1 Бордо 3:0 Метц Лига 1 Метц 0:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Метц Лига 1 Метц 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 26 17 3 6 57 - 17 54
4. Монако Заявка 26 16 4 6 54 - 37 52
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
8. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
9. Метц 0:1 Заявка 27 10 8 9 31 - 26 38
10. Бордо 1:0 Заявка 27 10 6 11 28 - 31 36
11. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
14. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
15. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним Заявка 26 7 3 16 25 - 51 24
18. Лорьян Заявка 26 6 5 15 31 - 50 23
19. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Бордо 1:0 Заявка 14 6 4 4 13 - 12 22
7. Метц 0:1 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 13 3 1 9 15 - 27 10
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
4. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
7. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
8. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
9. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
10. Метц 0:1 Заявка 14 5 4 5 15 - 13 19
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо 1:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 54%, Метц: 46%.
  • 45'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Пап Матар Сарр из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 43'
    Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Бронн Дилан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Том Лаку из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 42'
    Уден Реми из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Калу Сэмьюэл мяча так и не получил
  • 42'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Хван Ый-Чжо
  • 40'
    Бордо контролирует мяч.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Метц: 45%.
  • 40'
    Шанс! Лейя-Исека Аарон из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 39'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    39'
    Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Метц пытается что-то создать.
  • 39'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    38'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо в офсайде
  • 38'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Уден Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Байсс Пол из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    36'
    Гуйе Ламин из команды Метц вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уден Реми не пострадал и надо продолжать игру!
  • 36'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Лейя-Исека Аарон наказан за толчок Мехди Зеркан
  • 35'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 53%, Метц: 47%.
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бордо контролирует мяч.
  • 33'
    Метц пытается что-то создать.
  • 33'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    31'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц в офсайде
  • 31'
    Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Метц контролирует мяч.
  • 30'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Метц: 44%.
  • 29'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Безумный фол. Хван Ый-Чжо грубо играет против соперника. Пострадал Бронн Дилан
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 28'
    Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Уден Реми из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 28'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 27'
    Шанс! Пап Матар Сарр из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 27'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    27'
    Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 26'
    Косельни Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Метц пытается что-то создать.
  • 26'
    Сери Жан-Мишель из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Мешер Андре наказан за толчок Гуйе Ламин
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    23'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц в офсайде
  • 22'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Том Лаку из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лейя-Исека Аарон
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Метц: 45%.
  • 20'
    Костиль Бенуа отбил мяч на угловой после удара Гуйе Ламин из штрафной площади.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мехди Зеркан наказан за толчок Сентонз Фабьен
  • 18'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Мехди Зеркан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 17'
    Сентонз Фабьен из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 17'
    Том Лаку нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 17'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Уден Реми из команды Бордо подал угловой слева.
  • 16'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Опасность предотвращена - Делен Тома из команды Метц вступил в отбор удачно
  • 16'
    Бордо начинает контратаку
  • 16'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 54%, Метц: 46%.
  • 15'
    Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Сабали Юссуф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Калу Сэмьюэл классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 14'
    Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
  • 14'
    Бордо имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Том Лаку из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ангбан Викторьен
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Уден Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 45%, Метц: 55%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Безумный фол. Куяте Кики грубо играет против соперника. Пострадал Калу Сэмьюэл
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Байсс Пол наказан за толчок Лейя-Исека Аарон
  • Фол, нарушение
    7'
    Лейя-Исека Аарон наказан за толчок Байсс Пол
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 70%, Метц: 30%.
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сабали Юссуф из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 2'
    Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    2'
    Мехди Зеркан из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Пап Матар Сарр пострадал.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 1'
    Шанс! Калу Сэмьюэл из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • 1'
    Мехди Зеркан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Бордо 70.1% (103)
X 24.5% (36)
Метц 5.4% (8)
Все прогнозы
2.56 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Метц
2.53
4.17
9.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 3.95 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.10 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.10 9.50
  1.45 4.17 9.70

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.07 5.40 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.27 3.76 1.18 4.55 1.05 8.30 1.03 8.90
7.80 1.07 6.10 1.14 4.05 1.23 2.85 1.42 1.73 2.14 1.75 2.05 1.31 3.35 1.33 4.44 1.12 8.80 1.09 10.00 1.02 13.00 1.01 16.50 0.00 24.00
7.80 1.11 2.73 1.49 3.60 1.31 2.90 1.44 2.08 1.81 1.75 2.16 1.51 2.64 1.20 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.43 1.56 1.61 2.32 1.32 3.38 1.07 8.40 1.05 9.80
1.55 2.45 1.31 1.92 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.50 1.57 2.05 1.83 1.58 2.46 1.38 3.16 1.17 5.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
2.12 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
5.80 1.35
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
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Где смотреть матч Бордо 1:0 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 1:0 Метц

Исход игры
Бордо
70.1% (103)
Ничья
24.5% (36)
Метц
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
59.72% (86)
Нет
40.28% (58)
Популярный счёт
2:1 Бордо
31.3% (46)
1:0 Бордо
24.5% (36)
1:1 Ничья
22.4% (33)
2:0 Бордо
10.9% (16)
1:2 Метц
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Метц
1.4% (2)
3:1 Бордо
1.4% (2)
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