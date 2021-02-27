Бордо
1:2
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Метц
1:0
14' ГолКалу Сэмьюэл
51' Желтая карточкаСентонз Фабьен
54' Желтая карточкаКосельни Лоран
57' Желтая карточкаБулая Фарид
1:1
72' ГолДелен Тома
1:2
90' ГолВагнер да Силва
24
Байсс
Пол
20
Сабали
Юссуф
17
Зеркан
Мехди
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Мара СекуНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
51'
54'
57'
72'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.22
|2.
|Уден Реми
|4
|0.15
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.15
|4.
|Башич Тома
|4
|0.15
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.04
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.04
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.04
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|11.
|Отавио II
|1
|0.04
|12.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|13.
|Косельни Лоран
|0
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.22
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.19
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.15
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.11
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.07
|6.
|Гуйе Ламин
|2
|0.07
|7.
|Делен Тома
|2
|0.07
|8.
|Вагнер да Силва
|2 (1)
|0.07
|9.
|Сарр Пап
|2
|0.07
|10.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|11.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.04
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|16.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Бенито Лорис
|4
|1
|3.
|Кастро Пабло
|5
|0
|4.
|Башич Тома
|5
|0
|5.
|Адли Ясин
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Косельни Лоран
|3
|0
|8.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|9.
|Кватенг Энок
|3
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|12.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|13.
|Бриан Джимми
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Майя Джош
|2
|0
|16.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|17.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|8
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|7
|0
|3.
|Булая Фарид
|5
|0
|4.
|Куяте Кики
|5
|0
|5.
|Бойе Джон
|3
|1
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|8.
|Делен Тома
|4
|0
|9.
|Пажо Венсан
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Бронн Дилан
|2
|0
|16.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|17.
|Эмброуз Тьерри
|1
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Метц
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо
Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|57 - 17
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 37
|52
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|7.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|16.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|25 - 51
|24
|18.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|31 - 50
|23
|19.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 27
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|7.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 1:2 Метц
Исход игры
Бордо
70.1% (103)
Ничья
24.5% (36)
Метц
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
59.72% (86)
Нет
40.28% (58)
Популярный счёт
2:1 Бордо
31.3% (46)
1:0 Бордо
24.5% (36)
1:1 Ничья
22.4% (33)
2:0 Бордо
10.9% (16)
1:2 Метц
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Метц
1.4% (2)
3:1 Бордо
1.4% (2)
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