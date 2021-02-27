  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
ПСЖ
0'
0:1
6' Гол
Кин Мойзе
24'
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
8
Эбимбе
Эрик
6
Шейх
Пап
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
15
Данилу
Перейра
12
Рафинья
Алькантара
23
Дракслер
Юлиан
7
Мбаппе
Килиан
18
Кин
Мойзе
Дижон
5-3-2
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Кин Мойзе
(Диалло Абду)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.22
2. Конате Мусса 4 (1) 0.15
3. Манга Экеле 2 0.07
4. Кулибали Сену 2 0.07
5. Музинга Нгонда 2 0.07
6. Эбимбе Эрик 1 0.04
7. Шедлер Орельен 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 16 (4) 0.59
2. Кин Мойзе 11 0.41
3. Неймар 6 (3) 0.22
4. Икарди Мауро 5 0.19
5. Ди Мария Анхель 4 0.15
6. Сарабия Пабло 4 0.15
7. Дракслер Юлиан 3 0.11
8. Флоренци Алессандро 2 0.07
9. Гуэйе Идрисса 2 0.07
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0
19. Диалло Абду 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 4 1
2. Ндонг Ибраим 5 0
3. Шейх Пап 5 0
4. Шуиар Мунир 5 0
5. Шафик Фуад 4 0
6. Панзо Джонатан 4 0
7. Кулибали Сену 2 1
8. Конате Мусса 3 0
9. Целина Берсант 3 0
10. Бальде Мама 3 0
11. Музинга Нгонда 3 0
12. Лаутоа Веслей 2 0
13. Альягбе Сатурнин 2 0
14. Эбимбе Эрик 2 0
15. Камара Абубакар 0 1
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Мари Жордан 1 0
19. Шедлер Орельен 1 0
20. Боэ Саша 1 0
21. Нуншиль Ахмад 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 5 1
2. Неймар 4 1
3. Кимпембе Преснел 5 0
4. Диалло Абду 1 2
5. Верратти Марко 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Мбаппе Килиан 3 0
9. Дагба Колин 3 0
10. Гуэйе Идрисса 2 0
11. Бернат Хуан 2 0
12. Эррера Андер 2 0
13. Данилу Перейра 2 0
14. Керер Тило 2 0
15. Кин Мойзе 2 0
16. Сарабия Пабло 1 0
17. Ди Мария Анхель 1 0
18. Рафинья Алькантара 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)
 ПСЖ 8.77% (5) 19.3% (11) 15.79% (9) 10.53% (6) 17.54% (10) 28.07% (16)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон
Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ
Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:6 ПСЖ Кубок Дижон 2:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Кубок ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. ПСЖ 1:0 Заявка 27 18 3 6 58 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 26 16 4 6 54 - 37 52
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
7. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
14. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
15. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним Заявка 26 7 3 16 25 - 51 24
18. Лорьян Заявка 26 6 5 15 31 - 50 23
19. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
20. Дижон 0:1 Заявка 27 2 9 16 18 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 13 3 1 9 15 - 27 10
20. Дижон 0:1 Заявка 14 0 6 8 4 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ 1:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон 0:1 Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 26'
    Антони Расьоппи выходит из ворот и забирает мяч после навеса от Рафиньи. 
  • 24'
    Пробуют атаковать хозяева, но их попыткам не хватает идей, часто дело завершается безадресным навесом. 
  • 23'
    Кросс выполнил Берсант Целина с левого края, но первым на мяче оказался игрок "ПСЖ".
  • 22'
    Мойзе Кин прорвался по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил, но сделал это после того, как мяч покинул пределы поля. 
  • Судья
    21'
    Некоторое время провёл на газоне Конате, а затем поднялся. Стоит отметить, что упал Мусса в штрафной площадке "ПСЖ", но арбитр сразу разобрался, показав, что нужно подниматься. 

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  • Травма, повреждение
    20'
    Остановка в матче, в помощи нуждается Мусса Конате. 
  • 19'
    Мойзе Кин удачно отработал в обороне, перехватив передачу из центра поля на правый фланг. 
  • 17'
    Снова идёт передача на Мбаппе, на сей раз в штрафную площадь, но Килиан не принимает мяч должным образом, отпуская его.
  • 16'
    Мбаппе открылся под передачу перед штрафной площадкой, но обработать мяч не сумел, а затем ещё и упал - поехала нога. 
  • 15'
    Кросс Абду Диалло с фланга получается безадресным. 
  • 14'
    Игроки "ПСЖ" владеют мячом на своей половине поля, в атаку особо не торопятся, пробуют выманить на себя оппонента. 
  • 12'
    Стандартное положение к опасности не привело, отбились хозяева. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Штрафной удар в пользу "ПСЖ", правила нарушил Сену Кулибали. 
  • 9'
    Саша Боэ подключился к атаке правым флангом, а вот выполнить точную подачу не смог. 
  • 8'
    Есть быстрый гол от гостей, а теперь ждём активность от хозяев, больше сидеть в защите смысла не имеет. 
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КИН!!! Передачу Абду Диалло превращает в гол Мойзе Кин. 
  • 6'
    Мама Бальде открылся под передачу, но выполнить точный пас партнёр не сумел. 
  • 5'
    Дракслер подключился к атаке флангом, прострелил в штрафную площадку, но успел вмешаться защитник, сыграв на перехвате. 
  • 4'
    Корнер опасным не получился, защита "Дижона" смогла справиться, выбив игровой снаряд подальше от ворот. 
  • Угловой
    3'
    Атака "ПСЖ" завершается назначением углового удара. Следим за первым стандартным положением в матче. 
  • 2'
    Первую атаку попытались провести гости, но длинный пас верхом в штрафную площадку оказался неточным. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток сообщает о начале встречи! 
  • Первый тайм
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    25'
    Эбимбе Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Контроль мяча: Дижон: 40%, ПСЖ: 60%.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Данилу Перейра пострадал.
  • 24'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Расьоппи Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Рафинья Алькантара из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 22'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Музинга Нгонда из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Целина Берсант из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Дижон контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 20'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Контроль мяча: Дижон: 37%, ПСЖ: 63%.
  • 20'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Музинга Нгонда из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Расьоппи Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 15'
    Эррера Андер делает длинную передачу вперед
  • 15'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Дижон: 37%, ПСЖ: 63%.
  • 14'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 14'
    Расьоппи Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Рафинья Алькантара из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Диалло Абду
  • 12'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Эбимбе Эрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
  • 11'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    10'
    Манга Экеле наказан за толчок Мбаппе Килиан
  • 10'
    Контроль мяча: Дижон: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 10'
    Эррера Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Боэ Саша из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Дижон контролирует мяч.
  • 8'
    Дижон контролирует мяч.
  • 8'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 6'
    Диалло Абду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кин Мойзе изменил счет на табло!
  • 6'
    Диалло Абду из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 6'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 5'
    Музинга Нгонда из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Контроль мяча: Дижон: 50%, ПСЖ: 50%.
  • 4'
    Дракслер Юлиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    ПСЖ имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Эбимбе Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    3'
    Диалло Абду из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Музинга Нгонда предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 27.00 12.00 1.07
  29.81 11.17 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.20 1.12 4.45 1.18 2.60 1.47 2.08 1.75 1.74 2.34 1.37 3.10 1.26 3.70 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 11.00
13.00 1.01 9.42 1.03 8.30 1.04 3.70 1.27 2.85 1.42 1.83 2.04 1.95 1.85 1.36 3.15 1.27 3.80 1.09 6.00 1.08 6.60 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 14.00
5.65 1.16 2.62 1.51 3.06 1.39 2.59 1.52 2.06 1.81 1.78 2.09 1.59 2.42 1.48 2.73 1.29 3.75 1.11 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
3.70 1.27 2.65 1.50 2.45 1.55 1.58 2.35 1.28 3.60 1.05 7.74 1.03 8.81
3.28 1.35 2.62 1.51 1.95 1.92 2.15 1.74 1.77 2.10 1.38 3.10 1.26 3.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30 1.16 5.35
4.72 1.15 3.49 1.26 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
4.75 1.19
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Дижон 0:1 ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:1 ПСЖ

Исход игры
Дижон
1.3% (2)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
98.7% (149)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (74)
Меньше
49.66% (73)
Обе команды забьют
Да
27.89% (41)
Нет
72.11% (106)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
43.7% (66)
0:3 ПСЖ
18.5% (28)
1:3 ПСЖ
13.9% (21)
1:2 ПСЖ
10.6% (16)
0:4 ПСЖ
3.3% (5)
0:1 ПСЖ
3.3% (5)
1:4 ПСЖ
2% (3)
1:0 Дижон
1.3% (2)
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