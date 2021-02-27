Некоторое время провёл на газоне Конате, а затем поднялся. Стоит отметить, что упал Мусса в штрафной площадке "ПСЖ", но арбитр сразу разобрался, показав, что нужно подниматься.

Мойзе Кин прорвался по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил, но сделал это после того, как мяч покинул пределы поля.

Кросс выполнил Берсант Целина с левого края, но первым на мяче оказался игрок "ПСЖ".

Пробуют атаковать хозяева, но их попыткам не хватает идей, часто дело завершается безадресным навесом.

Антони Расьоппи выходит из ворот и забирает мяч после навеса от Рафиньи.

20' Остановка в матче, в помощи нуждается Мусса Конате.

19' Мойзе Кин удачно отработал в обороне, перехватив передачу из центра поля на правый фланг.

17' Снова идёт передача на Мбаппе, на сей раз в штрафную площадь, но Килиан не принимает мяч должным образом, отпуская его.

16' Мбаппе открылся под передачу перед штрафной площадкой, но обработать мяч не сумел, а затем ещё и упал - поехала нога.

15' Кросс Абду Диалло с фланга получается безадресным.

14' Игроки "ПСЖ" владеют мячом на своей половине поля, в атаку особо не торопятся, пробуют выманить на себя оппонента.

12' Стандартное положение к опасности не привело, отбились хозяева.

11' Штрафной удар в пользу "ПСЖ", правила нарушил Сену Кулибали.

9' Саша Боэ подключился к атаке правым флангом, а вот выполнить точную подачу не смог.

8' Есть быстрый гол от гостей, а теперь ждём активность от хозяев, больше сидеть в защите смысла не имеет.

7' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КИН!!! Передачу Абду Диалло превращает в гол Мойзе Кин.

6' Мама Бальде открылся под передачу, но выполнить точный пас партнёр не сумел.

5' Дракслер подключился к атаке флангом, прострелил в штрафную площадку, но успел вмешаться защитник, сыграв на перехвате.

4' Корнер опасным не получился, защита "Дижона" смогла справиться, выбив игровой снаряд подальше от ворот.

3' Атака "ПСЖ" завершается назначением углового удара. Следим за первым стандартным положением в матче.

2' Первую атаку попытались провести гости, но длинный пас верхом в штрафную площадку оказался неточным.