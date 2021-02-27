Дижон
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Стад Гастон Жерар
ПСЖ
0:1
6' ГолКин Мойзе
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
6
Шейх
Пап
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Нападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.22
|2.
|Конате Мусса
|4 (1)
|0.15
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.07
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.07
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.07
|6.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.04
|7.
|Шедлер Орельен
|1
|0.04
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|16 (4)
|0.59
|2.
|Кин Мойзе
|11
|0.41
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.22
|4.
|Икарди Мауро
|5
|0.19
|5.
|Ди Мария Анхель
|4
|0.15
|6.
|Сарабия Пабло
|4
|0.15
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0.11
|8.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.07
|9.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.07
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.04
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.04
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.04
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.04
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|15.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|16.
|Баккер Митчел
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|18.
|Паредес Леандро
|0
|0
|19.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|2.
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|3.
|Шейх Пап
|5
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|5.
|Шафик Фуад
|4
|0
|6.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|7.
|Кулибали Сену
|2
|1
|8.
|Конате Мусса
|3
|0
|9.
|Целина Берсант
|3
|0
|10.
|Бальде Мама
|3
|0
|11.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|12.
|Лаутоа Веслей
|2
|0
|13.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|14.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|15.
|Камара Абубакар
|0
|1
|16.
|Ассале Рожер
|0
|1
|17.
|Манга Экеле
|1
|0
|18.
|Мари Жордан
|1
|0
|19.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|20.
|Боэ Саша
|1
|0
|21.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|5
|1
|2.
|Неймар
|4
|1
|3.
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|4.
|Диалло Абду
|1
|2
|5.
|Верратти Марко
|4
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|9.
|Дагба Колин
|3
|0
|10.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|11.
|Бернат Хуан
|2
|0
|12.
|Эррера Андер
|2
|0
|13.
|Данилу Перейра
|2
|0
|14.
|Керер Тило
|2
|0
|15.
|Кин Мойзе
|2
|0
|16.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|17.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|18.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|ПСЖ
|8.77% (5)
|19.3% (11)
|15.79% (9)
|10.53% (6)
|17.54% (10)
|28.07% (16)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|27
|18
|3
|6
|58 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|4.
|Монако
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 37
|52
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|7.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|16.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|25 - 51
|24
|18.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|31 - 50
|23
|19.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 27
|10
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|7.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:1 ПСЖ
Исход игры
Дижон
1.3% (2)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
98.7% (149)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (74)
Меньше
49.66% (73)
Обе команды забьют
Да
27.89% (41)
Нет
72.11% (106)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
43.7% (66)
0:3 ПСЖ
18.5% (28)
1:3 ПСЖ
13.9% (21)
1:2 ПСЖ
10.6% (16)
0:4 ПСЖ
3.3% (5)
0:1 ПСЖ
3.3% (5)
1:4 ПСЖ
2% (3)
1:0 Дижон
1.3% (2)
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